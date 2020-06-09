Mercedes-Benz E Serisi Coupe & Cabrio’ya makyaj geldi

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz’in geçtiğimiz aylarda güncellenen E Serisi Sedan modelinin ardından sıra E Serisi Coupe & Cabrio versiyonuna gelmişti.

Sosyal izolasyon sürecinde diğer tüm marka ve model lansmanları gibi bu modelin bilgileri de dijital bir lansmanla paylaşıldı.

Öncelikle E Serisi Sedan’da olduğu gibi kapsamlı bir makyaj operasyonu bekleyenleri yanıltan E Serisi Coupe & Cabrio’da makyaj operasyonu daha sınırlı tutulmuş. Hali hazırda güncelleme öncesinde de sedan kardeşiyle arasında özellikle arka bölümde önemli tasarım farkları bulunan modelin bizim de oldukça beğendiğimiz bu sportif çizgisini koruduğu için markaya teşekkür etmek gerek. Makyaj operasyonu her ne kadar sınırlı kalmış olsa da yine de küçük dokunuşlar dikkatlerden kaçmıyor.

Makyajla birlikte yeni ön ızgarasına kavuşan otomobil, öne doğru uzayan burnu, geriye doğru uzayan ve hoş bir karşılama ışığıyla sürücüsüne merhaba diyen far tasarımı ve S Line donanımla birlikte gelen daha sportif ve geniş hava girişlerine sahip ön tamponuyla oldukça dinamik bir çizgiye sahip.

Tüm LED farlara daha düz ve belirgin bir gündüz aydınlatması formu verilirken, LED arka lambalarının içi yeniden düzenlenmiş. Bu arada isteğe bağlı olarak MULTIBEAM LED farlar tercih edilebiliyor. Arka bölümde ayrıca bagaj kapağı üzerindeki yıldıza entegre geri görüş kamerası da yer alıyor.

Avrupa’da sonbaharda satışa sunulması planlanan model, klasik kumaş tavana sahip. Otomobilde, tavan açıkken içeriye hava girişini engelleyen elektrikli AIRCAP ve koltuk kafalıklarından boyun tutulmalarını engellemek için sıcak hava üfleyen AIRSCARF yer alıyor. Bu sayede cabrio anlayışını değiştiren marka, bu tip otomobillerin sadece sıcak ve güneşli havalarda değil, farklı mevsim koşullarında kullanılabilir olduğunun da altını çiziyor. Bu arada kumaş tavanların genel sıkıntısı olan ses yalıtımı sorunu da yalıtımlı çok katmanlı bir yapıya sahip yeni tip tavan ile giderilmiş. Markanın tanıtımdaki iddiasına göre ses yalıtımı arttırılan araçta kumaş tavanla yolcuların daha yüksek hızlarda bile araçta rahat sohbet edebilecekleri vurgulanıyor.

Makyajla birlikte E-Serisi Coupé ve Cabriolet için dört yeni renk seçeneği gümüş, grafit metalik gri, mojave gümüş ve patagonia kırmızısı isimleriyle karşımıza çıkıyor. Jant seçenekleri de genişlerken, yakıt tüketimini düşüren daha hafif aero jantlar da listeye eklendi.

Aracın iç mekan tasarımında da yine klasik coupe & cabrio stilinin, önceki modellerde olduğu gibi sportif lüks kavramını yansıttığını görebiliyoruz. Kokpitte önemli bir değişim ilk bakışta görülmese bile, kumanda arayüzünde değişim yaşanmış. Makyajla birlikte artık dijital göstergeler opsiyonel değil, standart olarak sunulacak. Araçta standart olarak 10.25 inç dijital gösterge ve yine 10.25 inç dijital multimedya ekranı yer alıyor. Opsiyonel olarak 12.3 inçlik versiyonları da tercih edebileceksiniz. Bu arada hemen belirtelim, multimedya ekranı markanın en yeni modellerinden aşina olduğumuz ve oldukça beğenilen MBUX arayüzüne sahip ve tamamen dokunmatik. Bu sistem sayesinde sesli komut teknolojisine de kavuşuluyor. Yine sistemin diğer bir avantajı ise herşeyi direksiyon üzerindeki dokunmatik padler aracılığıyla da kumanda edebiliyor olmanız.

Koltuklarda da değişim mevcut. Araçta artık adaptif sürücü koltuğu ayarı özelliği sunuluyor. Multimedya ekranı veya Mercedes me aracılığıyla vücudun yüksekliği girildiğinde, koltuk otomatik olarak bu yüksekliğe sahip biri için genellikle uygun olması gereken bir konuma ayarlanıyor ve sürücünün ayarlarla uğraşmasına gerek kalmıyor. Spor koltuklar, yan desteklere ve entegre baş desteklerine sahip.

Yeni nesil sürüş destek sistemleri

Makyajlanan E Serisi Coupe & Cabrio, sedan kardeşi gibi en yeni nesil Mercedes-Benz sürüş destek sistemlerine sahip. Otomobilde en önemli yeniliklerden biri tamamen yenilenen direksiyon simidinin eller serbest özelliğinin kapasitif Bu, özellikle yüksek düzeyde aktif güvenlik ile sonuçlanır: Coupé ve Cabriolet, sürücü bunu yapamazsa hızlı ve akıllı bir şekilde tepki verebilir. Direksiyon simidinin eller serbest algılama özelliği artık kapasitif çalışıyor, böylece yarı otomatik modda sürüş sırasında kullanım kolaylığı artıyor. Direksiyon üzerindeki sensörler ellerin uzun süre direksiyon simidinde olmadığını tespit ederse, Acil Durum Fren Yardımı’nı etkinleştiren bir uyarı süreci devreye giriyor.

Model, standart olarak çarpışmayı önlemek veya şiddetini azaltmak için otonom frenlemeyi kullanabilen Aktif Fren Yardımı ile birlikte geliyor. Sistem aynı zamanda şehir hızlarında sabit araçlar ve yaya geçitleri için fren yapabiliyor ve çarpışmaları önleyebiliyor.

Diğer yandan otomobilin güç ünitesi geliştirilmiş ve 2.0 litrelik motor ilk kez entegre marş alternatörüyle (ISG) donatılmış, dört silindirli dizel motor, 48 voltluk elektrik desteğiyle mild-hibrit teknolojisine kavuşmuş. Böylece anlık daha fazla güç sunan EQ Boost destek sistemi de bu motorla sunulabiliyor. Elektrik desteği 20 HP güç ve 180 Nm tork desteği verebiliyor.

ISG teknolojisi, aynı zamanda sıralı altı silindirli benzinli motorun bir özelliği ve E Serisi’nde ilk kez yerini alıyor. CLS, S-Serisi ve GLE’den tanıdık gelen ünite, 16 kW’a kadar olan elektrik takviyesi ve 250 Nm’ye kadar tork desteğiyle Coupe & Cabrio modelin sportif karakterini güçlendiriyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC ile sunulan bu kombinasyon, sürüş keyfini yükseltiyor.

İkinci nesil ISG teknolojisinin yanında modelde daha da geliştirilen 9G-TRONIC şanzıman kullanılıyor. Yeni şanzıman geçiş hızı ve ağırlık olarak da önemli iyileştirmelerle geliyor.