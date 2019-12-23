İlk sürüş: Mercedes-Benz GLB

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz’in en yeni SUV modeli GLB’nin yeteneklerini İspanya’da Malaga ve Marbella arasındaki keyifli dağ yollarında inceledik.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, tüm dünyada hızla büyüyen SUV pazarındaki rekabette iddiasını arttırmak için ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yeni isimlendirme sistemiyle ortaya çıkan GL model gamı, GLS, GLE, GLC ve GLA modellerinin ardından şimdi de GLB ile büyümeye devam ediyor.

Adından da anlaşılacağı gibi GLA ve GLC arasındaki boşluğu doduran ve BMW X2 ile rekabet etmeye hazırlanan GLB, gerek boyutları, gerekse de teknolojisi ve offorad yetenekleriyle GLA’dan oldukça farklı ve neredeyse GLC kadar heybetli bir görünüme sahip.

Beş ve yedi koltuklu iki farklı versiyonu bulunmasıyla araç, markanın SUV gamında öne çıkarken, dış tasarımında sadelik ve şıklık arasındaki dengeyi oldukça iyi yakalamış ve modern bir görünüme sahip. Bu arada GLB’nin bu sınıfta yedi kişilik oturma düzeni sunan ilk Mercedes-Benz modeli olduğunun da altını çizelim.

Neredeyse GLC boyutlarında

Uzunluğu 4634 mm, genişliği, 1834 ve yüksekliği 1658 mm olan yeni Mercedes-Benz GLB, 2829 mm ile yeni B-Serisi’nden tam 10 cm daha fazla dingil mesafesine sahip. Ön koltuklardaki baş mesafesi 1035 mm ile bu sınıftaki en değeri sunarken, 967 mm arka koltuk bacak mesafesi ile beş koltuklu otomobili üst seviye bir oturma konforu sunuyor. GLB modelinin dingil mesafesi, bir üst sınıfta yer alan GLC’den yaklaşık 50 mm. daha kısa. (2873 mm). Boyutlar açısından ise iki model arasında oldukça küçük farklılıklar bulunuyor ki, ilk görüşte GLB’nin büyük hacimli boyutları bu sınıf açısından sizi şaşırtıyor demek sanırım doğru bir tabir olacak.

Offroad odaklı dış tasarım

GLB’nin güçlü gövde orantıları off-road odaklı dış tasarım yaklaşımını vurguluyor. Markanın güncel tasarım felsefesine uygun olarak gövde üzerindeki çizgi sayısı azaltılmış ve yukarıda da bahsettiğim gibi daha sade bir gövde tasarımı öne çıkıyor. Karakteristik ön farları bünyesinde barındıran dik ön bölüm de, kısa ön ve arka aks uzantılarıyla birlikte offroad genlerine vurgu yapıyor. Donanıma bağlı olarak ön ızgara tasarımı da farklılaşıyor.

Kaslı ve belirgin omuz çizgisi önden arkaya doğru kalınlaşırken GLB’ye yandan bakıldığında daha güçlü bir görünüm kazandırıyor. Yan marşpiyelerin üzerine binen kapılar araca biniş-inişleri kolaylaştırırken aynı zamanda kapı eşiklerini çamurdan uzak tutmaya yardımcı oluyor ve daha da önemlisi yandan çarpışma anında ek bir güvenlik sağlıyor. Çamurluk kenarları dahil aracı çevreleyen kaplamalar bir yandan ek koruma sağlarken, diğer yandan ön ve arka alt koruma kaplamasıyla birlikte off-road görünümünü destekliyor.

Geniş iç mekan

Beş koltuklu otomobilinde 560 litre bagaj hacmi sunan GLB, arka koltukların katlanmasıyla 1755 litreye varan bir kargo alanı bulunduruyor. Arka koltuk sırtlıklarının eğimi standart olarak ayarlanabilirken, isteğe bağlı olarak ikinci koltuk sırası kızakla donatılabiliyor. Böylece arka koltuklar manuel olarak ileri-geri kaydırılabiliyor, diz mesafesi arttırılabiliyor veya diz mesafesi azaltılarak bagaj hacmi genişletilebiliyor. Fonksiyonel arka koltuk sayesinde bagaj hacmi 179 litreye kadar arttırılabiliyor.

Yedi yolcuya kadar oturma alanı

Yeni GLB, Mercedes-Benz markasının yedi koltuklu oturma düzeni sunan ilk kompakt sınıf modeli olarak öne çıkıyor. Diğer yedi koltuklu araçlarda olduğu gibi üçüncü koltuk sırasında iki adet bağımsız koltuk kullanıma sunuluyor. EASY-ENTRY fonksiyonu sayesinde arka kapılardan üçüncü koltuk sırasına rahatlıkla erişim sağlanıyor. Gömme ve yerinden çıkartılabilen koltuk başlıkları, gerdirmeli emniyet kemerleri, üçüncü koltuk sırasını da kapsayan yan cam hava yastığı ve TOP-Tether sabitleme noktalarına sahip ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme sistemi gibi özellikler kabin içi güvenliği sağlıyor. Böylece ikinci ve üçüncü koltuk sırasında dört çocuk ile yolculuk yapılabiliyor.

Koltukların arasında iki adet bardak tutucu, bagaj kaplamalarına entegre sağda ve solda olmak üzere plastik kaplı iki adet saklama alanı ve her birinde birer adet USB soketi gibi detaylar, üçüncü koltuk sırasının konforunu tamamlıyor.

Yeni GLB’nin arka kısmı son derece kullanışlı ve fonksiyonel bir yapı sunuyor. 7 koltuklu otomobilde bagaj hacmini arttırmak üzere 6. ve 7. koltuklar kullanılmadığı takdirde katlanarak bagaj zeminine gizlenebiliyor. Manuel ayarlanabilir ikinci koltuk sırası sayesinde arka koltuk 140 mm kadar ileri-geri kaydırılabilirken böylece kullanım amacına bağlı olarak diz mesafesi arttırılabiliyor veya diz mesafesi azaltılarak bagaj hacmine dahil edilebiliyor. Gerek 5 koltuklu, gerekse de 7 koltuklu versiyonda 40:20:40 oranında üç parça halinde katlanan sırt eğimli arka koltuklar sayesinde bagaj hacmi kullanım amacına uygun olarak arttırılabiliyor. İsteğe bağlı olarak sunulan katlanan ön yolcu koltuğu sayesinde uzun nesneler rahatlıkla taşınabiliyor.

Yeni nesil kokpit

GLB’de, A Serisi ile başlayan ve artık amrkanın hemen hemen tüm modellerinde yer almaya başlayan yeni kokpit tasarımı dikkat çekiyor.

Ön panelde tek parça konsolda markanın diğer modellerinde de kullanılan tamamen dijital geniş ekranlı mimari göze çarpıyor. Bilgi-eğlence sistemiyle kumanda arayüzü olarak yine markanın diğer modellerinde de kullanılan MBUX yer alıyor. Aracın iç mekanında alüminyum görünümlü detaylar sportif ve güçlü bir etki yaratıyor. Orta bölümde yine alüminyum görünümlü üç adet yuvarlak havalandırma çıkışı ve hemen altında ise iklimlendirme sistemine ait kumanda paneli bulunuyor. Alüminyum detayların şık görünümü yanında tek dezavantajı ise güneş ışığını yansıtması…

Offroad-Far fonksiyonu

Mercedes-Benz GLB, standart olarak LED yüksek performanslı farlar ve isteğe bağlı olarak MULTIBEAM LED farlarla donatılıyor. Bunlardan sonuncusu güncel yol koşullarına bağlı olarak farların aydınlatma gücünü ve şeklini uyarlıyor. İsteğe bağlı donanım olarak LED teknolojisine sahip sis farları sunuluyor. Bunlar otomobilin ana farlarına göre daha geniş bir ışık üzmesi sunarak yol kenarlarını daha güçlü aydınlatıyor. Ön tampona entegre alçak montaj pozisyonu karşıdan gelen sürücünün gözünü rahatsız etme olasılığını azaltıyor.

4MATIC versiyonlarında Offroad-Teknoloji Paketi sunuluyor. Bu versiyonlarda MULTIBEAM LED farlarla birlikte özel Offroad-Far fonksiyonu devreye giriyor. Bu farlar sayesinde asfalt dışı yollardaki engeller daha görünebilir oluyor. Offroad-Far özelliğinde 50 km/s’ye kadar olan sürüşlerde MULTIBEAM LED farların uzun far özelliği sürekli açık tutuluyor. Böylece aracın önünde çok daha geniş ve güçlü bir ışık üzmesi elde ediliyor.

Teknik detaylar

Diğer güncel kompakt sınıf Mercedes-Benz modelleri gibi GLB de birçok gelişmiş teknolojiyle yollara çıkıyor. Baştan aşağı yenilenen içten yanmalı sıralı dört silindirli dizel ve benzinli motorlar, yeni kompakt sınıf araç neslini oluşturuyor. Motorlar bir önceki nesil ile karşılaştırıldığında güç üretimi ve yakıt verimliliği ve emisyon salım değerlerinde belirgin bir iyileşme ortaya koyuyor.

S-Serisi’nden aktarılan fonksiyonlarla birlikte elektronik sürüş destek sistemleri sürücünün hayatını kolaylaştırırken, sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Gelişmiş radar ve kameralarla donatılan GLB sürüş yönünü 500 metreye kadar görebiliyor ve belirli sürüş koşullarında kısmen otonom bir sürüş sağlıyor. Örneğin harita ve navigasyon verilerini kullanan DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı, viraj veya kavşaklara yaklaşırken aracı yavaşlatıyor. Aktif Yön Değiştirme Yardımcısı veya Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı gibi yardımcılar kadar Aktif Park Yardımcısı da hayatı kolaylaştırıyor ve sürüş güvenliğini tesis etme noktasında sürücüye yardımcı oluyor.

Önde McPherson tipi bağımsız ve arkada çok kollu bağımsız yürüyen aksamdan oluşan konfor odaklı süspansiyonuyla GLB, sürücü ve beraberindeki yolculara üstün sürüş konforu sunuyor. İsteğe bağlı olarak uyarlanabilir ayarlı bir süspansiyon devreye giriyor. Böylece sürücü DYNAMIC SELECT sürüş karakteri seçim düğmesi üzerinden Konfor, ECO, Sportif ya da Kişisel arasında seçim yapabiliyor.

Markanın diğer modellerinde de kullanılan bilgi-eğlence sistemi MBUX (Mercedes-Benz User Experience) yüksek performanslı işlemci, parlak ekran, canlı grafikler, kişiselleştirilebilir görünüm, tamamen renkli ön camda sanal gösterge paneli, arttırılmış gerçekliğe sahip navigasyon, öğrenme yeteneğine sahip yazılımına sahip ve “Hey Mercedes” komutuyla etkinleşen sesli komut sistemiyle benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

ENERGIZING Konfor Paketi araç içerisindeki farklı konfor özelliklerini bir araya getiriyor. Sistem farklı ışık, müzik ve masaj ambiyanslarını harmanlayarak kullanıcıya farklı konfor ve huzur programları sunuyor. ENERGIZING COACH duruma göre uygun bir program öneriyor. Mercedes-Benz vivoactive® 3 Smartwatch veya benzeri uyumlu bir Garmin® Wearable teknolojisinin bağlı olması halinde stres seviyesi veya uyku kalitesi gibi kişisel değerlerler önermenin doğruluğunu iyileştiriyor.

4MATIC

Mercedes-Benz GLB isteğe bağlı olarak değişken tork dağılımına sahip sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC ile sipariş edilebiliyor. Sportif bir sürüş karakteri sunacak şekilde ayarlanan dört tekerlekten çekiş sistemi sürücüye DYNAMIC SELECT kumandası üzerinden 4MATIC’in karakteristiğini ayarlama imkânı sunuyor. Sürücüye dört tekerlekten çekiş sistemine ait üç farklı sürüş modu sunulurken, sistem güç aktarımı her bir modda sürüş koşullarına bağlı olarak esnek bir şekilde ayarlıyor. Normal sürüş programı olan “Eko/Konfor” modunda 80:20 (ön:arka) güç aktarımı gerçekleşirken “Spor” modunda güç aktarımı 70:30 olarak değişiyor. Offroad sürüş modunda ise güç 50:50 oranında aktarılıyor. 4MATIC sisteminin en önemli bileşenlerini çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilen ve arka aksa gücü ileten yardımcı diferansiyel ile entegre çok plakalı kavramaya sahip arka aks diferansiyeli oluşturuyor. Sistem elektromekanik olarak kumanda ediliyor.

Offroad-Teknoloji Paketi kapsamında sunulan Offroad sürüş modu motorun güç üretimini ve ABS’nin çalışma prensibini asfalt dışı yollar için uyarlıyor. Söz konusu sürüş modu DYNAMIC SELECT kumanda düğmesi üzerinden etkinleştiriliyor. Bunun dışında yine Offroad-Teknoloji Paketi kapsamında; tırmanma açısı, yanal açı ve sürüşle ilgili diğer bilgileri multimedya ekranında gösteren animasyon sürücüye yardımcı oluyor. Eğim iniş yardımcısı Downhill-Speed-Regulation (DSR) dik eğimlerde bile sürücü tarafından 2 ile 18 km/s arasında belirlenen bir hızda sabit tutuyor ve bu hızı gösterge panelinde gösteriyor.

Güçlü motorlar

Yeni Mercedes-Benz GLB, yeni kompakt sınıf araç nesli için baştan aşağı yenilenen yüksek verimlilik seviyesine sahip sıralı dört silindirli benzinli ve dizel motorlarla yollara çıkıyor. Bu motorlar bir önceki nesil ile karşılaştırıldığında güç üretimi, yakıt verimliliği ve emisyon salım değerlerinde belirgin bir iyileşme sağlıyor.

Benzinli motor ailesine giriş seviyesini 1,33 litrelik M 282 oluşturuyor. GLB 200 (karma yakıt tüketimi 6,2-6,0 lt/100 km, karma CO2 emisyon salım değeri 142-137 gr/km) olarak satışa sunulan motor yakıt verimliliğini arttırmak üzere güç gereksiniminin olmadığı durumlarda silindir kapatma özelliğini devreye sokuyor.

GLB 250 4MATIC (karma yakıt tüketimi 7,4-7,2 l/100 km, karma CO2 emisyon salım değeri 169-165 gr/km) versiyonunda sunulan 2,0 litre hacimli M 260 kodlu motorun dökme alüminyum bloğunda CONICSHAPE® prensibine göre alt kısımları genişleyen dökme demir yataklar bulunuyor. Silindir çapındaki bu konik uygulama şirket içinde “Trompet honlama” tekniği olarak adlandırılıyor. Bu teknik uygulama sayesinde sürtünme ve buna bağlı olarak yakıt tüketimi düşürülüyor. Dört supaplı alüminyum silindir kafasındaki değişken supap kumandası CAMTRONIC sayesinde emme tarafındaki supap stroku iki kademeli olarak ayarlanıyor.

8G-DCT çift kavramalı otomatik şanzıman ile kombine edilen OM 654q kodlu 2,0 litre hacimli dizel motor GLB 200 d/GLB 220 d (karma yakıt tüketimi 5,0-4,9 lt/100 km, karma CO2 emisyon salım değeri 133-129 gr/km) olarak satışa sunuluyor. Bu motor kapsamlı egzoz gazı arındırma çözümleriyle 2020 yılında yasal olarak geçerli olacak olan Aşama 2 RDE (Gerçek Sürüş Emisyonu) ve Euro 6d emisyon normunu şimdiden yerine getiriyor.

Mercedes-Benz’in GLB modeli ülkemize sadece GLB 200 versiyonuyla 2020 yılının ilk yarısında gelecek. AMG dahil diğer versiyonlar ise sipariş edilebiliyor olacak.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Mercedes-Benz

Mekan: Malaga & Marbella / İspanya