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Lexus 2023 Japonya Mobilite Fuarı’nda elektrifikasyonun sınırlarını zorlayacak

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Lexus, 2023 Japonya Mobilite Fuarı’nda elektrifikasyonun sınırlarını zorladığı yeniliklerini sergileyecek.

Tokyo’da 26 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda, Lexus yeni nesil konseptlerini ve gelişmiş teknolojilerini ilk kez göstermeye hazırlanıyor.

2035 yılında bir elektrikli araç markasına dönüşecek olan Lexus, “Elektriklendirilmiş Deneyimin Sınırlarını Zorlamak” adını verdiği temayla Japonya’da bir dizi yeni nesil elektrikli konsept modelin örtüsünü kaldıracak.

Lexus’un özel olarak hazırlanan fuar standı, markanın karbon nötr topluma ulaşma konusundaki tutkusunu da yansıtacak. Bu hedef kapsamında fuar alanındaki stand, geleneksel Japon estetiğini sürdürülebilir, doğa dostu ve fonksiyonel malzemelerle kombine edilecek şekilde bambu malzemelerden yapıldı.

Bununla birlikte “Lexus Electrified” sanal gerçeklik simülatörü de herkes için özel olarak geliştirilmiş fütüristik sürüş deneyimini yansıtacak şekilde ziyaretçilerle buluşturulacak. Bu yeni sürüş deneyimi, elektrifikasyonu ve yapay zeka teknolojilerini bir araya getirerek yeni nesil sürüşün nasıl olacağını yansıtacak.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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