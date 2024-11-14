ORGE Enerji’den yerli şarj istasyonları!

CARMEDYA.COM – Türkiye’nin en büyük elektrik taahhüt şirketlerinden Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE), yazılımı ve donanımı tamamen kendisine ait yerli araç şarj istasyonlarını 13-15 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşen EV Charge Show’da tanıttı.

Şirket, yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığı yerli elektrikli araç şarj istasyonlarıyla 2030 yılında dünya genelinde 165 milyar dolara ulaşması beklenen elektrikli araç şarj istasyonları pazarından pay almayı hedefliyor. Şarj istasyonlarının seri üretimine Sancaktepe’deki fabrikada 1 ay içerisinde başlanacak.

ORGE Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz

ORGE olarak Türkiye’de bugüne kadar 7 milyon metrekarelik taahhüt işini bitirip yatırımcılara teslim ettiklerini anlatan ORGE Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz şunları kaydetti: “Son yıllarda yaptığımız bütün projelerde bizden elektrikli şarj istasyonu altyapısı da isteniyordu. ORGE olarak taahhüt kasımızı kullanarak elektrikli şarj pazarına girme kararı aldık. Elektrikli araç satışlarındaki artışla birlikte dünyada elektrikli araç şarj istasyonları pazarı da büyüyor. 2030 yılına kadar dünyada 71 milyon araç şarj istasyonu olacak. Bu da 165 milyar dolarlık bir pazar anlamına geliyor. Türkiye’de şu anda kamuya açık sadece 23 bin şarj noktası var. 2025 yılında bu rakamın 46 bine çıkması bekleniyor. Pazar her yıl yaklaşık 2 kat büyüyor. Bu pazarda daha gidecek çok yol var. Biz de ORGE olarak yerli ve milli şarj istasyonlarımızla bu pazardan hak ettiğimiz payı almayı hedefliyoruz” dedi.

ORGE Şarj İstasyonları OCPP 2.0.1 Desteği ile farklı marka ve üreticilerle çalışma özelliğine sahip. Ürün, gerçek zamanlı izleme özelliği sayesinde şarj istasyonlarının durumu, arızalar ve kullanıcı işlemlerini anlık izleme olanağı sağlıyor. Güvenli ödeme altyapılarıyla entegre bir şekilde çalışan ORGE Şarj İstasyonları, sürücü istasyona yanaşır yanaşmaz aracı tanıyor ve mobil cüzdan ve kredi kartından kolay ödeme imkanı sağlıyor. Türk mühendisler tarafından yapay zekayla donatılan ORGE şarj istasyonları bu özelliğiyle uzaktan izleme, uzaktan koruma ve uzaktan yönetim kolaylığı sağlıyor.

Uzak Doğu’dan ithal edilen şarj ünitelerinin zamanla revizyona ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Gündüz: “Elektrikli araç modelleri geliştikçe, şarj üniteleri de revize edilmeye ihtiyaç duyuyor. İthal ürünlerde bunu yapmak çok zor. Bizim geliştirdiğimiz şarj üniteleri, OCPP 2.01 versiyonuyla üretiliyor ve bu özelliği sayesinde istediğiniz gibi programlanabiliyor. Örneğin bizim cihazımızı elektrik fiyatlarının görece daha düşük olduğu gece saatlerinde aracınızı şarj etmesi için önceden programlayabiliyor ve böylece faturanızda tasarruf edebiliyorsunuz” dedi.

Tek kabin içerisinde en büyük DC şarj istasyonunu üreten ORGE, 480 KW gücündeki bu cihazlarla araçları 20 dakikada şarj edebilecek. Hızla büyüme planları yaptıkları araç şarj istasyonları pazarında yeni ürün geliştirme çalışmalarının sürdüğüne dikkat çeken Nevhan Gündüz, “Sadece bu konuyla ilgili Bilişim Vadisi’nde bir ofis kiraladık. Yazılım ekibimiz burada çalışıyor. Yerli bir aplikasyonun altyapısını hazırlıyoruz. 8 patent başvurumuz var. Enerjisini solar panellerden alan araç şarj istasyonları, kablosuz araç şarj istasyonları, çift yönlü enerji akışıyla araçtan şebekeye enerji transferi yapan sistemler üzerine mühendislerimiz çalışıyor” dedi. Ürünleriyle sadece iç pazarı hedeflemediklerini dile getiren Gündüz, ORGE Şarj İstasyonları’nı Amerika ve Avrupa ülkelerine de satmak için görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.