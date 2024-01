Stellantis Cezayir’deki Tafraoui Fabrikası’nda üretime başlıyor

CARMEDYA.COM – Stellantis, üretim gücünü artırmaya devam ederken, Cezayir’deki Tafraoui üretim tesisinde üretime başladığını açıkladı.

Bu stratejik hamleyle Stellantis, Fiat 500 ve Fiat Doblo dahil olmak üzere Fiat modellerinin yerli üretimi yoluyla ülke otomotiv sektörünün gelişimini desteklemenin yanı sıra şirketin Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki pazar payını daha da güçlendirecek.

Sanayi ve İlaç Üretim Bakanı Ali Aoun’un ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine, Stellantis İcra Kurulu Başkanı Carlos Tavares, İşletmeler ve Made in İtaly’den Sorumlu Bakan Yardımcısı Valentino Valentini, İtalya’nın Cezayir Büyükelçisi HE Giovanni Pugliese, Stellantis Orta Doğu ve Afrika Operasyon Direktörü Saïd Saayoud, Wali of Oran, Samir Cherfan, FIAT İcra Kurulu Başkanı Olivier François, Opel ve Vauxhall İcra Kurulu Başkanı Florian Huettl, Üretim Direktörü Arnaud DEBOEUF ve Stellantis Cezayir, Tunus Genel Müdürü Hakim Boutehra katıldı. Törende ayrıca, Stellantis’in otomotiv endüstrisinin gelişimine katkısını hızlandırmak amacıyla Stellantis ile Cezayir yetkilileri arasında bir Niyet Mektubu da imzalandı. Bu, üretim kapasitesi, yerel entegrasyon oranı ve Cezayir Eğitim Bakanlıkları ile ortaklaşa bir Stellantis Akademisi’nin oluşturulması açısından ikinci adımı temsil ediyor.

Törende konuşan Cezayir Sanayi ve İlaç Üretim Bakanı Ali Aoun, “Stellantis’in Cezayir sanayi projesinin genişlemesi ve bu tesisin üretim kapasitesinin yerel ve ihracat pazarları doğrultusunda genişletilmesine ilişkin niyet mektubunu imzaladık. Kamu olarak refah ve istihdam yaratmaya yönelik tüm yatırım projelerine destek sağlamayı taahhüt ediyoruz” dedi.

“Cezayir’e olan bağlılığımızı artırmaya hazırız”

Dare Forward 2030 planının, Cezayir’in Stellantis’in bölgesel geleceğine dahil edilmesini öngördüğünü ifade eden Stellantis CEO’su Carlos Tavares ise, “Fiat markasını ülkeye getirerek, Cezayir’de otomobil üreterek ve Cezayirli müşterilerimize harika modeller sunarak bu planımızı gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu, Tafraoui sakinleri ve Cezayirli müşterilere katma değer yaratan büyüme ve gelişme yolculuğunun başlangıcıdır. Bu gelişmeyle ülkeye olan bağlılığımızı artırmaya hazırız” diye konuştu.

Bu gelişme, Cezayir Yatırım Teşvik Ajansı (AAPI) ile Kasım 2022’de imzalanan ve 13 Ekim 2022’de imzalanan çerçeve anlaşmasını onaylayan otomotiv özelindeki anlaşmayı tamamlıyor. Anlaşma, FIAT için endüstriyel, satış sonrası ve yedek parça faaliyetlerinin gelişimini başlatıyor. Stellantis ve tedarikçileri, 4 modelin üretimi için 200 milyon Euro’yu aşan bir başlangıç yatırımı taahhüt etti. 80 dönümlük bir alanı kapsayan Tafraoui Fabrikası, ilk etapta Fiat 500 ve Fiat Doblo ile başlayarak 4 modelden oluşan yıllık 90 bin otomobillik montaj kapasitesine sahip olacak. 2024 yılında SKD olarak 40 bin adet üretim hedefleniyor. Tesis, 2026 yılına kadar boyama, kaynak ve punto dahil 90 bin adet otomobil montajı gerçekleştirecek. 2023 yılında Cezayir’de 500 kişilik doğrudan istihdam yaratmış olan projenin, 2024 yılı sonuna kadar 1200, 2026 yılına kadar ise 2 bin kişiye ulaşması hedefleniyor. Ayrıca yerel tedarikçi ekosistemi 2026 yılına kadar 1600’ün üzerinde dolaylı istihdam yaratacak.

140 bin saatlik eğitim verildi

Stellantis, otomotiv endüstrisinin geliştirilmesinde ve Cezayirli müşterilere hizmet verilmesinde Cezayirli yetkilileri desteklemeye kararlı. Uzun vadeli taahhüt aynı zamanda yerel bir tedarikçi ekosisteminin geliştirilmesini ve düzenlemelerin öngördüğü yüzde 30’luk sınırın öngörülenden iki yıl daha erken, 2026 yılında yüzde 35’i aşan bir yerelleştirme oranına ulaşmayı da içeriyor. Ayrıca, bilgi ve teknoloji transferi de kilit öneme sahip elektrik destekli ve elektrikli araçlar da dahil olmak üzere ileri teknolojilerde uzmanlaşmaya odaklanıyor. Mevcut Stellantis ve Tedarikçi operasyonel ekipleri 2023 yılında 125 bin saatlik eğitimden geçtiler. Ayrıca bayi ağı personeli 15 bin saatin üzerinde eğitim aldı. Ayrıca fabrikanın teknik ve yönetim ekipleri için bir “Otomotiv” Üniversite Diploması oluşturuldu ve müşteri memnuniyetini garanti altına alacak süreçler geliştirildi ve bayi ağı genelinde uygulandı.

Stellantis, 2023 yılının mart ayında Cezayir’deki ticari faaliyetlerine başladı ve çok güçlü bir artış göstererek yılı, Cezayir topraklarının yüzde 65’ini kapsayan 50’nin üzerinde satış noktası, 9 model ve 2 marka sunarak kapattı. Fiat ve Opel; 900’e yakın ekibi ve güçlü lojistik altyapısıyla Cezayirli müşterilerine araç teslimatı gerçekleştiriyor. Bu taahhüdün bir parçası olarak Cezayir, Stellantis için Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bir ihracat platformu haline gelecek şekilde konumlanıyor. Cezayir’in sunduğu avantajlardan yararlanan Stellantis, ülkeyi otomotiv üretiminde stratejik bir merkez olarak konumlandırmayı hedefliyor.