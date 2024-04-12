Mercedes-Benz’in elektrikli araç satışları yaklaşık 3 kat arttı

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, 2024’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 6 bin 550 adetlik satışla liderliğini sürdürüyor.

Geçen yılın ilk üç ayına göre satışlarını yüzde 220 artıran Mercedes-Benz, elektrikli araç satışlarında da iddiasını devam ettiriyor. Yılın ilk üç ayında yaptığı 1064 adet elektrikli araç satışıyla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 katlık bir artış elde etti.

2023’te sektörde yaşanan rekor satışın ardından bu yılın da oldukça hızlı başladığını söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan “Otomotiv sektörü olarak 2023’ün sonunda pazarın normal seviyesine geleceğini öngörmüştük. Ancak ilk çeyrek sonuçlarına baktığımızda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 75’in üstünde bir artış olduğunu görüyoruz. Bu dönemde Mercedes-Benz olarak biz de satışlarımızı yüzde 220 artırdık. Burada bizi memnun eden bir diğer veri de elektrikli araç satışlarımızın yüzde 16’nın üzerine çıkması. Zengin ürün gamımızın yanında pazara yeni modeller de sunarak 2024’te satışlarımızın yüzde 20’sinden fazlasının elektrikli modeller olmasını hedefliyoruz” dedi.

Elektrikli G-Serisi’ni 2024’ün üçüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa sunmayı hedeflediklerini belirten Bekdikhan, “2023’te satışı en çok artan modelimiz EQB oldu. İlk çeyrekte gerçekleştirdiğimiz 1.064 adet elektrikli araç satışımızın yaklaşık yarısını (518 adet) oluşturarak segmentinde lider oldu. Özellikle EQB 250+ modelimiz sunduğu 480 km’nin üzerindeki menzili ve öne çıkan teknolojileriyle satış rakamını artırdı. Ayrıca EQS de premium segmentte lider konumda. Elektrikli G-Serisi’nin de gelmesiyle elektrikli model sayımızı artıracağız. Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaşmasında öncü rol oynamayı sürdürmek istiyoruz” dedi.