Lexus Hadise’ye sıra dışı bir gün yaşattı

CARMEDYA.COM – Lexus’un yeni modeli LBX’in “Her Günü Sıra Dışı Yapma” mottosuyla gerçekleştirilen organizasyonda Hadise, farklı bir gün geçirdi.

Hadise, LBX modelinden ilham alarak Milano, Palazzo Bovara’da düzenlenen etkinlikte insanlar için özel olarak yapılmış lüks araç yıkama deneyiminin keyfini çıkardı.

Dünyanın moda başkenti olarak tanınan ve lüks yaşam tarzını yansıtan Milano’da yapılan etkinlikte Lexus, dünyanın dört bir yanından gelen VIP konukları ağırladı ve başarılı şarkıcı Hadise, markanın misafirperver atmosferini yaşadı.

Lexus LBX modelinin dinamik tarzından ilham alarak oluşturulan insanlar için çevrilmiş serinletici lüks oto yıkama alanı büyük ilgi topladı. Marka, bu etkinlikle otomatik araç yıkama istasyonu deneyimini, rahatlatıcı ve meditatif lüks bir deneyime dönüştürdü.

Bu etkinliğin en önemli konuklarından olan Hadise, böylece yaz sıcağında şehrin atmosferinden uzaklaşarak serinleten sular, buğular ve zen bahçelerinden oluşan farklı alanların tadını çıkardı.

Konuklar otomobil yıkama deneyimi yaşadılar

Lexus’un gerçekleştirdiği etkinliğe katılanlar, adeta bir otomobil yıkama istasyonu gibi alanlardan geçerek farklı bir deneyim yaşadılar. Bir aracın otomatik yıkama makinesinden geçme adımlarını yaşayan konuklar, önce hareket eden suların olduğu sakinleştirici bir alanla deneyime başladılar.

İlk adımın ardından sprey alanında yürüyen konuklar, LBX’in atmosfer adını alan donanım seçimlerini yansıtan bir ışık tünelinden geçtiler. Ayrıca araç yıkama istasyonlarının en bilindik parçası olan döner silindirler de, insanlar için tasarlandı ve konuklar da bu alanda özel pozlar verdiler. Lexus, araç içi kokulara gönderme yapan bölümde ise Omotenashi misafirperverliğini yansıtan dingin doğal kokulardan oluşan bir bahçe tasarladı. Burada konukları, yuzu ve koyamaki kokuları ile soğutulmuş havlu karşıladı. Etkinlik deneyimi ise, oto yıkama sürecinin de son aşaması olan kurulama seansında LBX’in dinamik bir arka planda sergilenmesiyle tamamlandı.

Milano’da “Emotion LBX atmosferi” sergilendi

Lexus, sıra dışı B SUV modeli LBX ile birlikte ürün gamına da farklı bir yaklaşım getiriyor. Kişiselleştirilmiş lükste yeni adım atan Lexus, LBX ürün gamında donanım isimlerini dört “atmosfer” modeliyle tanımladı. İç döşemede farklılaşan deri ve dikiş detaylarıyla Emotion ve Cool daha sportif bir karaktere sahipken Elegant ve Relax, rafine bir hisse odaklanıyor.

Milano’da gerçekleştirilen organizasyonda ise “Emotion” atmosferinden ilham alınırken, diğer atmosferler de Avrupa’nın farklı şehirlerinde sergilenecek. 21-23 Eylül’de İngiltere’de Sıra Dışı Otopark, 26-29 Ekim’de Madrid’de Sıra Dışı Sokak Galerisi ve 23-25 Kasım’da Paris’te Sıra Dışı Pastane konseptlerinde düzenlenecek olan etkinliklerin her birinde LBX’in farklı atmosferleri sergilenecek.

Lexus LBX 2024’te Türkiye’de

Lexus LBX, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Avrupa ile birlikte Türkiye’de de satışa sunulacak ve bu sayede marka, UX, NX, RX ve tam elektrikli RZ olmak üzere ürün gamına LBX’in de katılmasıyla oldukça geniş SUV çeşitliliğine sahip olacak.

Lexus’un yeni B SUV modeli LBX, yeni nesil kendi kendini şarj eden 1.5 litrelik üç silindirli motoru içeren hibrit sistemiyle donatıldı. Yüksek verimlilik sunan tam hibrit sistem, 136 DIN hp maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor.