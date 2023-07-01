Yenilenen Toyota Prius Red Dot Tasarım Ödülü’nü kazandı

CARMEDYA.COM – Yenilenen ve 5. nesliyle pazara sunulan Prius, dinamik tasarımıyla 2023 Red Dot Tasarım Ödülü’ne layık görüldü.

Hibrit ve plug-in hibrit seçenekleriyle satışa sunulan Prius’un 25 yıldan daha uzun zamandır bir imzası haline gelen tasarımı, yeni nesilde coupe tarzı bir siluet ve sportif dokunuşlarla yeni bir seviyeye taşındı. Siyah ağırlıklı geniş yaşam alanı sunan kabinde, şık ve uyumlu bir atmosfer oluşturuldu. Yeniden tasarlanan gösterge paneli ise, ergonomik ve rahat kullanım ile tüm yolculukların keyifli geçmesini sağlıyor.

Toyota Prius’un ilk bakışta dikkat çeken tasarımını takdir eden Red Dot Tasarım Ödülleri, yıllık 20 bin civarında başvuru ile dünyadaki en büyük tasarım yarışmalarından biri olarak öne çıkıyor. Red Dot Tasarım Ödülleri’nde 60 yıldan daha uzun süredir Ürün Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Tasarım Konsepti kategorilerinde yenilikçi tasarımlar ödüllendiriliyor.

Yeni Prius, 43 üyeden oluşan uluslararası bir jüri tarafından tüm başvuruların değerlendirilmesinin ardından Ürün Tasarımı kategorisinde en yüksek ödül olan En İyinin En İyisi unvanına layık görüldü.