DS Automobiles’den Paris Moda Haftası’na “Farklı Bakış Açısı”

CARMEDYA.COM – DS Automobiles, Paris Fashion Week Kadınlar Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2021 için bir editoryal moda fotoğraf çekimiyle “Un Autre Regard”a yeni bir element ekliyor.

“Farklı Bakış Açısı” anlamına gelen “Un Autre Regard” DS Automobiles tarafından tasarlanan konsept araç koleksiyonunu Fédération de la Haute Couture et de la Mode tarafından belirlenen yükselişteki markalar aracılığıyla dünya modasıyla buluşturuyor. DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 300, (WLTP Şehir içi çevriminde) 75 km’ye kadar sıfır emisyon modunda sürüş özelliğiyle, Paris Fashion Week® ziyaretçileri eşliğinde, 28 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında Paris’i köşe bucak gezecek.

DS Automobiles Paris Fashion Week Kadınlar Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2021 için bir editoryal moda fotoğraf çekimi sunuyor.

Un Autre Regard’ın söz konusu ikinci baskısı Château Royal de Montceaux-Lès-Meaux kalıntılarının çevresinde gerçekleştirildi. Bu kale, 15. yüzyılın başlangıcında, 2. Henri tarafından eşi Fransa Kraliçesi Catherine de Médicis’e hediye olarak inşa edilmişti. Devrim sonrasında kale yıkıldı ve bugün bu alan tarihi eser olarak tanımlanıyor.

Kendi zamanı için kesinlikle avant-garde olan kale günümüzde kolonların ve restore edilmiş ana binanın ortasındaki yıkıntı ve kalıntılardan ibaret. İşte bu mekanda, markanın yaratılmasından bu yana üretilen tüm konsept araçlar, DS AERO SPORT LOUNGE, DS X E-TENSE, DS E-TENSE ve DS DIVINE, Justine Nicolas ve Olivia Valin adında iki model eşliğinde, yükselişteki üç uluslararası moda markasının kreasyonları ile poz verdi. Bu markalar Boyarovskaya, Thebe Magugu ve Mossi’ydi.

Eskilerin mirasının büyüsüyle tasarımcıların ve DS Automobiles’ın konsept otomobillerinin ortaya koyduğu modernliği ve ustalığı tam anlamıyla karşı karşıya getiren dört fotoğraf ortaya çıkarıldı. Laurent Nivalle (fotoğraflar) ve Emmanuel Rouyer (video), Un Autre Regard adına beyaz bir sayfa açmak için değişik hatların gücünü yakaladılar.

DS Automobiles Global Marka Tasarımcısı ve Un Autre Regard’ın bu baskısının fotoğrafçısı Laurent Nivalle, “moda, DS markasının kimliği için bir ilham kaynağı,” diyor. “Ernst Haas, Saul Leiter, Hedi Slimane, Peter Lindbergh, ve sinemadan etkilenmiştik. Bu alanlarda otomobiller her zaman önemli bir rol oynamıştı ve bizim gibi avant-garde bir marka için otomobil ve moda arasındaki ilişkinin kullanılması oldukça önemliydi. Bu çekimde DS konsept otomobilleri, kendi dünyalarına karşı taptaze bakış açıları olan tasarımcıların yanında önemli bir rol oynadı. Château Royal de Montceaux-Lès-Meaux kalıntıları, benim fotografik kodumda var olan ışık, renk, şekil ve hatlarda kontrast yarattı. Geçmişin mirası burada tam anlamıyla mevcut ve markamızın hikayesini anlatan DS DIVINE ve DS E-TENSE gibi modellerimizle büyük farklılık yaratıyor. Bu simya, bugün DS Automobiles’in gelenek ve modernite arasında konumlandığını gösteriyor.”

Fotoğraflar Paris Moda Haftası boyunca @DS_Official Instagram hesabında yayınlanacak.

Paris Fashion Week® Kadın Modasına Bürünmeye Hazır Mısınız Bahar/Yaz 2021 DS Automobiles iş birliğiyle 28 Eylül – 6 Ekim arasında gerçekleştirilecek. 84 moda evi fiziki ve dijital etkinlikler için resmi takvime kayıtlarını yaptırmış bulunuyor. Misafirler, Fransız otomotivinde lüksü temsil eden şarj edilebilir hibrit model olan DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 300’ün içinde 19 şov ve 20 sunum izlemek için mekanları ziyaret edecek. 75 km’lik sıfır emisyon menziliyle (WLTP Şehir içi çevrimi) DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 300 daha zevkli, etkili ve güvenli bir tür hareket imkanı sağlıyor.

Tasarımcılar

Boyarovskaya

Boyarovskaya Paris merkezli bir kadın giyim markası ve 2016’da Maria Boyarovskaya ile Artem Kononenko tarafından kuruldu. Terzilik kitabının duvarlarını yıkan kıyafetleri minimalist ve çoğu zaman ayrıştırılabilir oluyor. Tasarımları modern bir zarafet ile yapılan etkili kesimlerle karakterize ediliyor. Boyarovskaya 2018’den beri FHCM mentorluğunda. Marka aynı zamanda Super Talent of Pitti Immagine / Vogue Italia Talents olarak da seçildi. Mart 2020’de PFW® Womenswear’in resmi sunumlar takvimine katıldı.

Mossi

Vizyon sahibi bir tasarımcı olan Mossi Traore iki projeyi bir arada yürütüyor. İlki eğitime ve entegrasyona ağırlık veren dayanışmaya dayalı sosyal bir proje olarak, öğrenime, uzmanlık edinmeye ve pratik yapmaya izin veren bir dikiş okulu kurmak. İkincisi saf hatlar ve değişmeyen bir estetikle kıyafetler sunan bir moda markası yaratmak. Bu iki proje Paris’in banliyösünde tasarlanıp üretilen koleksiyonlarında birleşiyor. MOSSI Pierre Bergé Andam 2020 ödülünü kazanmıştır ve bu Eylül ayında PFW Resmi sunumlar takviminde yer aldı.

Thebe Magugu

Thebe Magugu Johannesburg’da bulunan ünlü LISOF Moda Tasarım Okulunda tasarım, moda ve fotoğraf eğitimi aldı. Markasını, farklı markalar ve tasarımcılarla edindiği bir kaç deneyimin ardından 2015’te kurdu. Gururla Afrikalı olan Thebe Magugu, Afrika modasına bakışı yüceltmeye dair büyük bir arzuya sahip. Yerli zanaatkarlar ve sanatçılarla çalışırken kumaş dikiminden üretime kadar yerli ürünler kullanarak Afrikalı bir havayla modern kıyafetler ortaya çıkarıyor. Thebe Magugu, 2019 LVMH Ödülünün sahibidir. Marka PFW Womenswear’in Sunum Resmi Programına katıldı ve Şubat 2020’den beri SPHÈRE – Paris Moda Haftası gösteri salonunun bir parçası.