CAMEDYA – Ticaretin güçlü iki ismini yan yana getirdik. Bu kez amaç VIP olmak. Peki kim daha VIP?

Ticari araçlar tasarım konusunda fazla iddialı değillerdi. Ancak son dönemde VIP taşımacılık ortaya çıktığından beri araçlar tasarım anlamında da iddialı hale geldi.

Volkswagen Caravelle vs Ford Tourneo Custom

Tasarımda neler var?

Volkswagen Caravelle ve Transit Custom tasarım anlamında iddialı olan modeller arasında. Transit Custom’da far çerçevesini saran LED aydınlatma oldukça dikkat çekiyor. Ancak Carravel’de ki nokta ve çizgi şeklinde far grubuna dağılan LED aydınlatmalar aracı fazlasıyla agresif göstermiş. Arka bölümde yukarıya açılabilir bagaj kapaklarına yer verilmiş. Bagaj kapağının ağırlıkları karşılaştırıldığında Toruneo Custom tarafında biraz daha fazla ağır bir bagaj kapağına rastlıyoruz. Arka bagaj alanlarına baktığımızda iki modelde de 8+1 oturma düzeneğine yer verilmiş. Ancak Ford Tourneo Custom’da önde yolcu tarafında 2 koltuk arkada ise karşılıklı 3’lü koltuklar yer alıyor. Caravelle tarafında ise, yolcu bölümünde tek koltuk ve arkaya doğru 2+2+3 şeklinde oturma düzeneği sunuluyor. Her tarz oturma düzeninin artısı ve eksisi var. Ancak bu oturma düzenlerini her iki modelde de değiştirme şansınız var. Bagaj alanı olarak incelersek eğer tüm koltuklar söküldüğünde Caravell’de 6700 litre, Tourneo Custom’da 5950 litrelik alan sunulmuş. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, Toruneo Custom kısa şasili, Caravelle ise uzun şasili versiyonla test konuğumuz oldu.

Kokpitler nasıl?

İçeriye geçtiğimizde Ford Tourneo Custom tarafında, markanın diğer modellerinden hatırladığımız bir kokpit bizleri karşılıyor. Direksiyon, gösterge paneli ve orta ekran birebir neredeyse aynı. Malzeme kalitesi konusunda model başarılı. Bolca yumuşak malzemeyi kokpitte görmek sevindirici bir durum. Eşya gözü konusunda ise model ön konsolun üstünde iki göze yer vermiş. Bunların yanında sağda ve solda bolca bardaklık var. Ek olarak kapı içleri de oldukça cömert. Ortadaki ekran kullanım konusunda başarılı. Birçok multimedya işlemini bu ekrandan takip edebiliyorsunuz. Volkswagen Caravelle’de markanın diğer modellerinden hatırladığımız bir kokpit bizleri karşılıyor. Transit Custom’a göre değerlendirdiğimizde bolca eşya gözü ile Caravelle ön plana çıkıyor. Kokpitin üstünde tek bir alan sunulmuş. Ancak vitesin yanında geniş bir göz, altında bardaklık ve daha da altında bir alan daha sunulmuş. Tourneo Custom’da ki gibi kapı içlerinde de bolca alan sunulmuş. Ortadaki ekranın kullanımı oldukça kolay. Modeldeki en büyük avantaj ise arka bölümün havalandırmasının sürücü tarafından ön bölümden yapılabiliyor. Tourneo Custom’da ise bu ayar arka yolcu bölmesindeki tavana konumlandırılan kumanda paneliyle yapılabiliyor.

Volkswagen Caravelle vs Ford Tourneo Custom

Eşya gözü konusunda her iki model de cömert.

Arka bölüme geçtiğimizde Ford Tourneo Custom’da ki yerleşim VIP pozisyona uygun olarak yapılmış. Ayaklarınızın dibinde bardak koyabileceğiniz alanlar sunulmuş. Ayrıca dört adet USB şarj girişide burada sunulmuş. Caravelle tarafında ise daha çok taşımacılığa yönelik koltuk sıralaması kullanılmış. Burada en büyük fark Transit Custom’a göre, daha geniş camlar sayesinde ferah bir atmosfer iç mekanda hakim oluyor.

Volkswagen Caravelle vs Ford Tourneo Custom

Hangi motorlar ile geliyorlar?

Modellerdeki motorları incelersek sırasıyla Volkswagen Caravell’de 2.0 litrelik TDI motor yer alıyor. Bu motor 2.4 HP güç ve 450 Nm tork değerine sahip. 7 ileri DSG şanzıman ile kombine edilen motor 0-100 hızlanmasını 9.1 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 203 km/s. DSG şanzıman ara hızlanma ve vites geçişlerinde modele fazlasıyla avantaj sağlıyor. Bunun yanında 204 Hp güç ve 450 Nm tork özellikle performans konusunda elinizi bir hayli avantajlı kılmış. Fabrika verilerine göre tüketim değeri ise 7 litre olarak belirtilmiş. Biz testimiz sırasında 9.5 litrelik tüketime imza attık. Ford Tourneo Custom’da ise yeni 2.0 litrelik EcoBlue dizel motor kullanılıyor. Önceki 2.2 litrelik motora göre hem verim hem de CO2 salınımı konusunda iyileştirilen bu motor, 170 HP güç ve 405 Nm tork değerine sahip. Bu ünite 6 ileri tam otomatik şanzıman ile kombine edilmiş. Performans konusunda aradaki 34 HP’lik fark hissediliyor. Ayrıca 6 ileri tam otomatik şanzıman özellikle ara hızlanmalarda gücü fazlasıyla törpülüyor. Ancak dayanıklılık konusunda tam otomatik şanzımanın avantajının olduğunu da belirtmem gerek. Modelin fabrika tüketim verisi 7 litre. Biz testimiz sırasında 10.5 litrelik bir tüketim elde ettik.

Volkswagen Caravelle vs Ford Tourneo Custom

Tam otomatik şanzıman dayanıklılığı ile, çift kavrama şanzıman ise daha hızlı vites geçişleriyle ön planda.

Yol tutuş konusunda iki modelde benzer performans sunuyor. Zaten segmentleri gereği iki modelin de yol tutuş konusunda herhangi bir iddiası yok. Ancak yalıtım konusuna geldiğimizde Caravelle tarafının daha iyi olduğunu belirtmek gerek. Özellikle asfalt ve rüzgar sesi konusunda Caravelle, rakibine göre daha iyi durumda. Konfor konusunda ise yine benzer seviyelerde bir performans görüyoruz. Tourneo Custom’da sunulan havalı arka süspansiyonları ekstra donanımla geliyor ancak konfora katkısı fazlasıyla büyük.

Karar

VIP denince birbirine bakan arka koltuklar, konforlu bir sürüş ve benzeri bir çok ayrıntı ortaya çıkıyor. Burada her iki modelde aynı oturma düzeneğini size sunuyor. Tercih yine müşteri tarafında kalıyor. Ford Toruneo Custom 195.660 TL, Caravelle ise 244.133 TL’den satışa sunuluyor. Uzun şasili Toruneo Custom alırsanız eğer, donanımlarla birlikte 200 Bin TL’ye biraz yaklaşıyorsunuz. Konforlu bir yapı arıyorsanız Caravelle sizi tatmin edecektir. Ancak ticarette rakamlar sizin için önemliyse Tourneo Custom size cazip gelecektir.