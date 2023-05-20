DS 4’e yeni donanım: Esprit de Voyage

CARMEDYA.COM – DS Automobiles, Ekim 2022’den itibaren, sırasıyla Trocadero ve Performance Line versiyonları ile Türkiye’de satılan DS 4 modelinde, Esprit de Voyage koleksiyonunu sunmaya başladı.

Turbo benzinli DS 4 Esprit de Voyage PureTech 130, 1 milyon 462 bin 100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, turbo dizel motorlu DS 4 Esprit de Voyage BlueHDi 130’ün fiyatı 1 milyon 506 bin 900 TL’den başlıyor.

DS 4, Esprit de Voyage koleksiyonu özgün ekipmanlarıyla dikkat çekiyor. Performance Line versiyonundan farklı olarak krom süslemeli parlak siyah ızgara, krom DS logosu ve özel süslemeli dış dikiz aynası ile farklılaşan Esprit de Voyage koleksiyonu, 19 inçlik Cannes hafif alaşım jantlarıyla da ayrışıyor.

İç mekandaki farklılıklar, çakıl grisi Paloma deri koltuklar, ısıtmalı, masajlı, havalandırmalı ön koltuklar, granit gri Nappa deri kaplı orta konsol, akustik izolasyonlu camlar, hava temizleme sistemi, hava kalite sensörü, Esprit de Voyage imzalı kapı eşiği süslemesi ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonunu kapsıyor. DS 4 Esprit de Voyage koleksiyonunda ayrıca arka çapraz trafik uyarısı ve kör nokta yardımcısına ek olarak; adaptif hız sabitleyici ve direksiyon yardımcısı fonksiyonlarının bir arada çalıştığı yarı otonom sürüş yardımcısı DS Drive Assist de standart olarak sunuluyor.

Yeni koleksiyonda tüm bunlara ek olarak; DS 4 PPerformance Line’da opsiyonel olarak tercih edilebilen teknolojik ve tasarımsal açıdan ön plana çıkan DS Matrix LED Vision Adaptif LED Farlar, dinamik arka sinyal lambaları ve siyah tavan standart olarak bulunuyor.

Motor seçenekleri

Türkiye’ye ilk etaptan itibaren gelen tüm DS 4 modellerindeki BlueHDi 130 motor seçeneği, Esprit de Voyage koleksiyonunda da tercih edilebiliyor. 130 beygir güç ve 300 Nm’lik tork değerine sahip olan bu motor ile DS 4, 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını 10,3 saniyede tamamlayabiliyor. 203 km/s’lik son sürate sahip olan modelin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise yakıt tüketimi. Verimliliğin ön planda olduğu DS 4 Esprit de Voyage BlueHDi 130, bu performansı 100 kilometrede 3,8 litrelik karma yakıt tüketimi verisi ile sunuyor.

Dizel motorunda olduğu gibi 130 beygir güç ve 8 ileri oranlı tam otomatik şanzıman ile kombine edilen benzinli DS 4 Esprit de Voyage PureTech 130 Otomatik, 230 Nm’lik tork değerine sahip. Kendi kategorisinde Yılın Motoru ödüllü güç ünitesiyle 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını 10,4 saniyede tamamlayabilen DS 4 Esprit de Voyage PureTech 130 Otomatik, 210 km/sa son sürate ulaşabiliyor. Model, 100 kilometrede 6,1 litrelik birleşik yakıt tüketimi sunuyor.

Modern SUV Coupe ile kompakt hatchback bir arada

DS 4, kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. 1,83 metrelik genişliği, kompakt 4,40 metrelik uzunluğu ve 1,47 metrelik yüksekliğiyle otomobil dikkat çekiyor. Profil, akıcılıkla keskin hatları bir araya getiriyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı DS Aero Sport Lounge konseptinden geliyor. Arka tarafta tavan, teknik bilgi birikiminin bir göstergesi niteliğindeki emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle oldukça aşağı uzanıyor. Arka çamurluklar, kıvrımları ve C sütununu vurgulayan, DS logosunu taşıyan siyah renkli keskin köşeleri ile fit ve güçlü bir tasarım ortaya koyuyor. Arkada, lazer kabartmalı balık sırtı efekti ile yeni nesil özgün aydınlatma grubu bulunuyor. Dış tasarımı tamamlayan bir unsur olarak DS 4, ikisi yeni olmak üzere tam 7 farklı renk seçeneğine de sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Teknolojik farlar

DS 4’ün ön tasarımı, kendine has ışık imzası ile karakterize edilmiş. Standart kapsamda tümüyle LED’lerden oluşan oldukça ince farlar sunuluyor. Farlar ek olarak; her iki tarafta iki LED hattından, toplam 98 LED’den oluşan, gündüz farlarını da içinde barındırıyor. DS Automobiles tasarım imzalarından DS Wings, farlarla ızgarayı birbirine bağlıyor. Ek olarak, uzun kaput, hareket sağlayarak silüete dinamik bir görünüm katıyor.

Sade ve rafine iç tasarım

DS 4 modern, dijital, akıcı ve ergonomik bir iç mekâna sahip. Üç arayüz bölgesinde gruplanan yeni kontrol düzeni kullanımı kolaylaştırıyor. Usta saat zanaatkarlarından ilham alınan Clous de Paris işlemeleri ile DS AIR’in gizli havalandırma çıkışları dikkat çekiyor.

DS 4’ün içi, konfor için bir temas bölgesi ve farklı arayüzler için interaktif bölge olmak üzere iki birleşik alandan meydana geliyor. Cam kontrolleri için iki tonlu uygulama, bilişsel algılamayı tetiklemek için tasarlanmış. Malzemeleri arasında bulunan farklı deri türleri ve Alcantara, yeni döşeme teknikleri kullanılarak DS 4’ün iç tasarımına zarafet katıyor.