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Doblo ve Fiorino’da sıfır faizli kredi imkanı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Fiat Professional, şubat kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında Fiat Doblo ve Fiorino’nun hem Cargo hem de Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico modelleri için Uzatılmış Garantili Kredi fırsatı sunuluyor.

Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Doblo, Fiorino ve Pratico’larda 100 Bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkânı bulunuyor.

Şubat ayında, Fiorino’lar 116 bin 900 TL’den, Fiat Doblo’lar ise 136 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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