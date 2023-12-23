Citroen Berlingo yenilendi

CARMEDYA.COM – Citroen, hafif ticari araç modeli Berlingo’yu yeniledi.

Yeni ön tasarımdaki modern görünümünü güçlendiren Berlingo, Citroen Advanced Comfort koltuklar sayesinde daha da optimize edilen konforun yanında yeni nesil bilgi-eğlence sistemi ve bağlantı özellikleriyle aktif yaşam tarzına sahip tüm kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Yeni Berlingo’nun ön cephesi, Citroen tasarım dilini ve görsel kimliğini yansıtacak şekilde tasarlandı. Daha büyük tasarım unsurlarına ve daha belirgin hatlar içeren bir tasarıma sahip yeni model, gücü ve modernliği ifade ediyor. Berlingo’da yer alan yeni ön ızgara ve tampon tek bir bloktan oluşuyor ve ortasında yeni oval Citroen logosunu taşıyor. Yeni logonun her iki yanındaki siyah şerit, logodaki deseni yansıtıyor ve ayrıntılara verilen özeni gösteriyor. Bu siyah şerit, aynı zamanda logoyu Citroen’in üç bölümlü ışık imzasına sahip yeni farları ile birleştiriyor. Bu görsel imza, Berlingo’ya farklı ve teknolojik bir görünüm kazandırıyor. Logonun etrafındaki bant ve alt ızgaralar, katmanlar oluşturarak ön cepheyi yapılandırıyor ve genişlik hissini güçlendirerek kendinden emin, iddialı bir görünüm ortaya koyuyor. Advanced Comfort XTR paketinde ise tamponun ortasında, aracın maceracı yönünü vurgulayan alüminyum efektli bir alt koruma kaplaması yer alıyor. Tamponun her iki tarafında da ışık imzasıyla uyumlu, dikey bir çizgi biçiminde kızılötesi kırmızı renkli çıkartmalar bulunuyor. Bu çıkartmalar aynı zamanda otomobilin yanlarındaki Airbump detaylarında da bulunuyor. Airbump ise otomobilin güçlü yan cephesine akışkanlık katan grafik imzası niteliği taşıyor.

Yeni Berlingo’nun üst donanım seviyesinde tavan rayları sunuluyor. Ayrıca 16 ve 17 inç olmak üzere iki farklı jant alternatifi Citroen’in tüketicilere sunduğu seçme özgürlüğünün bir parçası olarak dikkat çekiyor. Tavanın arkaya doğru alçalan çizgisi ise araca dinamik bir siluet kazandırıyor. Yeni Berlingo, oldukça dikkat çekici yeni özel renkleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

En güncel teknolojiler

Berlingo’nun iç mekân tasarımı ergonomiyi iyileştirmek üzere geliştirildi. Tamamen yeni ön konsol, kullanıcılara yüksek kalite ve sağlamlık hissi veriyor. Ergonomik olacak şekilde yukarıda konumlandırılan yeni yüksek çözünürlüklü 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve yeni kişiselleştirilebilir dijital gösterge ekranı teknolojiye vurgu yapıyor. Üst bölümde, büyük bir torpido gözü yer alıyor. Bu ergonomik alan ise hava yastığının tavana monte edilmesiyle mümkün oldu. Orta konsolda; vites seçici, sürüş modu seçici, elektrikli park freni, Start düğmesi ve 2 adet USB soketi bulunuyor. Ayrıca burada kablosuz akıllı telefon şarjı için yenilikçi bir saklama bölmesi de yer alıyor. Bunun dışında Berlingo’nun direksiyon simidi de tamamen yeni. Alt kısmı hafif düz, yeni bir simit tasarımına ve ortada yeni Citroen logosu bulunan daha belirgin birgöbeğe sahip. Kalitesi daha da iyileştirilen direksiyon üzerinde yine ses sistemi ve hız sabitleme kumandaları yer alıyor.

Konfor ve pratiklik

Yeni Citroen Advanced Comfort ön koltuklar, kabin içi konforu artırmak üzere yeni Berlingo ile ilk kez sunuluyor. Bu koltuklar, Citroen’e özel, kaliteli köpük ve yan desteklere sahip gelişmiş mimarisiyle üst düzeyde konfor sağlıyor. Ayrıca özel kumaş ve üç renkli kaplamasıyla çok şık ve zarif görünüyorlar. Minderin ve sırtlığın ortasındaki kapitone etkisi görsel kalite algısını desteklerken oturma konforuna katkı sağlıyor. Sırtlığın tasarımı U şeklindeki renkli bantla hareketlendirilirken, koltukların yanları da aynı renk şeritlerle süsleniyor.

İşlevsellik, üç adet bağımsız arka koltuk ile devam ediyor. Berlingo, 2. sıradaki üç adet bağımsız, kızaklı ve katlanan koltuklarıyla yolcu konforunu modülerlikle birleştiriyor. Ayrıca Berlingo 4,40 m uzunluğa sahip olması sayesinde 2,70 m’ye kadar yükleme uzunluğu sunuyor. Bu da uzun nesneleri taşınma kolaylığı sağlıyor.

Modutop ile işlevsellik daha da artıyor. Yeni Berlingo, daha önce de olduğu gibi yarı saydam kemer, arka tavan kutusu, ortam aydınlatması ve elektrikli perdeye sahip karartmalı panoramik cam tavanı içeren Modutop isimli çok işlevli bir tavan ile yollara çıkıyor. Yeni Berlingo, kabinin farklı noktalarına dağıtılan ve toplam 186 litreye varan 27 adet saklama bölmesi ile gelişmiş bir işlevsellik seviyesi sunuyor.

Yeni Berlingo bagaj kapağından bağımsız açılan bir arka cama sahip. Segmentinde nadir bulunan bu özellik sayesinde küçük eşyalar bagaj kapağını açmadan Modutop saklama bölmesine veya 25 kg’a kadar ağırlık taşıyabilen arka pandizota pratik bir şekilde yerleştirilebiliyor veya oradan alınabiliyor.

Modüler ve geniş yeni Berlingo’nun bagaj hacmi 775 litre’yi (arka pandizot altındaki hacim) buluyor. Elektrikli camlara sahip iki büyük sürgülü yan kapı ise Berlingo’ya erişimi kolaylaştırıyor.

Bağlantı ve sürüş destek sistemleri

Yeni Berlingo, bilgi-eğlence sistemleri ile araç içi bağlantı açısından yeni bir boyut sunuyor. Yeni ön konsolun ortasında iki farklı seviyede 10 inçlik dokunmatik ekran yer alıyor. Her biri yeni Citroen bilgi-eğlence sistemini kontrol etme olanağı sağlıyor.

Standart 10 inçlik ekrana sahip yeni My Citroen Play bilgi-eğlence sistemi, radyo dinleme, telefon veya otomobil işlevlerini yönetme olanağı sağlıyor. Ayrıca sistem Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu olup kablosuz akıllı telefon yansıtma işlevine sahip. Gelişmiş özelliklere sahip bu ekran, ergonomik bir tasarıma sahip ve geri görüş kamerasını da gösteriyor. Ayrıca bilgi-eğlence sistemi, direksiyonun arkasında bulunan yeni siyah beyaz dijital gösterge ekranı ile birleştirilmiş durumda.

Yüksek çözünürlüklü ekran aynı zamanda üstten görünümlü geri görüş kamerasının görüntüsünü de gösteriyor. Bu bilgi-eğlence sistemi, yeni Berlingo’da optimize edilen, kişiselleştirilebilir yeni 10 inçlik renkli dijital gösterge ekranıyla birleştiriliyor. Bunun dışında orta konsolda kablosuz akıllı telefon şarj cihazı ve 2 adet USB soketi de bulunuyor.

Yeni Berlingo, dur-kalk işlevli Uyarlanabilir Hız Sabitleyici, Elektrikli Park Freni, üstten görünümlü geri görüş kamerası, Yokuşta İniş Destekli Tutuş Kontrolü ve Çeki Demiri Denge Kontrolü gibi 18 adede kadar sürüş destek teknolojisiyle hiçbir şekilde diğer binek otomobillerden geri kalmayan tek hacimli bir eğlence aracı. Yeni Berlingo, önde ve arkada olmak üzere toplam 12 adet sensör ile park etmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca üstten görünümlü geri görüş kamerasından gelen görüntü yeni Berlingo’nun 10 inçlik merkezi ekranında yüksek çözünürlüklü olarak gösteriliyor.

Berlingo’da 4 silindirli 130 HP dizel motor sunuluyor. Bu sayede düşük yakıt tüketimi ve yüksek tork sayesinde yolculuklar daha verimli ve konforlu geçiyor. Dizel motor seçeneği ile birlikte 6 ileri manuel ve 8 ileri tam otomatik vites seçenekleri mevcut. Bu sayede her ihtiyaca uygun olarak müşterilerin beğenisine sunuluyor.