Hyundai gelecek vizyonu Akıllı Mobilite Ekosistemi’ni sergiliyor

CARMEDYA.COM – Hyundai Motor Company, gelecekteki mobilite vizyonunu daha da yalın bir hale getirmek için akıllı mobilite ekosistem modelini 12 Haziran’a kadar genel merkezinde halka açık olarak sergileyecek.

İlk olarak Ocak ayında yapılan CES 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda görücüye çıkan konsept, Kore’den sonra dünya genelindeki birçok etkinlikte sergilenecek. UAM-PBV-Hub adlı akıllı mobilite ekosisteminin 1: 8 ölçekli bir modelini sergileyerek mobilite alanında ne kadar ciddi adımlar attığını vurgulayan Hyundai, böylelikle insan merkezli dinamik bir şehir yaşamı kurmaya yardımcı olacak.

Serginin asıl amacı, akıllı hareketlilik ve mobilite çözümleriyle markanın gelecek vizyonunu göstermek. Ayrıca, tüm Hyundai çalışanlarına ve toplumlara ilham vermek. Fakat, bir diğer hedef ise gerekli teknolojik gelişmelere öncülük ederek, insanlığın bir hayali olan kişisel hava araçlarını gerçeğe dönüştürmek. Bu doğrultuda, sergilenen S-A1 Kişisel Hava Aracı konsepti, yakın bir gelecekte önce pilotlar aracılığıyla hizmet vermeye başlayacak. Daha sonra tıpkı otomobiller gibi doğrudan satışa sunularak günlük hayatın kolaylaştırılması ve zaman tasarrufu açısından önemli bir adım atılmış olacak. Şehir içi hava yolculuğunda yaygın bir şekilde kullanılması hedeflenen bu uçan araçlar, Hyundai’nin otomotiv endüstrisindeki seri üretim tecrübesinden faydalanacak. Markanın elektrikli araçlar alanındaki teknolojisini kullanacak olan hava araçları, insanların günlük hayatlarını daha konforlu bir hale getirecek. Ayrıca, kurulacak ortak hava alanlarında sosyalleşme adına da önemli adımlar atılacak.

Hyundai Motor Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eisun Chung, geliştirilen teknoloji ile ilgili olarak; “Akıllı mobilite çözümleri adına, şehirlerde ve insanların yaşamlarında gerekli olan en önemli şeyleri düşündük. UAM, PBV ve Hub, şehirlerin sınırlarını kaldırarak insanlara hedeflerine ulaşmaları için zamandan tasarruf ettirecek ve aynı zamanda farklı bir topluluk oluşturarak şehir yaşamını canlandıracak. Amacımız, gelecekte dinamik ve insan merkezli yeni şehirler inşa etmeye yardımcı olmak ve insanlık için güzel bir miras bırakmak. CES Fuarı, vizyonumuzu göstermek için iyi bir başlangıçtı ve tüm hayalleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz ”dedi.