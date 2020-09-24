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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den eğitime destek

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Türkiye’nin dört bir yanındaki okullara eğitim amaçlı otomobil, motor ve şanzıman bağışı yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin mesleki teknik eğitime destek faaliyetleri sürüyor.

Toyota Otomotiv Sanayi, eğitime destek faaliyetleri altında 196 adet motor, 54 adet şanzıman ve 1 adet Corolla, 1 Adet C-HR olmak üzere 2 adet araç gövdesini okullara hibe edecek.

Mesleki teknik eğitiminin niteliğini arttırmak adına faaliyetlerinin devam edeceğini dile getiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, “Toyota Otomotiv Sanayi olarak, eğitime desteği kurumsal bir değer olarak kabul eden anlayışımızla, öğrencileri teknik ve mesleki anlamda topluma kazandırmayı önemsiyoruz. Öğrencilerin iş dünyasına adım atma yolunda aldıkları uygulamalı eğitime katkı sağlamak için ulusal bir faaliyete dönüştürdüğümüz araç ve ekipman bağışlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Araç ve ekipman desteğinin yanı sıra, COVID19 önlemleri kapsamında şuan için ara verdiğimiz uzun ve kısa dönem staj programları ve fabrika bünyesinde gerçekleştirdiğimiz teknik gezilerle de eğitime değer katmayı görev olarak kabul ediyoruz” dedi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bugüne kadar 214 araç, 843 motor ile 643 şanzımanı Türkiye’nin birçok farklı kurum ve okullarına eğitim amacıyla hibe etti.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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