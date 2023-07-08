Fiat ilk 6 ayda rekor satışla zirvede

CARMEDYA.COM – Fiat, 2023 yılının ilk 6 ayında da liderliğini sürdürdü.

Hem otomobil hem hafif ticari araçlar dahil toplam otomotiv pazarın lideri olan Fiat, otomobil pazarında yüzde 16,5, toplam pazarda yüzde 18,5’lik Pazar payı elde etti.

Marka, 2023 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdiği 101 bin adedi geçen rekor otomobil ve hafif ticari araç satışı ile Türkiye Otomotiv sektöründe tarihi bir başarıya imza attı. Egea, lansmanından bu yana 8 yıldır ülkemizin en çok tercih edilen otomobili olurken, Cross gövde tipi, yaklaşık 20 bin müşteri tarafından tercih edildi ve orta SUV segmentindeki liderliğini sürdürdü. Egea Model Ailesi’nin başarısının yanı sıra markanın minivan segmentindeki güçlü oyuncusu Fiorino istikrarlı performansını korudu; haziran ayında lansmanı gerçekleşen, Yeni Doblo da yüksek talep görerek, pazara hızlı bir giriş yaptı.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç; “Müşterilerimizin konfor, sürüş ve bağlanabilirlik teknolojilerine dair beklentilerini en üst seviyede karşılama hedefiyle, ihtiyaçlarına uygun başarılı ürünler sunuyoruz. Tüketicilerin dönüşen ihtiyaçlarına en uygun mobilite çözümlerini sunmak üzere bağlantılı araçlar ve ilgili ekosistemin sunacağı katma değerli hizmetlere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Egea, 2015 yılından beri ezber bozuyor. Hafif ticari araçlar pazarının önde gelen modelleri Doblo ve Fiorino başarılı performanslarını sürdürüyorlar. Mart ayında lansmanını yaptığımız, Fiat markasını ilk elektrikli modeli olan 500e’nin satış rakamı da kısa süre içerisinde 500 adede yaklaştı. Geçtiğimiz dört yıldaki Pazar liderliğimizin ardından, bu yılın ilk altı ayında satışlarımız geçen yılın ilk altı ayına göre yüzde 63’lük artış gösterdi; Pazar payımız da 1 puan daha yükseldi” dedi.

Altan Aytaç, haziran ayında satışına başladıkları Yeni Doblo’nun da başarısına değindi. “Yeni Doblo’yu haziran ayının ilk haftasında müşterilerimizle buluşturduk ve pazara sunduğumuz Doblo’ların tamamı hızla satıldı. Ticaretin profesyonellerinin olduğu kadar, ailelerin de ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayan Doblo’nun beşinci nesli de Türk tüketicisi tarafından sevildi. Yeni Doblo’ya olan yüksek talebin 2023 yılı boyunca devam edeceğine ve başarılı satış performansının süreceğine inanıyorum. Fiat Professional markası, Fiorino, Ducato, Scudo ve Ulysse modellerimizin artan satış performansına ek olarak; Yeni Doblo’nun da ürün gamına katılmasıyla bu yıl da büyümeyi sürdürecek.” dedi.

Fiat’ın 2023 yılı ilk 5 ay trafik tescil verilerine göre 64 ilde Türkiye’nin en çok tercih ettiği marka olduğunu da sözlerine ekleyen Altan Aytaç “Türkiye toplam otomotiv pazarındaki liderliğimizin yanı sıra 64 ilde en çok tercih edilen marka olmamız, başarımızın ülke genelindeki yaygınlığını işaret etmesi açısından çok değerli. Başarımızın ardında kıymetli iş ortaklarımız bayilerimizin emeği çok büyük. Kendilerine kıymetli çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.