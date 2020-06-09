Salonunuzdaki Lamborghini!

CARMEDYA.COM – Automobili Lamborghini, sosyal izolasyon sürecinde markanın tutkunlarına daha yakın olabilmek için AR (Augmented Reality) teknolojisini kullanmaya başladı.

İtalyan spor otomobil üreticisi, arakadan itişli Huracan EVO Spyder modelini, Apple’ın AR Quick Look özelliğini kullanarak, modeli siz nerede görmek isterseniz oraya getiriyor. Bu işlemi yapabilmek için iPhone veya iPad kullanıyor olmanız yeterli.

Lamborghini.com resmi web sitesi üzerinden kullanabileceğiniz bu teknoloji sayesinde markanın en yeni V10 süper spor otomobilini, sanal olsa da ayağınıza kadar getirme imkanınız bulunuyor.

Bu işlem için iPhone veya iPad üzerinden Lamborghini web sitesine bakarken, “AR’de görün” düğmesine dokunmanız yeterli; yeni üstü açık arkadan çekişli modeli yolda, bahçenizde ve hatta oturma odanızda görebiliyorsunuz. Sanal deneyim, izleyicinin 1:1’lik bir ölçek de dahil olmak üzere aracın boyutunu döndürüp genişletmesini, hem dış hem de iç detaylarına yakından bakmasını ve fotoğraflarını çekmesini sağlıyor.