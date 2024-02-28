Yamaha R3 Türkiye yollarına çıkıyor

CARMEDYA.COM – Yamaha Motor Türkiye, R3 modelini çok yakında R ailesine eklemeye hazırlanıyor.

R1, R1M, R7 ve R25’den oluşan Supersport ürün gamına dahil edilecek olan R3, kalitesi, agresif tarzı ve performansıyla öne çıkıyor.

İnce ve atletik gövdesi, radikal görünümü, aerodinamik yarış tarzı karenajı ve agresif ikili LED farlarıyla safkan R-Serisi genlerinin altını çizen R3, sokakta veya pistte en çok arzu edilen 300’lük olmak üzere çok yakında Türkiye’de sevenlerinin karşısına çıkacak.

Radikal bir gövdeye ve yeni nesil iki renkli Icon Blue renk düzenine sahip olan R3, yarış kazandıran M1’den ilham almaktadır. Agresif bir ön karenaj, yarış tarzı ön cam, Çift LED’li farlar, motor için soğutma hava akışını en üst düzeye çıkarmak amacıyla çok katmanlı karenaj yapısına sahip R3, A2 ehliyet sınıfındaki en olağanüstü Supersport seçeneğidir. Yüksek kaliteli çelikten imal edilmiş kompakt ve hafif şasi motosiklete üst düzey dayanıklılık sağlar. Cadde ve pistte sürüş tarzına uygun sele yüksekliği, konforlu ve dengeli bir sürüş sağlarken R3’ün tekerlekler arası kısa mesafesi, sportif ve çevik yol tutuşu özellikleri bakımından olağanüstü kıvraklık sağlıyor.

Yüksek teknik özelliklere sahip 37 mm KYB Upside Down (USD) ön amortisörler hassas süspansiyon hissi ve tepki verirken, alçak yakıt deposuyla alçak gidon, R3’e hassas kontrol ile birlikte konfor ve ergonomik bir sürüş pozisyonu sağlıyor.