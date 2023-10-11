Satış rekorlarını sürdüren Chery Group yeni QPower mimarisini tanıttı

CARMEDYA.COM – Chery Group, hem aylık hem de yıllık bazda, hemen her kategoride satış adetlerinde sıçrama yapmayı sürdürüyor.

2023’ün ilk 8 ayı içinde 1 milyonun üzerinde satış kaydeden Chery, ilk 9 ay sonuçlarına göre şimdiden 2022’nin toplam satışlarını geride bıraktı. Eylül 2023’te, yıllık yüzde 30,7 artışla 190 bin 80 araç satarak ilk kez aylık satışlarında 190 bin adedi geride bırakan Chery, Ocak-Eylül 2023 döneminde, bir önceki yıla göre satışlarını yüzde 40,2 artırarak 1 milyon 253 bin 237 araca ulaştı.

Chery’nin büyüme oranlarının tamamı; aylık yüzde 3,1, yıllık yüzde 3 artış tespit edilen perakende binek araç satışlarının çok üzerinde gerçekleşti. Küresel otomotiv ekosistemindeki konumunu güçlendirmeye devam eden Chery, ekim ayında Doha, Katar’da düzenlenen 2023 GIMS’te; ICE, BEV, PHEV ve hidrojen olmak üzere farklı enerji türlerini kapsayan gelişmiş QPower mimarisini de tanıttı. TIGGO ve ARRIZO ailelerinden hibrit ve benzinli modelleri kapsayan 5 yeni modelin arasında, QPower mimarisi altındaki TIGGO 8 Plug-in Hybrid ve TIGGO 7 Plug-in Hybrid de PHEV yenilikleri oluşturdu.

Chery QPower

Chery, ekim ayında Doha, Katar’da düzenlenen 2023 GIMS’te, QPower mimarisini tanıttı. QPower; ICE, BEV, PHEV ve hidrojen olmak üzere farklı enerji türlerini kapsayan gelişmiş bir çözüm. Yeni sistemler, “Güçlü ve hızlı”, “Verimli ve çevre dostu” ve “Yüksek enerjili ve akıllı” gibi avantajlara sahip olup, kullanıcıların tüm gereksinimlerini ve tüm seyahat senaryolarını karşılıyor. QPower sadece küresel otomotiv endüstrisine daha fazla yenilik getirmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılara daha iyi bir otomobil deneyimi sunuyor.

Chery, 2023 GIMS’te TIGGO ve ARRIZO ailelerinden hibrit ve benzinli modelleri kapsayan 5 yeni model sergiledi. Bunlardan TIGGO 8 Plug-in Hybrid ve TIGGO 7 Plug-in Hybrid, QPower mimarisi altındaki PHEV ürünleri oluşturdu. Bu iki PHEV model, 3 motorlu verimli güç aktarma sistemi kombinasyonuna, Chery tarafından geliştirilen benzersiz 3 vitesli DHT’ye ve sınıfının en akıllı teknolojilerini kapsayan konfigürasyonlarına sahip. Tüm bu özelliklerle Chery’nin en son başyapıtları; küresel otomotiv uzmanları, basın mensupları ve izleyicilerin dikkatini çekti.

Ekim ayında Wuhu’da buluşuluyor

Chery, ekim ayının ortasından sonuna kadar, 2023 Chery Küresel Kullanıcı Ekosistemi Konferansını düzenleyerek bir kez daha uluslararası ilgiyi üzerine çekecek. Konferans, ünlü blog yazarlarını, ana akım küresel basın mensuplarını ve Chery kullanıcılarını; yeni ekoloji, yeni teknoloji ve yeni gelecek olmak üzere üç ana tema altında, tamamen yeni bir kullanıcı ekosistemi modelini keşfetmek üzere Wuhu, Çin’de bir araya getirecek. Etkinlikte aynı zamanda Chery’nin “Teknolojik İlerleme” alanındaki en son başarılarını kapsamlı bir şekilde anlatan “Chery Tech Day 2023”te düzenlenecek.

Fortune China 500’e girdi

Yeni teknoloji ve ürünlerle gelişimini sürdüren Chery, küresel otomotiv endüstrisi değer zincirine çok daha hızlı entegre oluyor. Borsaya kote olmayan bir kuruluş olarak Chery Group, bu yılki Fortune China 500 listesi sıralamasına ilk kez başvurarak 168. sıraya yükseldi. Chery Group ayrıca en yeni modelleri, yeni enerjisi ve akıllı ağ bağlantı teknolojisiyle Şanghay Uluslararası Otomobil Fuarı, Chengdu Otomobil Fuarı ve Dünya Üretim Konferansı gibi etkinliklerde birçok kez yer aldı.