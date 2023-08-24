Karsan’da kadın istihdamı artıyor

CARMEDYA.COM – ILO ile 2019 yılında kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokolü imzalayan Karsan, kısa sürede çalışanlarındaki kadın oranını yüzde 9,3 seviyesine çıkarmayı başardı.

2020’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası’nı oluşturan şirket, 2021 yılında da ilk kadın üretim müdürünü atadı. 2022 itibarıyla ise üretim hatlarında ilk kadın istihdamını gerçekleştirdi.

Kadın çalışan sayısı 223’e ulaştı

Karsan, 2019 yılında 57 kadın çalışan ile başlattığı kadın istihdamını artırma çalışmalarını kısa sürede önemli büyüme rakamlarına erişerek 223’e çıkardı. Bugün itibarıyla Karsan çalışanlarının yüzde 9,3’ü kadınlardan oluşuyor ve bu oran mavi yakalı personelde yüzde 27,1’i buluyor. Karsan’ın 2019 yılında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi amacıyla Kıraça Holding ve ILO ile birlikte kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokol imzaladığını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “2019 yılında bu heyecanlı yolculuğa başladık. Üretim hatlarında kadın istihdamının gerçekleştirilebilmesi için temel öncelik Karsan’da kültür değişimi gerçekleştirmekti ve bunu başardık” dedi. Bugün itibarıyla Karsan’ın çalışan sayısının 2 bin 403 olduğunu ifade eden Okan Baş, “Projeye başladığımız 2019 yılında 54 olan beyaz yakalı kadın çalışan sayımızı 114’e çıkardık. Aynı dönemde sadece 3 olan mavi yakalı kadın çalışan sayımızı da 109’a yükselttik. Toplamda ise kadın çalışan sayımızda yaklaşık 4 katı artış ile 223’e ulaştık” diye konuştu.

Karsan CEO’su Okan Baş

“Kadınların sektörde ağırlığını artırıyoruz”

Karsan’ın, “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla Avrupa’nın toplu taşıma altyapısını elektriklendirdiğini vurgulayan Okan Baş, sözlerine şöyle devam etti: “Karsan olarak, kadın mühendislerin de içinde yer aldığı ekiplerin geliştirdiği yenilikçi tasarımlarla dünyanın önde gelen şehirleri için çağın gereksinimlerine uygun çevreci araçlar üretiyoruz. Kadın istihdamının artırılması ve kadınların iş hayatında daha fazla söz sahibi olması için yaptığımız çalışmalarımıza hız vererek devam ediyoruz. Kadın operatörlerin ürün kalitesinin artışına etkisini gözlemlemek de heyecan verici. Kısa zamanda çalışanlarımız arasındaki kadınların yüzde 9,3’lük oranını çift haneli rakamlara çıkaracağız.”

Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu üyeleri Karsan’da buluştu

Global Compact Türkiye kadının güçlenmesi çalışma grubuna bağlı “Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu” üyeleri, iş dünyasında kadın istihdamını artırmaya yönelik Karsan’ın bu alandaki çalışmalarını görmek amacıyla Karsan Bursa fabrikasında bir araya geldi. Platform üyesi şirketlere kadın istihdamını artırmaya yönelik faaliyetleri ile örnek olan Karsan, Türkiye’de 300’den fazla şirket kadın-erkek eşitliği ve kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi için, UN Women ile UN Global Compact tarafından ortaklaşa oluşturulan “Kadının Güçlenmesi Prensipleri”ne (WEPs) 2020 yılında imza atmıştı. Birleşmiş Milletler’in küresel bir inisiyatifi olan WEPs platformu, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer almasını sağlamak amacıyla güçlenmesini hedefliyor.