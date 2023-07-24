Suzuki Hayabusa’nın 25. Yıl Özel Modeli Ağustos’ta Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Doğan Trend Otomotiv tarafından ülkemizde temsil edilen Suzuki Motosiklet’in efsane modeli Hayabusa, 2023 itibarıyla 25. yıl dönümünü kutluyor.

Yıl dönümü sebebiyle düzenlenen özel bir törenle tanıtımı gerçekleştirilen “Hayabusa 25. Yıl” modeli, ağustos ayı itibarıyla Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle Türkiye’de satışa sunulacak. Fütüristik tasarımı ve heyecan verici performansıyla her daim motosiklet severler için adrenalinin yükselmesini sağlayan Hayabusa, 25. yıla özel olarak üretilen serisinde turuncu ve siyah zeminli gövde yapısıyla dikkatleri üzerine çekerken, tahrik zinciri ayarlayıcısı ve ön fren diski için özel renk gibi özellikleri ile ayırt ediliyor. Ayrıca susturucu gövdesi ve tahrik zincirinde orijinal işlemeler yer alırken, depo üzerinde 25. yıl dönümü logosu ve üç boyutlu “SUZUKI” yazısı da bu özel modele eklendi. Bunlara ek olarak 25. yıl modeli, standart olarak tek koltuklu versiyon ile yollara çıkıyor.

Efsanelerle dolu 25 yılı geride bırakan Suzuki Hayabusa’nın ilk nesli 1998 yılında Almanya’da düzenlenen Intermot Motosiklet Fuarı’nda “Hayabusa-GSX1300R” adıyla tanıtılmasının ardından 1999’da Avrupa ve Kuzey Amerika’da satılmaya başlandı. Ürün konsepti “Ultimate Sport” idi. İlk jenerasyon Hayabusa, benzersiz ve aerodinamik tasarımıyla beraber yüksek güç, üstün performans ve yol tutuş seviyesini bir arada sunuyordu. Model, tanıtımının ardından geçen kısa zaman içerisinde büyük ses getirdi ve Suzuki’yi temsil eden amiral gemisi bir motosiklet haline geldi.

Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde ikinci jenerasyon Hayabusa sahneye çıktı. Motorun silindir hacmi 1.299 cc’den 1.340 cc’ye yükseltildi. Yeni model, ilk neslin olağanüstü gücü ve performansını miras aldı. İkinci nesil Hayabusa, Suzuki Sürüş Modu Seçici (SDMS) özelliğine sahipti ve sürücünün güç üretimini ayarlanmasına izin veriyordu. 2014’te Japonya Spec üretilirken, 2016 yılında da Hindistan’da üretim ve satışına başlandı.

2021 yılında motosiklet severlerin büyük beğenisini kazanan üçüncü jenerasyon Hayabusa tanıtıldı. En güncel nesliyle Hayabusa, tamamen yeni bir motora, şasiye ve çeşitli elektronik kontrollere sahip. Üçüncü nesilde motor ve şasi parçaları tamamen yeni tasarlandı. Çekiş Kontrol ve Çift Yönlü Hızlı Vites Değiştirme Sistemleri ile beraber elektronik kontrol sistemi “S.I.R.S. (Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi)”, bu modeli hem daha güçlü hem de daha kontrol edilebilir kılmaya başladı. “Rafine Canavar” tasarım konsepti, günümüzde Hayabusa’nın imzalarından biri haline geldi.

200 bin adetlik üretim rakamını ardında bırakan Suzuki Hayabusa, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Hindistan ve Latin Amerika da dahil olmak üzere dünya genelinde 48 ülke ve bölgede satılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Suzuki Başkanı Toshihiro Suzuki; “Hayabusa her zaman Suzuki’yi temsil eden amiral gemisi modelimiz oldu. Tüm dünyada hayranları var. Bu modelin 25. yılını kutlayabildiğimiz ve bunca zamandır herkes tarafından sevildiği için, en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Mevcut üçüncü neslin prototipini bizzat test etmiştim. Suzuki ekibi olarak müşterilerimize bugüne kadarki en iyi modeli sunduğumuzu söylemekten gurur duyuyorum. Hayabusa evrimi her zaman devam edecek. Sevginizin ve desteğinizin devamını diliyoruz” dedi.