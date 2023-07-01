DS Automobiles’den el üretimi piknik sepeti

CARMEDYA.COM – DS Automobiles, Gurme Valizi’nin ardından, yine elde üretilen Piknik Sepeti ile yeni bir versiyon sunuyor.

Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen Piknik Sepeti, DS Design Studio Paris tarafından tasarlanırken, Fransız seyahat sanatına yönelik özel bir dizi konseptin parçası olarak hayata geçirildi.

Kişiselleştirilebilen DS Automobiles Piknik Sepeti; DS 4, DS 7 ve DS 9 ile birlikte sunulan Esprit de Voyage Koleksiyonu’nun bir parçası olarak, dört kişinin öğle piknik yemeğinin tadını çıkarması için tasarlandı.

DS Automobiles, Fransız yaşam tarzının yansıtıldığı, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde kayıtlı olan Fransız Gastronomisi için, Gurme Valizi’nin ardından şimdi de “Piknik Sepeti”ni hayat geçiriyor. Dünyanın her yerinden turist çeken bölgesel mutfak spesiyalitelerinin çeşitliliği ve zenginliği sayesinde Fransızların gurur duyduğu ve ününü borçlu olduğu gastronomi, DS Automobiles ile bu eşsiz deneyimin tadını çıkarmak isteyenlere hitap ediyor.

Gurme Valizi gibi yine DS Design Studio Paris ve La Malle Bernard tarafından tasarlanan DS Automobiles Piknik Sepeti, Esprit de Voyage Koleksiyonu ile aynı şekilde İnci Grisi renkte nappa deri kaplamalı değerli malzemelere ve kavak fıçılarından elde edilen ahşaptan, yüksek kaliteli iç kaplama panellerine sahip. Üzerinde DS 4, DS 7 ve DS 9 ile sunulan koleksiyondan alınan kabartmalı Esprit de Voyage imzasına da yer veriliyor. Diğer detaylarda, kulplardaki Clous de Paris kabartmalı ara parçalar, nikel kaplama kancalar ve elle dikilmiş deri kayış kulpları ile uzmanlığın gözler önüne serildiği dokunuşlar dikkat çekiyor. Her sepet, La Malle Bernard tarafından saatler süren çalışmalar neticesinde elde yapılıyor.

Her sepet, La Malle Bernard’ın atölyesi tarafından müşterilerin araç modeline uyacak şekilde kişiselleştirilerek isimlerinin baş harfleriyle süslenebiliyor. DS Automobiles Piknik Sepeti, çok çeşitli parçalar ve ana aksesuarlar ile açık havada dört kişilik öğle yemeği için tasarlanırken, içeriğinde hemen her detay bulunuyor.

Bu detaylar arasında; başlangıçlar/ana yemekler/tatlılar için üçer su geçirmez bölmesi olan dört adet Bento kutusu, dört adet çatal-bıçak takımı, dört adet şarap kadehi, kadehleri koymak için ceviz ağacından kesme tahtası, Guy Degrenne imzalı dört adet pamuklu ve keten peçete, dörtlü tuz/biber/yağ/sirke seti, bir adet yalıtımlı şişe, bir adet büyük, cam tatlı kavanozu, tatlı servis etmek için bir kaşık seti, alüminyum saplı Claude Dozorme imzalı krom Laguiole bıçak ve bir adet L’Atelier du Vin tirbuşon yer alıyor.

La Malle Bernard

DS Automobiles Piknik Sepeti ve Gurme Valizi, dünyanın en eski kutu ve valiz üreticisi olarak halen Fransa’da faaliyet gösteren ve Fransa Hükümeti’nin Entreprise du Patrimoine Vivant imzası altında yer alan La Malle Bernard tarafından üretiliyor. Markanın ilk kuruluş adımı, Jules Bernard ve Caroline Simon’un, Louvre’un çok katlı mağazalarında çalıştıktan sonra, uzmanlıklarını, 1846’da Paris’te kurulan bir atölyede sergilemeleriyle atıldı. La Malle Bernard, 20. yüzyılın başında, her formdaki eşyaları taşımak ve sergilemek için tasarlanan siyah kaplamalı valizleriyle tanındı. La Malle Bernard 1930’larda otomobil modellerinde tavan ve bagajlarında kullanılmak üzere otomobil sandığı yapımında uzmanlaştı. Bu sandıklar, kişiye özel olarak ve gövde aksamıyla aynı renkte kanvas kumaşından imal ediliyordu. İçinde ise en fazla iki valiz bulunuyordu. Bu tasarım, yolcuların sandığı, aracın arka kısmına güvenli bir şekilde bağlı bırakmalarına ve korunan iki valizi içinden kolaylıkla çıkarmalarına imkân veriyordu. Geleneksel bir aile işletmesi olan La Malle Bernard’ın Paris’te bir mağazası ve Normandiya’da atölyeleri bulunuyor.