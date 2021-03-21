AutoGrouppe’dan bayi adaylarına finans desteği

CARMEDYA.COM – AutoGrouppe, Türkiye çapında hızla yaygınlaşan bayi servis ağına yeni isimleri dahil etmeye devam ediyor.

2020 yılını altyapı hazırlıklarıyla geçiren ve 2021 yılında 50 bayiye ulaşma hedefi koyan AutoGrouppe, sunduğu finans destek paketiyle AutoGrouppe bayisi olmak isteyen girişimcilere kapsamlı bir kredi imkanı sağlıyor. Kredi kapsamında AutoGrouppe bayiliği almak isteyen girişimciler; tesis, kurulum, cihaz-ekipman ve franchise bedeli gibi masrafların karşılanması için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 60 aya kadar vade farklı olmak üzere kredi temin edebiliyorlar. AutoGrouppe ve anlaşmalı finans kuruluşu aracılığıyla sunulan krediyle girişimciler, yatırım bedellerini aylık taksitlerle ödemek suretiyle işlerine odaklanabiliyorlar.

A’dan Z’ye ilk yatırım maliyeti kredilendiriliyor

Sunmuş oldukları finans destek paketiyle Türkiye’de otomotiv satış sonrası hizmetler sektörüne yenilikçi bir yaklaşım getirdiklerini belirten AutoGrouppe Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özkan, “Girişimcilerin en çok problem yaşadığı konu ilk yatırım maliyetidir. AutoGrouppe bayisi olmak isteyenlerin de; franchise bedeli, cihaz-ekipman ve yedek parça stoku gibi yatırımları gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bayilik için gereken ilk yatırım bedellerinin, girişimci tarafından kolaylıkla ödenmesi adına yeni bir oluşum başlattık. Bu kapsamda oluşacak bayilik için, tesis inşasından gerekli cihaz-ekipmana, yedek parça stokundan, franchise bedeline ve tesisin AutoGrouppe

çizgisindeki kurum standartlarında dekore edilmesine kadar A’dan Z’ye tüm masrafları, anlaşmalı olduğumuz finans kuruluşu aracılığıyla kredilendirebiliyoruz” açıklamalarında bulundu.

“İş kendi kendisini ödüyor”

AutoGrouppe finans destek paketiyle herhangi bir bankaya veya finans kuruluşuna alternatif bir finans operasyonu da yaratmış olduklarını vurgulayan Özkan, “Özellikle bayilik ağımıza yeni katılacak olan ve sektörümüze yeni giriş yapan işletme ve oluşumlara da destek sunmuş oluyoruz. Halihazırda da finans destek paketimizden yararlanmak isteyen birkaç bayi adayımızla görüşmelerimize başladık. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyenlerin ticari geçmişlerine bakıyor, değerlendirmemiz neticesinde destek sağlıyoruz. Bayimiz de işlerini devam ettirirken, 12 aya kadar vade farkı olmadan ve 60 aya kadar da gerekiyorsa vade farkıyla taksitlerini ödeyebiliyor. Kısacası iş kendi kendisini ödüyor. Böylelikle maliyetlerin belirlenmesiyle, bir anlamda bayimiz yerine bizler fizibiliteyi de yapmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.