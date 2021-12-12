Suzuki’den otomobil bulamayanlar için yeni çözümler

CARMEDYA.COM – Doğan Trend Otomotiv güvencesi ile “Suzuki’m Yolda” çözümünü bu ay da devam ettiren ve aracın vergiler öncesi fiyatını sabitleyen Suzuki, acil araç ihtiyacı olan müşterilerine ise “Yedek Suzuki’m” programıyla çözüm yaratıyor.

Suzuki’nin ön satış uygulaması kapsamında tercih edilecek olan Suzuki ürün yelpazesi içerisindeki modellerin fiyatı, vergiler hariç olmak üzere ön satış esnasında sabitleniyor. Aralık ayında ön satış uygulamasından yararlanacak olan Suzuki müşterileri, yeni otomobillerini seçtikleri modele bağlı olmak kaydıyla, 2022 yılının ilk dört ayı içerisinde teslim alabilecekler.

“Suzuki’m Yolda” uygulamasına ek olarak ikinci bir hizmeti daha sunan marka, devreye aldığı ön satış uygulamasının yanıda, araçlarını teslim alana kadar dileyen müşterilerine uygun koşullarda Suzuki Vitara kiralama hizmeti sunuyor. Vitara kiralama hizmeti, aylık 5 bin TL + KDV bedel karşılığında yapılabiliyor.