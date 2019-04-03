Alırım anahtarını | Peugeot 406 Coupe

CARMEDYA – Dönemine damga vuran otomobiller vardır. Peugeot 406 Coupé de bunlardan biri.

Enes, Peugeot 406 Coupé’nin ikinci sahibi… Önceki sahibinden de oldukça temiz bir şekilde otomobili satın almış.

Aracın tasarımına baktığımızda, günümüzde birçok otomobile göre farklı olduğunu ispatlıyor. Xenon farlar ve tampon grubu, otomobili fazlasıyla sportif göstermiş. Pininfarina imzalı bu model, düşük karoser yapısıyla dikkat çekiyor. Yan bölümde yine dönemin iddialı jantları göze çarpıyor. Bijonlar için özel kapak tasarımı da dikkatimizden kaçmıyor. Sahibi Enes, bir konuda şikayetçi… Arka lastiklere doğru Pininfarina logoları konumlandırılmış. Birkaç kez tedarik etmesine rağmen bu logolar çalınmış. Bu dertten fazlasıyla muzdaripmiş. Arka bölüme baktığımızda ise model fazlasıyla heybetli görünüyor. Araçta dikkatimi çeken bir ayrıntı da yan aynalar… Gövdeden farklı renkte. Ancak sorduğumda bunların da orijinal olduğu söylendi.

Kokpitte neler var?



İçeriye geçtiğimizde Amarante Kırmızı adı verilen özel renkli koltuklar göze çarpıyor. Bu koltuklar için ilk sahibi tam 6 ay beklemiş. Enes’ e bu koltukların bakımının kolay olmadığını; ama otomobile farklı bir hava kattığını belirtti. Konsolda da herhangi bir çatlak yok. Bunun da bakımı yıllık olarak düzenli yapılıyor. Ayrıca aracı kapalı garajda sakladığını ve özellikle sıcak ve güneşli havalarda güneşlik de kullandığını belirtti. Model 2+2 oturma pozisyonuna göre imal edilmiş. Arkaya iniş ve binişler oldukça kolay. Ön koltuğun yanındaki kolu çekip, koltuğun sırtını ileri iterek arkaya geçebiliyorsunuz. Arka bölümün minderleri oldukça rahat. Coupé bir otomobil olmasına rağmen, arkadaki diz ve baş mesafesi çok iyi. Arka iki koltuğun arasına da cep koyulmuş. Otomobilde Clarion müzik sistemi var. Hoparlörler ise JBL olarak konumlandırılmış. Araç, ses kalitesi konusunda da iyi bir disipline sahip.

Hangi motora sahip



406 Coupe’nin kalbinde ise 2.0 litrelik atmosferik motor yer alıyor. Bu motor 138 HP güç ve 190 Nm tork değeri sunuyor. 5 ileri manuel şanzıman ile kombine edilmiş. Enes, bu şanzımanın özellikle otoban hızlarında 6. vitesi istediğini belirtti. Hatta bunu deneyen birinin olduğunu, fakat başarısız olduğunu da söyledi. Belki 5. vites biraz uzatılsa, en azından daha yararlı olabilirdi. Otoban hızlarında 3 bin devir bandını geçen bir gösterge ile karşılaşıyorsunuz.

Peugeot 406 Coupe ne kadar yakıyor?



Aracın sürüşü keyifli; ancak akaryakıt fiyatları da ülkede malumunuz çok yüksek. Enes buna çözüm olarak aracına LPG taktırmış. Peugeot 406 Coupé, bu kombinasyonda 100 TL LPG ile 300 km. menzile şehir içinde ulaşabiliyor. Şehir dışında ise biraz daha fazla kilometre yapma opsiyonu oluyor.

Araç 157 bin kilometreyi geçmiş olmasına rağmen içeride trim sesi yer almıyor. Oldukça stabil bir sürüşe sahip. Süspansiyon çok iyi ayarlanmış. Gerekli konforu sağlıyor ve virajlarda da elinizi güçsüz kılmıyor. Limitleri zorlayınca önden kaymalar yaşanıyor; ancak bunlar kesinlikle şuursuz kaymalar değil.

Peugeot 406 Coupe’nin piyasası ne kadar?



Bu aracın şu anki piyasa fiyatı 45 bin TL civarında. Günümüz koşullarındaki araç fiyatlarını düşündüğümüzde ikinci el araçların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu güzel aracı bizimle buluşturan Enes Gedik’e teşekkürlerimizi bir borç biliriz.