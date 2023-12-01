Yenilenen Peugeot E-Traveller yola çıkıyor

CARMEDYA.COM – Peugeot’nun yenilediği E-Traveller, profesyonel yolcu taşımacılığına yönelik versiyona bağlı olarak 5 ile 9 arasında değişen koltuk seçenekleriyle yola çıkıyor.

VIP donanım seviyesi, lüks iç mekân ambiyansı, üç bölgeli klima, karartılmış cam tavan gibi donanımları ile birbirine bakan 4 bağımsız koltuk düzeniyle salon konfigürasyonu sunuyor. E-Traveller’in, kızaklı ve çıkarılabilir koltukları, 2. koltuk sırasındaki rafları, entegre perdeleri ve çok daha fazlasıyla, son derece işlevsel ve pratik bir yapı ortaya koyuyor. Ayrıca, tutuşun zayıf olduğu kum, çamur, kar vb. zeminlere yönelik, güçlendirilmiş bir çekiş sistemi olan Eğim İniş Kontrol Sistemi ile Advanced Grip Control sayesinde, açık hava etkinlikleri için de harika bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor. Yenilenen modelin bir de E-Expert Combi Van versiyonu bulunuyor. Bu versiyon, 9 koltuğa kadar iç mekânıyla günlük ulaşım için tasarlandı ve optimize edilmiş pratiklik sunuyor.

Tüm yeni E-Traveller versiyonlarının ortak noktası, zemin altında konumlandırılan bataryası sayesinde iç mekân genişliğinden ödün verilmemesi. Yeni E-Traveller, konfigürasyona bağlı olarak 9 kişiye kadar kullanımda 1500 litre, 5 kişiye kadar kullanımda 3000 litre ve hatta 2 veya 3 kişi kullanımda 4900 litreye kadar kargo alanı sunabiliyor. Yeni E-Traveller, güçlü donanımlarına ek olarak daha kullanıcı dostu bir yapı sunarak güvenlik ve verimlilik standartlarını bir adım daha ileriye taşıyor.

Yeniden tasarlanan ön cephe

E-Traveller, merkezinde markanın yeni logosunun yer aldığı yeni bir ızgara tasarımına ek olarak yeni tam LED farlar, ikonik 3 pençeli Peugeot imzası ve aerodinamik açıdan optimize edilmiş yeni bir ön tampon sayesinde, Peugeot ürün gamının yeni ön görünümünü benimsiyor.

Dijital gösterge paneli ve geniş merkezi dokunmatik ekran, günlük kullanımda gelişmiş güvenlik ve konfor seviyesi sunuyor. Yeni direksiyon, isteğe bağlı olarak ısıtma işlevi ile donatılabiliyor. Özellikle ön konsolun üst kısmında ve orta konsolda hem daha büyük hem de daha fazla saklama alanları yer alıyor. Ayrıca ön konsol, pratik ve kompakt yeni e-Toggle vites tasarımı ile sunuluyor.

Koltuklar, yeni kumaş veya versiyona bağlı olarak delikli deri ve yan panellerdeki yeni Liquid Palladium renkli kaplama ile iç mekân çok daha yüksek bir kalite algısı oluşturuyor.

Daha fazla konfor ve güvenlik

Peugeot E-Traveller, yeni donanımlarıyla sürücü ve yolcuların günlük konfor ve güvenliğini artırıyor. Tüm yeni E-Traveller versiyonları standart olarak yeni 10 inçlik tamamen dijital renkli gösterge paneli ile donatılıyor. Dijital gösterge paneli, navigasyon, enerji akışı gibi temel bilgileri optimize edilmiş ve kişiselleştirilebilir bir şekilde gösteriyor. Yeni E-Traveller, ses sistemini ve bağlı navigasyonu kontrol etmek üzere standart olarak yeni bir 10 inçlik HD merkezi dokunmatik ekranla donatılıyor. “OK Peugeot” sesli asistan, tam konfor için temel işlevleri doğal dilde kontrol etme olanağı tanıyor. Sürücü Yorgunluk Uyarısı, Gelişmiş Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, Şerit Takip Asistanı, yaya ve bisikletli algılama işleviyle Acil Durum Güvenlik Freni ve Hız Sınırlayıcı gibi, kapsamlı sürüş destek sistemleri, sürüş güvenliğini ve konforunu destekliyor. E-Traveller, bu yeni modelde Adaptif Hız Sabitleme Asistanı ile daha da geliştirilen çok sayıda sürüş destek sistemlerinden yararlanıyor.

Her zamankinden daha verimli ve bağlantılı

Peugeot E-Traveller’da 350 km’ye kadar menzile sahip. Günlük gereksinimlere cevap veren üç sürüş modu bulunuyor. Yeni E-Traveller, maksimum 100 kW (136 HP) güç ve maksimum 260 Nm tork sunan, daha verimli yeni bir elektrikli motorla yollara çıkıyor. Bu motor, ilk hareket anından 130 km/s’lik maksimum hıza kadar optimum performansı sağlıyor. Menzili en üst seviyeye çıkarmak için “Eco”, tam güç gereksinimlerinde maksimum performans için “Güç” ve “Normal” olmak üzere üç sürüş modu bulunuyor. Yeni E-Traveller, farklı gereksinimleri karşılamak üzere iki batarya seçeneğiyle yollara çıkıyor. Günlük şehir içi kullanımına cevap veren 50 kWsa batarya, 224 km’ye kadar menzil sunuyor (WLTP karma çevrim onay aşamasında). Farklı kullanım gereksinimlerine cevap veren, 75 kWsa batarya ise artık 350 km’ye kadar menzil sunuyor (WLTP karma çevrim onay aşamasında). Yeni E-Traveller, menzili optimize etmek üzere, direksiyonun arkasında bulunan kulakçıklar üzerinden üç farklı rejenerasyon seviyesi ile ayarlanabilen yeni bir rejeneratif fren sistemine de sahip. 7,4 kW tek fazlı entegre şarj cihazı ve isteğe bağlı 11 kW üç fazlı şarj cihazıyla E-Traveller, mevcut altyapı ne olursa olsun verimli bir şekilde şarj edilebiliyor.

Tahmini şarj süreleri

100 kW halka açık şarj noktasında 50 kWsa batarya için 38 dakika (%5’ten %80’e şarj).

100 kW halka açık şarj noktasında 75 kWsa batarya için 45 dakika (%5’ten %80’e şarj).

11 kW Wallbox’da 11 kW entegre şarj cihazıyla 50 kWsa batarya için 4 saat 50 dakikada tam şarj.

11 kW Wallbox’da 11 kW entegre şarj cihazıyla 75 kWsa batarya için 7 saat 30 dakikada tam şarj.

7,4 kW Wallbox’da 7,4 kW entegre şarj cihazıyla 50 kWsa batarya için 6 saat 43 dakikada tam şarj.

7,4 kW Wallbox’da 7,4 kW entegre şarj cihazıyla 75 kWsa batarya için 11 saat 20 dakikada tam şarj.

En güncel bağlantı çözümleri

Peugeot i-Connect sistemi, ekran yansıtma işleviyle (Apple CarPlay/Android Auto) kapsamlı ve son derece sezgisel bir bağlantı sunuyor. Teknolojik deneyim, yüksek performanslı TomTom bağlantılı navigasyon ile donatılan Peugeot i-Connect® Advanced ile tamamlanıyor. Sistem güncellemeleri “kablosuz” olarak gerçekleşiyor. Kablosuz Apple Car Play ve Android Auto bağlantısı, akıllı telefon içeriğinin kablo bağlantısı olmadan merkezi ekrana aktarılması anlamına geliyor. Ayrıca yeni E-Traveller’ın öndeki orta konsolunda artık kablosuz akıllı telefon şarj cihazı da bulunuyor. Yeni E-Traveller’ın ön konsolunda iki adet USB-C soketi, ikinci sıra koltuklarda iki adet USB-C soketi ve iki adet 12V soketi bulunuyor.