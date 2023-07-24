DS 7 Esprit de Voyage Türkiye’de

CARMEDYA.COM – DS Automobiles’in özel koleksiyonlarından Esprit de Voyage, DS 4’ün ardından, DS 7 modeli için de Türkiye’de satışa sunuldu.

BlueHDi 130 Otomatik motor-şanzıman kombinasyonunda, 2 milyon 449 bin 400 TL’den başlayan fiyatlar ile sipariş alımına başlanan DS 7 Esprit de Voyage koleksiyonundaki özel tasarım detayları dikkat çekiyor.

Opera donanımındaki DS 7 modellerindeki konfor, güvenlik ve teknoloji donanımlarını barındıran DS 7 Esprit de Voyage, İnci Grisi deri döşeme, İnci Grisi Nappa deri Esprit de Voyage imzalı orta konsol, özel süslemeli dış dikiz aynaları, siyah süslemeler paketi, Esprit de Voyage imzalı kapı eşiği süslemesi ve 19 inçlik Oyama hafif alaşım jantlar ya da 20 inçlik Alexandria hafif alaşım jantlar ile diğer DS 7 versiyonlarından farklılaşıyor.

Opera versiyonundaki başlıca opsiyonel donanımlar arasında yer alan DS Drive Assist, Focal Electra Hi-Fi Ses Sistemi, kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu ve DS Night Vision da DS 7 Esprit de Voyage koleksiyonunun isteğe bağlı donanımları arasında yer alıyor.

BlueHDi 130 Otomatik adındaki güç ve önden çekişli aktarma sistemini barındıran DS 7 Esprit de Voyage, 130 beygir güç, 300 Nm tork ve 8 ileri oranlı tam otomatik şanzıman ile kombine edililiyor. 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını 10,9 saniyede tamamlayabilen model, 195 km/sa son sürate ulaşabiliyor. 100 kilometrede 5,6 litrelik birleşik yakıt tüketimi ve 146 g/km emisyon değeriyle verimlilik açısından bu kombinasyon iyi bir seçenek sunuyor.

Lüks moda ruhunu yansıtıyor

Daha keskin çizgileriyle daha fazla dinamizm sunan Yeni DS 7, DS Design Studio Paris ekibi ile Mulhouse (Fransa) Fabrikası’ndaki üretim ekibi arasındaki yakın bağlantılar sayesinde kalite ve sağlamlık açısından üst düzey bir seri üretim halini aldı. Satışa sunulduğu ilk dönemden günümüze otomotiv sektöründe avant-garde bir kreasyon olan ışık imzası geliştirilerek çok daha etkileyici bir görünüme kavuştu. Daha ince olan yeni DS Pixel Led Vision 3.0 farlar ve DS Light Veil gündüz farları lüks moda ruhunu yansıtıyor.

Yenilenen DS 7, DS Active Scan Suspension, DS Night Vision, DS Drive Assist ve DS Driver Attention Monitoring gibi teknolojileri sunmaya devam ediyor.