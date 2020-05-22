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KIA’dan görüntülü konuşma hizmeti

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – KIA, Covid-19 salgını döneminde müşterileri için yeni bir dijital hizmet başlattı. 

Hizmet kapsamında evden çıkmadan KIA modelleri hakkında bilgi almak isteyenler, markanın web sitesi üzerinden satış danışmanlarıyla görüntülü konuşabiliyor ve KIA dünyasını daha yakından tanıma şansı buluyor.  

KIA’nın resmi web sitesi olan  www.kia.com.tr adresini ziyaret eden kullanıcılar, kendilerine en yakın veya hizmet almak istedikleri bayiyi seçerek satış danışmanıyla anında bağlantı kurup görüntülü konuşma yapabiliyor. Satış danışmanı görüşme sırasında müşterilerin beğendikleri aracı görüntülü olarak ekrana getirebiliyor ve bayideki gibi araçlarla ilgili merak edilen tüm soruları cevaplıyor. 

KIA, görüntülü konuşma hizmetiyle Covid-19 salgını kapsamında yalnızca KIA sahibi olmak isteyenlere değil, KIA sahibi olan ve aracıyla ilgili sorularını bayiye aktarmak isteyenlere de aynı uygulama üzerinden hizmet veriyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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