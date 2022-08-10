Mercedes-Benz Türk’ten otobüslerde üç noktalı emniyet kemeri!

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Türk, seyahat otobüslerindeki tüm yolcu koltuklarında üç noktalı emniyet kemerleri kullanan Türkiye’deki ilk marka oldu.

Mercedes-Benz Türk, Ağustos ayından itibaren tüm Travego ve Tourismo modellerinin yolcu koltuklarını üç noktalı emniyet kemerleri ile üretim bantlarından indirmeye başladı.

Marka, standart donanım olarak sunmaya başladığı üç noktalı emniyet kemerleri ile güvenlikte çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Söz konusu emniyet kemerlerinin kullanımı ile olası bir kazada yolcuların ağır şekilde yaralanma risklerinin yüksek oranlarda azaltılması hedeflenerek seyahatler daha güvenli hale geliyor.

Türkiye’deki yasal düzenlemelere göre; sadece sürücü, host/hostes ve bazı yolcu koltukları için üç noktalı emniyet kemerleri zorunlu olmasına rağmen Mercedes-Benz Türk, Travego ve Tourismo modellerinin tüm yolcu koltuklarında üç noktalı emniyet kemerlerini standart donanım olarak sunarak güvenlik standartlarını yasal gerekliliklerin de üzerine yükseltmiş oldu.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Seyahat otobüsü sektöründe standartları belirleyen bir şirket olarak, yolcular, muavinler, kaptanlar, işletmeler ve müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda araçlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Bu doğrultuda Ağustos ayından itibaren Mercedes-Benz Travego ve Tourismo modellerimizin yolcu koltuklarının tümünde üç noktalı emniyet kemerleri sunarak Türkiye’de bir ilke daha imza atıyoruz. Günümüzde otomotiv sektöründe yolcu güvenliği açısından atılmış en önemli adımlardan biri olarak kabul edilen üç noktalı emniyet kemerlerini seyahat otobüslerimizde sunarak öncü güvenlik donanımlarımızı bir adım ileriye taşıdık.”

Yolcu güvenliği açısından atılan en önemli adımlardan biri

Üç noktalı emniyet kemerlerinin yaklaşık 60 yıl önce yolcuların kullanımına sunulmasıyla birlikte seyahatler daha güvenli hale geldi. Özellikle şehirler arası seyahatlerde, otobüslerin daha yüksek hızlarda gittiği durumlarda, üç noktalı emniyet kemerlerinin önemi daha da artıyor.

Emniyet kemerlerindeki nokta sayısının iki yerine üç olması, kemerlerin tutuş gücünü ve yolcuların konforunu artırıyor. Olası bir kaza durumunda vücudun hem alt kısmını (bel ve kalça) hem de üst kısmını (omuz ve göğüs) tutan söz konusu kemerler, hareket eden gövdenin enerjisini vücudun üst kısmına yayarak vücudu güvende tutabiliyor.