Peugeot hafif ticari araç modelleri güncellendi

CARMEDYA.COM – Peugeot, tüm hafif ticari araç ürün gamını eşzamanlı olarak güncelledi.

Güncellenen E-Partner, E-Expert ve E-Boxer, Peugeot ürün gamının elektrikliye geçiş hamlesini destekliyor.

Peugeot, 2025 yılında ürün gamındaki her modelin elektrikli versiyonunu sunmayı ve 2030 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olmayı hedefliyor. Düşük emisyon bölgelerinin artması, günde 200 km’nin altında ortalama sürüş mesafeleri, düşük işletme maliyetleri ve sürüş konforu sunmalarıyla tamamen elektrikli ticari araçlara geçiş, profesyoneller için kaçınılmaz oluyor ve büyük avantajlar sağlıyor. Marka, Avrupa’da, 8 yıl ve 200 bin km’ye kadar kapsamlı bakım ve servis sözleşmeleri de sunuyor.

Peugeot E-Partner

Peugeot E-Partner, güncellenen tasarımı, verimliliği artırılan 0 emisyonlu sürüş menzili ve sürüş keyfini üst düzeye çıkartan ısı pompasıyla öne çıkıyor. E-Partner, 2025 yılına kadar Avrupa van segmentinin üçte birini oluşturması beklenen tamamen elektrikli van pazarında önemli bir oyuncu oluyor. Model, 330 km’ye (birleşik WLTP normu için sertifika aşamasında) kadar menzile sahip. Bataryanın araç zeminindeki konumu iç mekânda hacim avantajı sağlıyor. Kullanılabilir hacim 4,4 metreküp olup, taşıma kapasitesi 780 kg ve çekme kapasitesi ise 750 kg olarak belirlendi.

Tamamen güncellenen bir ön cepheye kavuşan E-Partner, yeni Peugeot logosunu taşıyan yeni ön ızgara ve modernize edilen tampon tasarımına sahipken, markanın ikonik 3 pençeli ışık imzasını taşıyan yeni ön farlarla donatıldı. Yeni logoya sahip jant göbekleriyle de yeni jantlar tasarım paketini tamamlıyor. Artense Gri, Kaolin Beyaz, Parlak Siyah ve Kiama Mavi olmak üzere 4 farklı renk seçeneği seçilebiliyor.

Kabin daha ergonomik ve kaliteli yeni bir ön konsola sahip oldu. Peugeot i-Cockpit, konsolun ortasında ve üstte yer alan, tüm yeni özellikleri kapsayan 10 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana kavuştu. Direksiyon; ses sistemi ve hız sabitleme kumandalarına ek olarak rejeneratif fren kullanımı için kulakçıkları da içeriyor. Ayrıca koltuklar, artık hem daha dayanıklı hem de daha şık yeni kumaşla kaplandı.

Peugeot E-Partner, daha çok binek otomobillere özgü teknoloji, konfor ve güvenlik özellikleriyle donatıldı. Optimize edilmiş, kişiselleştirilebilir ve tamamen dijital renkli gösterge paneli sayesinde tüm önemli bilgilere kolayca ulaşılabilmesi sağlandı. Standart olarak merkezi 10 inçlik HD dokunmatik büyük ekran üzerinden ses sistemi ve 3D bağlantılı TOM TOM navigasyon yönetilebiliyor. Bir diğer konfor özelliği ise temel işlevleri doğal dilde kontrol etme olanağı sağlayan “OK Peugeot” sesli asistanı. Bu arayüz, yeni nesil Peugeot i-Connect ve Peugeot i-Connect Advanced bilgi-eğlence sistemlerinin kontrolünü kolaylaştırıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, akıllı telefon içeriğinin, kablo bağlantısı olmadan orta ekrana aktarılmasını mümkün kılıyor. Orta konsolda akıllı telefonlar için kablosuz şarj sistemi yer alıyor ve elinde telefonla, gün içerisinde birçok kez aracına binip-inen profesyoneller için pratik bir çözüm sağlıyor. Yeni E-Partner’da ayrıca iki adet USB soketi de bulunuyor.

E-Partner; biri arka kapıların üstünde, diğeri yolcu tarafındaki yan aynanın altında olmak üzere iki kamerayla donatılıyor. Bu benzersiz özellik, Dinamik Çevre Görüş Sistemi’nin aracın arkası dışında, normalde ayna ile mümkün olmayan geniş bir açıyla yolcu tarafının da dijital bir görüntüsünü sağlıyor.

Sürücü Yorgunluk Uyarısı, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Yaya ve Bisikletli Algılama İşlevi ile Acil Durum Güvenlik Freni, Hız Sınırlayıcı gibi donanımlara ek olarak yeni E-Partner’da ayrıca Adaptif Hız Sabitleyici dahil 17 sürüş destek sistemi bulunuyor. 2. Seviye Sürüş Destek Sistemleri ile Yarı Otonom Sürüş imkanı sağlanıyor. Adaptif Hız Sabitleme, Dur&Kalk Fonksiyonlu ve Şerit Konumlandırma Asistanı’nın birleşiminden oluşuyor.

Modelin tamamen elektrikli motor seçeneği, 100 kW (136 HP) maksimum güç ve 270 Nm maksimum tork ile 50 kWsa batarya (kullanılabilir kapasite) sunuyor. Maksimum menzil için Eco, güç gereksiniminde maksimum performans için Power ve Normal olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunuyor. 130 km/s maksimum hız, 11,2 saniyede 0-100 km/s hızlanma gibi performans değerlerine ek olarak 330 km’ye kadar WLTP (birleşik WLTP normu için sertifika aşamasında) sürüş menzil sunulabiliyor. Menzili optimize etmek için yeni, direksiyonun arkasında bulunan kulakçıklar üzerinden üç farklı seviyede ayarlanabilen rejeneratif fren sistemi devreye alınabiliyor. Bir diğer yeni özellik ise E-Partner’ın verimliliğine ve menziline katkıda bulunurken yolcu konforunu artıran ısı pompası oluyor.

7,4 kW entegre şarj cihazı ve isteğe bağlı 11 kW üç fazlı şarj cihazıyla E-Partner, mevcut altyapı ne olursa olsun verimli bir şarj sağlıyor. Ayrıca E-model, 100 kW DC hızlı şarj özelliğine de sahip. Tahmini şarj süreleri ise 100 kW halka açık şarj noktasında sıfırdan yüzde 80’e 30 dakikada şarj olurken, 11 kW Wallbox ile 11 kW entegre şarj cihazıyla 5 saatte tam şarj. 7,4 kW bir Wallbox ile 7 kW entegre şarj cihazıyla 7,5 saatte tam şarj olabiliyor

E-Partner iki gövde tipi ve farklı koltuk seçenekleriyle üretiliyor. Bunlar; Standard Van 4,40 m, standart yolcu kabini (3 koltuğa kadar) veya Uzun Van 4,75 m, standart veya genişletilmiş yolcu kabini (5 koltuğa kadar) gibi seçenekler oluyor. Peugeot, E-Partner’a ek olarak 110 HP’lik PureTech benzinli motor, 100 HP veya 130 HP’lik BlueHDi dizel motorla donatılan geniş bir Partner yelpazesi sunuyor. 130 HP’lik BlueHDi dizel, 8 vitesli otomatik şanzımanla da kombine edilebiliyor. İçten yanmalı motora sahip yeni Peugeot Partner, E-Partner ile aynı tasarım, donanım, özellik ve gövde tipleri ile üretiliyor.

Peugeot E-Expert

E-Expert, artık 350 km’ye (karma WLTP normu sertifika aşamasında) kadar menzil sunuyor. Araç zeminine gizlenen batarya, yükleme kapasitesini veya hacmi etkilemiyor. Böylece araç, kendisini bu kadar başarılı kılan kapasite ve çok yönlülüğünü koruyor. Yeni E-Expert, 6,6 metreküpe kadar kullanılabilir hacme, 1263 kg taşıma kapasitesine ve 1.000 kg çekme kapasitesine sahip. Ayrıca yeni E-Expert, keyifli, kullanımı kolay ve kaldırımlar arasındaki 12,4 metrelik dönüş çapı (standart versiyon) ile şehir merkezlerinde üstün manevra kabiliyeti ve pratiklik sunuyor. Ayrıca 1,90 metrelik yüksekliği sayesinde kapalı otoparklara da rahatlıkla girebiliyor. Yeni E-Expert’in ön cephesinin merkezinde, markanın yeni logosunu taşıyan yeni ön ızgara tasarımı, markanın ışık imzasını taşıyan yeni Full LED farlar, koruma ve aerodinami için optimize edilen yeni tampon ile Peugeot ürün gamının yeni görünümünü yansıtıyor. Jantlar yeni bir renge sahip ve ortasında yeni Peugeot logosunu taşıyor. Yeni E-Expert Artense Gri, Titanyum Gri, Kaolin Beyaz ve Parlak Siyah olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle üretiliyor.

Modelin sürüş pozisyonu daha fazla konfor, ergonomi ve pratiklik için yeniden tasarlandı. Ön konsol ve direksiyon da yeniden tasarlandı. Dijital gösterge paneli ve isteğe bağlı geniş merkezi 10 inçlik dokunmatik ekran, keyifli ve verimli bir arayüzü sağlıyor. Özellikle ön konsolun üst kısmında ve orta konsolda daha fazla ve daha büyük saklama alanları bulunuyor. Ön konsolun uçlarındaki bardak tutucuların ustaca tasarımı, akıllı telefonu dik bir şekilde koyma olanağı da sağlıyor.

Tüm güncel E-Expert versiyonlarında standart olarak sunulan tamamen dijital 10 inçlik renkli gösterge paneli, önemli bilgileri optimize edilmiş ve kişiselleştirilebilir bir şekilde gösteriyor. Yeni E-Expert, standart olarak büyük merkezi 10 inçlik HD dokunmatik ekranla donatılıyor. Bu ekrandan ses sistemi ve 3D bağlantılı TOM TOM navigasyon kontrol edilebiliyor. Bir diğer konfor özelliği ise temel işlevleri doğal dilde kontrol etme olanağı sağlayan “OK Peugeot” sesli asistanı oluyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, akıllı telefon içeriğinin, kablo bağlantısı olmadan orta ekrana aktarılmasını mümkün kılıyor. Orta konsolda kablosuz şarj sistemi yer alıyor ve elinde telefonla gün içerisinde birçok kez aracına binip-inen profesyoneller için pratik bir çözüm sağlıyor.

Aracın çevresini canlı ve net bir şekilde gösteren sistem, biri arka kapıların üstünde, diğeri ise yolcu tarafındaki yan aynanın altında olmak üzere iki kamerayla donatılıyor. Bu benzersiz özellik, Dinamik Çevre Görüş Sistemi’nin aracın arkası dışında, normalde ayna ile mümkün olmayan geniş bir açıyla, yolcu tarafının da dijital bir görüntüsünü sağlıyor.

Sürücü Yorgunluk Uyarısı, Hız Sınırlayıcı, Şerit Takip Sistemi, Yaya ve Bisikletli Algılama İşlevi ile Otomatik Acil Durum Güvenlik Freni, Adaptif Hız Sabitleme (Dur&Kalk Fonksiyonlu), Çekiş Kontrolü ile birlikte Eğim İniş Kontrolü sunuluyor. Ayrıca 2. seviye sürüş destek sistemiyle Yarı Otonom sürüş devreye giriyor. Bu sistem, Adaptif Hız Sabitleme (Dur&Kalk Fonksiyonlu) ve Şerit Konumlandırma Sistemi’nin birleşiminden oluşuyor.

E-Expert’in tamamen elektrikli motor seçeneği, 100 kW (136 HP) maksimum güç ve 270 Nm maksimum tork üretiyor. Bu değerler, ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü ve 130 km/s maksimum hıza kadar üstün bir performans sağlıyor. Maksimum menzil için Eco, güç gereksiniminde maksimum performans için Power ve Normal olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunuyor. Peugeot, tüm profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni E-Expert’te iki farklı batarya sunuyor. E-Expert, 50 kWsa batarya ile 224 km’ye kadar menzil (birleşik WLTP normu onay aşamasında) sunuyor. Ayrıca günlük şehir içi kullanım kısıtlamalarına uyarlanmış olup “Standart” ve “Uzun” versiyon olarak üretiliyor. 75 kWsa bataryalı E-Expert artık 350 km’ye kadar menzil (birleşik WLTP normu onay aşamasında) sağlıyor. Bu da onu şasi uzunluğundan bağımsız, inanılmaz derecede çok yönlü hale getiriyor. E-Expert, menzili optimize etmek üzere yeni direksiyonun arkasında bulunan kulakçıklar üzerinden üç farklı seviyede ayarlanabilen rejeneratif fren sistemi ile de donatılıyor.

7,4 kW entegre şarj cihazı ve isteğe bağlı 11 kW üç fazlı şarj cihazıyla E-Expert, mevcut altyapı ne olursa olsun verimli bir şarj sağlıyor. Ayrıca 100 kW DC hızlı şarj özelliğine de sahip. Tahmini şarj süreleri şu şekilde gerçekleştirilebiliyor:

100 kW halka açık şarj noktasında 50 kWsa batarya için 38 dakika ve 75 kWsa batarya için 45 dakika (%0’dan %80’e şarj).

11 kW Wallbox ile 11 kW entegre şarj cihazıyla tam şarj 50 kWsa batarya için 4 saat 50 dakika ve 75 kWsa batarya için 7 saat 30 dakika.

7,4 kW bir Wallbox ile 7,4 kW entegre şarj cihazıyla tam şarj 50 kWsa batarya için 6 saat 40 dakika ve 75 kWsa batarya için 11 saat 20 dakika.

Peugeot E-Expert; Standart 4,98 m veya Uzun 5,33 m van; Standart veya Uzun 5 veya 6 koltuklu büyük kabin; Standart kabinli zemin ve Standart veya Uzun 9 koltuklu Combispace versiyonlarıyla üretiliyor. Yeni E-Expert’in, “Orta güçte şarj edilebilen hidrojen yakıt hücreli elektromotor” prensibi ile geliştirilen “Hidrojen” versiyonu, 460 km’ye kadar menzile sahip olacak (birleşik WLTP normu sertifika aşamasında). Bu çözüm, hidrojen, batarya ve elektrikli güç-aktarma sisteminin avantajlarını birleştiriyor. Bunlara ek olarak Peugeot Expert, 6 ileri manuel şanzımanlı 120 HP veya 145 HP BlueHDi motorlar ve 8 kademeli otomatik şanzımanla birlikte BlueHDi 180 HP olmak üzere, farklı içten yanmalı çözümlerle donatılıyor. Otomatik şanzıman ayrıca BlueHDi 145 HP ile de sunuluyor. İçten yanmalı motora sahip Expert, E-Expert ile aynı tasarım, donanım, özellik ve gövde tipleri ile üretiliyor.

Peugeot E-Boxer

200 kW/270 HP’lik tamamen elektrikli motoru ve 430 km’ye varan menziliyle elektrikli Peugeot E-Boxer, yeni bir döneme giriyor. Araç zemininde yer alan batarya ile 17 metreküpe kadar yükleme hacmini ve 1500 kilograma kadar taşıma kapasitesini koruyor. Bu kurulum aynı zamanda profesyonel müşterilerin farklı beklentilerine uygun, zengin dönüşüm yelpazesine de uyum avantajı sağlıyor. E-Boxer’da yeni ön tampon, yeni yan aynalar ve hava akışını düzenlemek için otomatik olarak kontrol edilen perdelere sahip yeni, gövde renginde ızgaralar aerodinamik verimliliği optimize ederken güçlü ve çekici bir görünüm de sunuyor. Peugeot E-Boxer, Full LED yeni ön farlara ve yeni arka stop lambalarına da sahip. Ayrıca Peugeot ailesinin diğer üyeleri gibi bu model de yeni marka logusunu taşıyor.

E-Boxer’ın iç mekanı; direksiyon simidi, gösterge paneli, ön konsol, koltuk kumaşları ve kapı panellerine kadar kapsamlı bir şekilde yenilendi.

Elektrikli Park Freni: Kontrol panelindeki bir kumanda ile kullanması daha pratik ve daha kolay.

Elektrikli Direksiyon: Yüksek hızlarda daha keyifli bir sürüş ve düşük hızlarda manevra yaparken daha fazla konfor için destek seviyesini otomatik olarak aracın hızına uyarlıyor.

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi: Sürücünün anahtarı cebinden çıkarmadan aracı açmasına, kilitlemesine ve çalıştırmasına olanak tanıyor. Bu, özellikle gün içinde çok fazla duraklayan teslimat sürücüleri için kolaylık sağlayan bir özellik.

Tamamen Dijital 7 İnçlik Gösterge Paneli: 3-boyutlu navigasyon haritası dâhil tamamen kişiselleştirilebilir gösterge paneli.

10 İnçlik Merkezi Dokunmatik Ekran: Yeni E-Boxer, büyük bir merkezi dokunmatik ekran üzerinden yönetilen, kapsamlı bir bilgi-eğlence sistemine sahip. Bilgi-eğlence sistemi; 3D bağlantılı TOM TOM navigasyon ve kablosuz mirror screen (Apple CarPlay ile AndroidAuto) özelliğini de içeriyor. Sesli Komut Sistemi, kullanımı daha da kolaylaştırmak üzere temel işlevleri doğal dilde kontrol etme olanağı tanıyor.

Kablosuz Şarj Sistemi: Ön panelin ortasında, hem sürücünün hem de yolcunun kolayca erişebileceği bir yerde bulunuyor. Elinde telefonla, gün içerisinde birçok kez aracına binip-inen profesyoneller için pratik bir çözüm. Ayrıca yeni E-Boxer’da bir adet USB-A ve bir adet USB-C soketi de bulunuyor.

Yeni Sürüş Destek Sistemleri: Sürücü Yorgunluk Uyarısı, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Yaya ve Bisikletli Algılama İşlevi ile Otomatik Acil Durum Güvenlik Freni, Akıllı Hız Sabitleme’yi kapsıyor.

Yarı Otonom Sürüş: Adaptif Hız Sabitleme (Dur&Kalk Fonksiyonlu), Şerit Konumlandırma Sistemi ve Trafik Sıkışıklığı Yardımcısı’nı birleştiriyor. Sistem, örneğin düşük hızlı yoğun trafikte direksiyonu, freni ve hızlanma pedalını kontrol ediyor; ancak sürücünün ellerini direksiyonda tutması gerekiyor.

Peugeot E-Boxer, motordan bataryaya kadar tamamen yeni elektrikli bileşenlere sahip. Elektromotor 200 kW/270 HP güç ve 400 Nm ile son derece yüksek bir tork değeri sunuyor. E-Boxer, 110 kWsa kapasiteli bir bataryaya sahip ve 430 km’ye kadar oldukça yüksek bir menzil (Birleşik WLTP normu sertifika aşamasında) sağlıyor. Maksimum hızı ise 130 km/s. Peugeot E-Boxer, sürüş koşullarına bağlı olarak, aracın performansını ve menzilini optimize etmek için ön konsoldan seçilebilen üç sürüş moduna sahip. Çok yönlü kullanım için “Normal” (Güç 160 kW ile sınırlı), optimum menzil için “Eco” (Güç 120 kW ile sınırlı) veya maksimum performans için “Power” (Toplam güç 200 kW) seçilebiliyor. 4 seviyeli rejeneratif fren işlevi için direksiyonun arkasındaki kulakçıklar kullanılabiliyor.

E-Boxer, 11 kW üç fazlı entegre şarj cihazıyla donatıldı ve tüm uygulamalara ve altyapılara uygun şarj performansı sunuyor. Entegre sürekli şarj cihazı 150 kW’a kadar kapasiteye sahip. Tahmini şarj süreleri şu şekilde gerçekleştirilebiliyor:

150 kW halka açık şarj noktasında 55 dakika (%0’dan %80’e şarj).

11 kW Wallbox ile 11 kW entegre şarj cihazıyla 11 saat 45 dakika tam şarj.

Peugeot E-Boxer farklı versiyonlarla sunuluyor. İki aks mesafesi (3,45 m ve 4,04 m) ile panel vanlar iki farklı uzunluğa (L2 ve L4) sahip. Böylece, 13 ile 17 metreküp hacim sağlayan toplam 4 versiyon ortaya çıkıyor. Dönüşüm çözümleri için 4,04 metrelik aks mesafesine sahip E-Boxer ise, L3 veya L4 tek kabinli şasisi ve L3 veya L4 çift kabinli şasisi olarak sunuluyor. Peugeot, yeni E-Boxer’a ek olarak; 120 HP, 140 HP ve 180 HP olmak üzere 3 güç seçeneği ile 2.2 BlueHDi motor ve 6 ileri manuel şanzımanla donatılan içten yanmalı Boxer seçeneklerini de sunuyor. Ayrıca 140 HP ve 180 HP motorlar, tamamen yeni, 8 kademeli otomatik şanzımanla da sunuluyor. Yeni içten yanmalı Peugeot Boxer, yeni E-Boxer ile aynı tasarım, donanım ve özellikleri paylaşırken, farklı kullanım amaçlarına yönelik çeşitli siluet versiyonlarına (Dönüşüm dahil) ve uzatılmış gövde tiplerine de sahip.