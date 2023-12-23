Volvo Trucks’dan en büyük elektrikli kamyon filo teslimatı

CARMEDYA.COM – Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğünde temsil edilen Volvo Trucks’ın 2024 Uluslararası Yılın Kamyonu ödüllü Volvo FH Electric modelinden oluşan filo teslimatı DSV Lojistik firmasına gerçekleştirildi.

Teslimat töreni, Türkiye’nin en büyük ölçekli ve Dünya’nın sayılı laboratuvarları arasında yer alan İTÜ Fuat Külünk Yüksek Gerilim Laboratuvarı’nda gerçekleştirildi. Bu vesileyle, İTÜ Fuat Külünk Yüksek Gerilim Laboratuvarı, ilk defa bir elektrikli kamyon filo teslimatına ev sahipliği yaptı.

Taşımacılık sektöründe bir ilk

Teslimat töreninin ilk konuşmacısı olan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Genel Müdürü Eşref Zeka, DSV Lojistik ile kurulan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Bugünkü teslimatımız sektörde bir ilk ve büyümenin bir parçası ama onun ötesinde sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru atılan çok değerli bir adım. Teslimatımızın tüm lojistik sektörüne farkındalık anlamında, özellikle elektromobilitenin gelecek için vazgeçilmez olduğunu hatırlatmasını diliyorum” sözleriyle gelecek hedeflerinden bahsetti. Eşref Zeka konuşmasında, bunun uzun bir yolculuk olduğunu ve tüm ekosistemin, tüm paydaşların birlikte ortak anlayış ile hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Bu ortak anlayışın Marubeni, Volvo Trucks ve DSV Lojistik ile hayata geçmiş olduğunu vurgulayan Zeka, Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğündeki Volvo Trucks markasına duydukları güven için DSV Lojistik firmasına teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

“İklim hedeflerimize ulaşmak için iş birliği yapmak kritik öneme sahip”

Törende söz alan DSV Lojistik CEO’su Ozan Önder, DSV’nin kısa ve uzun vadeli hedeflerinden bahsederek, “Operasyonlarımızda çevre üzerindeki etkimizi azaltmaya kararlıyız. Önde gelen bir küresel lojistik şirketi olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol almak ve lojistik sektöründe karbondan arınmayı sağlamak için sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Karbon emisyonlarımızı azaltmak, DSV’nin gelecek hedefinin merkezinde yer almaktadır. Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmaya çalışırken bizi destekleyecek yeni girişimler ve teknolojileri uygulamak için departmanlarımız ve ülkeler genelinde sektör ortaklarımızla birlikte çalışmaktayız. Marubeni Dağıtım ve Servis distribütörlüğündeki Volvo Trucks markasıyla yapılan bu anlaşma, doğru ticari ve çevre koşulları sağlandığında elektrikli filo değişiminin önemli bir örneğidir. İklim hedeflerimize ulaşmak için enerji tedarikçileriyle ve Marubeni Dağıtım ve Servis, Volvo Trucks gibi büyük şirketlerle iş birliği yapmanın kritik önem taşıdığına inanıyoruz” diyerek sözlerine devam etti ve bu iş birliğinin ülkemiz ve lojistik sektörü için dönüşümün sembolü olacağı inancını dile getirerek konuşmasını tamamladı.

2030 yılına kadar kamyon satışlarının yüzde 50’si elektrikli olacak

Törene katılan Volvo Trucks Uluslararası Kıdemli Başkan Yardımcısı Per-Erik Lindström de söz alarak kalite, güvenlik ve çevre duyarlılığı ile yaklaşık 130 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Lindström konuşmasına; “Hedefimiz, 2030 yılına kadar küresel olarak sattığımız tüm kamyonların yüzde 50’sinin elektrikli olmasıdır. Elektrikli kamyonlarımız, farklı uygulamalar ve segmentler için çoklu dingil konfigürasyonları, değişken pil konfigürasyonları ve toplam enerji depolama kapasitesine sahip ve şu anda tek bir şarjla yaklaşık 300 km gidilebilmektedir ve bu menzil daha da artacaktır” sözleriyle devam etti.

Volvo FH Electric

Törende konuşan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya; “Volvo Trucks olarak hepinizin bildiği gibi, özellikle güvenlik donanımlarına verdiğimiz değerle bilinen bir markayız. Son yarım asırda bu değerli vizyona çevreyi de dâhil ederek; hem iklim hem doğal kaynaklar hem de insanlık için sürdürülebilir teknolojiler geliştirmeye odaklandık. Gelişim çabamız karşılıksız kalmadı ve Volvo FH Electric bu yıl 2024 Uluslararası Yılın Kamyonu ödülünü kazandı. Ödül, 24 kişilik jüri tarafından son 12 ay içerisinde pazara sunulan kamyonların arasından karayoluyla yük taşımacılığı verimliliğine en çok katkıyı sağlayan kamyona veriliyor. Kökleri 1977 yılına dayanan Uluslararası Yılın Kamyonu ödülü, tarihinde ilk kez seri üretimdeki bir elektrikli kamyona verildi ve Volvo Trucks bir ilke daha imza attı’’ sözleriyle markalarının uluslararası başarısını katılımcılarla paylaştı.