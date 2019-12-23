İlk sürüş: Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz’in yepyeni SUV modeli GLB’nin zengin detaylarının yanında çok özel bir versiyonuna da yeni bir sayfa açmak gerek.

Model gamının en güçlü üyesi olan Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC, kompakt SUV segmentinde performans tutkunlarına hitap ediyor. 2,0 litre hacimli sıralı dört silindirli turbo beslemeli motor 306 PS güç üretirken, motorun üretmiş olduğu güç sekiz ileri vitesli AMG SPEEDSHIFT DCT 8G şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC üzerinden yola aktarılıyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 5,2 saniyede ulaşan otomobil, çoğu spor otomobile meydan okuyan bir performans sergiliyor. Söz konusu üstün performans değerine; yüksek oturma pozisyonu, yolcular ve bagaj için geniş bir yaşama alanı ve başarılı arazi yetenekleri gibi özellikler eşlik ediyor.

Değişken supap zamanlaması CAMTRONIC yakıt tüketimini düşürmeye yardımcı olurken akıllı ısı yönetimi motorun ve yağın daha kısa sürede ısınmasını sağlıyor ve kompakt Piezo tipi enjektörler yakıt verimliliğini arttırıyor.

Sportif sürüşlerde hızlı ve seri vites değiştiren şanzıman, aynı zamanda uzun yoldaki sakin ve akıcı sürüşlerde yumuşak ve konforlu bir şekilde vites değiştiriyor. Vites yükseltirken kısmi ateşleme kesintileri daha hızlı vites değiştirmeye yardımcı olurken, vites küçültme anında otomatik olarak devreye giren ara gazı fonksiyonu vites değiştirme konforunu attırıyor. Yeni Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC, standart olarak sunulan RACE START fonksiyonu ile son derece hızlı bir kalkış yapabiliyor. İlk hareket anında motor devrini daha yukarında tutan ve bununla birlikte vites değişim sürelerini optimize eden sistem böylece mümkün olan en kısa sürede hızlanma imkânı sağlıyor. RACE START fonksiyonu gaz pedalı sonuna kadar basılı olduğu sürece etkin olmaya devam ediyor.

AMG DYNAMIC SELECT sürüş karakter seçim fonksiyonu ile sunulan Kaygan, Konfor, Spor, Spor+ ve Bireysel sürüş modları, farklı sürüş deneyimlerini bir arada sunuyor. Seçilen sürüş moduna bağlı olarak motor, şanzıman, süspansiyon ve direksiyon sisteminin tepki ve hassasiyeti ayarlanıyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemi; sportiften ileri seviyede dinamikliğe kadar 3 kademeli Elektronik Stabilite Programı ESP®’nin seviyesine bağlı olarak ayarlanıyor. Ayrıca sürüş dinamikleri kontrol sistemi 4ETS özellikle farklı tutunma seviyesine veya kayganlığa sahip yüzeylerde sürüş güvenliğini ve ataklığını arttırıyor. Sistem kalkış ve hızlanma anında fren müdahalesinde bulunarak tekerleklerden birinin boşa dönmesini engelliyor. Eşzamanlı olarak ortaya çıkan kilitli diferansiyel etkisi ile tork dönmeyen tekerleklere aktarılıyor.

Siyah AMG imzasına sahip gümüş renkli fren kalibreleriyle AMG’nin yüksek performanslı fren sistemi yüksek performanslı motorun gücünü dizginlemek üzere devreye giriyor. Önde dört piston kaliperli 350 x 34 mm ölçülerinde ve arkada tek piston kaliperli 330 x 22 mm ölçülerinde hava kanallı disklere sahip dozlanması kolay fren sistemi en zorlu koşullarda da üzerine düşen görevi yerine getiriyor.

Yenilikçi kullanım ve gösterge sistemi MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi), sürücü, otomobil ve yolcular arasında benzersiz bir bağ kuruyor. Bilgi-eğlence sisteminin en güncel nesli yeni GLB 35 4MATIC’in günlük kullanım kolaylığını destekliyor. Örneğin Spor moduna özel yuvarlak devir göstergesi ve sütun şeklindeki ek bilgiler otomobilin dinamik karakterini görsel olarak destekliyor.

Çok fonksiyonlu nappa deri kaplı direksiyon ergonomik tasarımı ile kullanım kolaylığını ve sportif sürüş özelliklerini destekliyor. Alt kenarı düzleştirilmiş ve tutma yerleri oyuklarla vurgulanan kırmızı dikişli direksiyon görsel bir şölen sunuyor. İsteğe bağlı olarak sunulan AMG Performance direksiyon ve AMG direksiyon düğmeleri ise hem görsel olarak, hem de sürüş hissi olarak daha performans odaklı bir izlenim bırakıyor.

İsteğe bağlı olarak sunulan AMG RIDE CONTROL süspansiyon sistemi üstün sürüş dinamiklerini beraberinde getiriyor. Adaptif ve elektronik kontrollü süspansiyon konfordan oldukça sportife kadar zengin bir kullanım aralığı sunuyor. Amortisörün ayarı; sürüş stili, yol yüzeyi koşulu ve seçilen yürüyen aksam kademesine bağlı olarak her bir tekerlek için bağımsız olarak yapılıyor.

Sistem hızlanma veya sürüş hızı gibi birçok veriye dayanarak mümkün olan en iyi çalışma düzeyini ayarlıyor. Konfor, Spor veya Spor+ gibi sürüş modlarından birinin seçilmesiyle süspansiyon özellikleri değişiyor.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Mercedes-Benz

Mekan: Marbella – Malaga / İspanya