Norm Fasteners’a çifte ödül

CARMEDYA.COM – Otomotiv bağlantı elemanları sektörünün önemli oyuncularından Norm Fasteners, uzun yıllardır iş birliği içinde olduğu Toyotetsu tarafından iki ayrı ödüle layık görüldü.

Şirket, “Proje İlerleyişi Performansı Ödülü” ve “Kalite Sürekliliği Performansı Ödülü” ile mühendislik yetkinliği, çözüm odaklı yaklaşımı ve sürdürülebilir kalite performansıyla dikkat çekti.

Norm Fasteners ve Toyotetsu arasındaki iş birliği, sadece ürün tedariğiyle sınırlı kalmayıp mühendislik geliştirme, yerlileştirme çalışmaları ve kalite iyileştirme projelerini de kapsıyor.

Norm Fasteners’ın aldığı Proje İlerleyişi Performansı Ödülü, Toyotetsu’nun Japonya’dan tedarik ettiği bazı ürünleri kapsayan yerlileştirme projelerindeki Ar-Ge ve mühendislik çalışmaları sonucunda verildi. Proje kapsamında, daha önce yurt dışından tedarik edilen ürünlerin yerel olarak geliştirilmesi ve üretilebilmesi amacıyla yoğun teknik çalışmalar yürütülürken, süreç halen aktif olarak devam ediyor.

Proje boyunca ortaya çıkan teknik gereksinimlere hızlı yanıt veren Norm Fasteners ekipleri, Toyotetsu’nun tedarik zincirinde karşılaştığı bazı kritik teknik problemlerin çözümünde de aktif rol üstlendi. Özellikle Ar-Ge, Mühendislik ve Kalite ekiplerinin koordineli çalışmaları sayesinde birçok önemli konu kısa sürede çözüme kavuşturulurken, iki şirket arasında düzenli olarak gerçekleştirilen teknik toplantılar proje yönetiminde etkin iletişim ve iş birliğinin güçlü bir örneğini oluşturdu.

Norm Fasteners’ın ikinci ödülü olan Kalite Sürekliliği Performansı Ödülü ise şirketin istikrarlı kalite yönetimi yaklaşımı için verildi . Toyotetsu tarafından yapılan değerlendirmelerde; kalite şikâyetlerinin minimum seviyede tutulması, olası geri bildirimlere hızlı yanıt verilerek düzeltici faaliyetlerin etkin şekilde hayata geçirilmesi ve problemlerin oluşmasını önlemeye yönelik proaktif yaklaşım benimsenmesi ödülün verilmesinde etkili oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Norm Holding Bağlantı Elemanları Başkanı M. Selim Göksu, alınan ödüllerin operasyonel başarıyla birlikte, aynı zamanda güvene dayalı iş ortaklığını da temsil ettiğini belirterek şunları söyledi: “Toyotetsu gibi global ölçekte faaliyet gösteren ve yüksek kalite standartlarıyla çalışan bir iş ortağımız tarafından iki ayrı kategoride ödüllendirilmek bizim için son derece değerli. Bu başarı; Ar-Ge, mühendislik, kalite ve operasyon ekiplerimizin ortak emeğinin sonucudur. Özellikle yerlileştirme projelerinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru anlayarak hızlı aksiyon alabilmek ve karşılaşılan teknik zorluklara çözüm üretebilmek en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Müşterilerimizin başarısına katkı sağlayan bir çözüm ortağı olmak ve bu katkının ödüllerle takdir edilmesi bizleri yeni projeler için daha da motive ediyor.”