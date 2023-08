Citroen My Ami Buggy 1 saatte tükendi

CARMEDYA.COM – Citroen My Ami Buggy’nin online satışa sunulduğu 8 Ağustos günü, sadece 1 saatlik sürede 100 adetlik Türkiye kotasının tamamı satıldı.

399 bin TL’lik satış fiyatıyla Türkiye pazarına giriş yapan Citroen My Ami Buggy’nin her biri, ortalama 40 saniyelik aralıklarla alıcısıyla buluştu. Citroen, Aralık 2021’de benzer bir başarıyı, markanın online satışa sunduğu ilk araç olan Ami modelinin ilk partisini yalnızca 25 dakikada satarak yakalamıştı. Citroen My Ami Buggy, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Yunanistan, Portekiz, İngiltere, Fas ve Türkiye olmak üzere sadece 9 farklı ülke için sınırlı olarak 1000 adet üretildi ve Türkiye için de 100 adet kontenjan ile sunuldu.

2020’nin sonundaki lansmandan günümüze, satışa sunulduğu tüm pazarlarda toplam 34 bin adedin üzerinde satışa ulaşan Ami, yaklaşık 1.5 senelik süreç sonunda Türkiye’de de 2 bin adetten fazla satışa ulaştı.

Haziran 2022’de Türkiye’de ilk defa sadece online olarak satışa sunulan Citroen Ami, 50 adet ile sınırlı ilk partisi yalnızca 25 dakika içerisinde satılmıştı. Citroen Ami, 2022 yılının ilk 4 ayında 400 civarında kurumsal müşteri ile buluşmuştu. Bireysel müşterilerin de eklenmesiyle, yaklaşık 1.5 yıllık sürede 2.163 adet Citroen Ami satışı gerçekleştirildi. 0 emisyonlu mobilite çözümleri arasında 2 tekerlekli araçlar ile otomobiller arasında önemli bir boşluğu dolduran Citroen Ami’ye olan yoğun talep devam ediyor.

Ami modeliyle yakalanan satış başarısı, Citroen globalin dikkatini çekerek ülkemizde elektrikli otomobillere olan pozitif yaklaşımı gösterdi. Farklı versiyonlarla zenginleştirilen Ami, Ağustos 2023 itibarıyla daha özgür ruhlu My Ami Buggy serisi ile genişliyor. Sadece 9 ülke için toplamda 1000 adet ile sınırlı üretilecek My Ami Buggy’nin 100 adedi Türkiye için rezerve edildi.