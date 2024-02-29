Nissan su güvenliği ve iklim değişikliğine yönelik adımlar atıyor

CARMEDYA.COM – Nissan Motor Co., Ltd. bir kez daha küresel ve kar amacı gütmeyen bir çevre kuruluşu olan CDP (Karbon Saydamlık Projesi) tarafından kurumsal sürdürülebilirlik alanındaki liderliğiyle takdir edildi.

Nissan’ın su güvenliğiyle ilgili çabaları ve açıklamaları, beş yıl üst üste CDP’nin prestijli A Listesi’nde yer almasını sağladı. Nissan ayrıca iklim değişikliği konusunda da A listesinde yer alarak 11 yıl üst üste bu kategoride liderlik koltuğuna oturdu.

CDP’nin yıllık çevresel açıklama ve puanlama süreci, kurumsal çevresel şeffaflık için küresel altın standart olarak kabul ediliyor. Kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu CDP, Nissan’ı şu konularda takdir etti:

Küresel-Çevresel Yönetim Komitesi ve bölgesel komitelerin, potansiyel riskleri ele almaya yönelik eylemler de dahil olmak üzere iklim değişikliği ve su güvenliği sorunlarını kapsamlı bir şekilde yönetmesi.

İklim değişikliği endeksine dayanan yönetici ücretlendirme sistemi.

Operasyonlar ve Nissan ürünlerinin yaşam döngüsü için belirlenen 2050 karbon nötrlüğü hedefinin teşvik edilmesi.

Dünyanın ilk elektrikli araç üretim ekosistemi olan EV36Zero’nun Nissan’ın Sunderland, İngiltere’deki fabrikasında başlatılması.

Bilime dayalı hedef girişimi ile uyumlu CO2 azaltma hedefi.

Dünya çapındaki üretim tesislerinde su riski değerlendirmesi.

Su kıtlığı riski yüksek olan tesislerde atık suyun geri dönüşümü ve yağmur suyunun etkin kullanımı yoluyla su kullanımının azaltılması.

Yönetmelikleri aşan ve su kalitesi kontrolünü güvence altına alan drenaj suyu yönetimi standartları.

Nissan CEO’su Makoto Uchida şunları söyledi: “İnsanların yaşamlarını zenginleştirmek için inovasyonu teşvik etmek olan kurumsal amacımızın rehberliğinde sürdürülebilirliği işimizin merkezine yerleştirmeye devam ediyoruz. CDP’nin su güvenliği kategorisinde bir kez daha A listesinde yer almaktan ve iklim değişikliği kategorisindeki istikrarlı liderlik çabalarımızı takdir etmesinden gurur duyuyoruz. Tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamaya kararlı olan Nissan, daha temiz, daha güvenli ve daha kapsayıcı bir dünya inşa etmek için sürdürülebilirlik girişimlerini sürdürmeye devam edecektir.”