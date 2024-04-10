Alfa Romeo Milano tanıtıldı

CARMEDYA.COM – Alfa Romeo, yeni modeli Milano’nun dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

İtalya’nın Milano şehrindeki Milano Otomobil Kulübü’nde (Automobile Club Milano) tanıtılan Milano, markanın 1910’da kurulduğu şehirle olan bağlantısının altını çizen bir etkinliğe imza attı.

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Markanın yeni tasarım dilini yansıtan Milano, Türkiye’de mayıs ayında markanın online satış kanalı, online.alfaromeo.com.tr/ üzerinden ön satışa açılacak. Teslimatlar ise eylül ayından itibaren gerçekleştirilecek.

Yeni tasarım diliyle yeni nesil kullanıcıları da markaya çekmeyi hedefleyen Milano’nun hibrit ve tam elektrikli versiyonları bulunuyor. Model 400 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Elektrikli açılabilen bagaj kapağıyla kolay ulaşılabilen bagaj hacmi ve pratik özelliklerinin yanı sıra 360 derece park sensörleri ve yarı otonom park sistemi sürüşü kolaylaştırıyor. Kompakt boyutlarıyla da dikkat çeken Milano, 4.17 metrelik uzunluğa, 1.79 metrelik genişliğe ve 1.5 metrelik yüksekliğe sahip.

Milano’da, kısa ön-arka çıkıntılar, kaslı çamurluklar ve ikonik kesik kuyruk gibi Giulia TZ’ye gönderme yapan tasarım detayları bulunuyor. Milano’nun görünümü, 3+3 ve adaptif Full LED Matrix farlarla tamamlanıyor.

Sürücü odaklı kabin

Araçta daha iyi sürüş deneyimi sağlamak adına sürücü odaklı bir kokpit tasarlanmış. Kompakt direksiyon tasarımıyla dikkat çeken kabinde araçla ilgili verilerin ve sürüş teknolojileri ayarlarının takip edildiği tamamen dijital 10.25 inç TFT ekran, sürüş deneyimine katkı sağlıyor. Gösterge panelinde ise sürücüye doğru açı verilmiş 10.25 inç’lik dokunmatik ekran yer alıyor.

Tasarımcılar araç içerisindeki şıklığı artırmak adına havalandırma ızgaralarını Alfa Romeo sportifliğinin sembolü olan quadrifoglio (dört yapraklı yonca) şeklinde tasarlamış. Sportif sürüşe katkı sağlayan Sabelt spor koltuklarda ergonomik bir yapıya sahip.

Balocco test merkezinde Giulia GTA’yı tasarlayan ekip tarafından geliştirilen Milano, Veloce versiyonunda uygulanan özel teknik çözümlerle üretilmiş.

Segmentinin en direkt direksiyonuna (14.6) sahip Milano’da spor süspansiyon ile araç 25 mm alçaltılırken, ön-arka viraj denge çubukları daha hızlı viraj almayı sağlayacak şekilde sportif olarak geliştirilmiş. Dört pistonlu kaliperlere sahip ve 380 mm çaplı ön diskler ile fren sistemi yüksek performans sunuyor. Torsen diferansiyel ise her koşulda mümkün olan en iyi çekişi sağlıyor. Elektrikli araca özgü yüksek performanslı lastikler üst düzey yol tutuş sunuyor.

Milano’da Alfa D.N.A. sistemi de yer alıyor. Dynamic mod, direksiyon ve gaz pedalını ayarlayarak üst düzey performans ve sürüş keyfi getiriyor. Performans ve konfor arasında bir dengeye sahip Natural modu günlük kullanım için tasarlanırken, Advanced Efficiency sürüş modu, sürüş keyfini etkilemeden tüketimi azaltarak yüksek oranda enerji verimliliği sağlıyor. Bununla birlikte Q4 hibrit versiyonuna özel olarak düşük yol tutuş koşulları için dördüncü bir sürüş modu olarak Q4 bulunuyor.

Geniş ürün yelpazesiyle sunulacak

Alfa Romeo Milano elektrikli ve hibrit versiyonlarla birlikte farklı tercihlere sahip müşterilerin beklentilerine yanıt verecek.

Elektrikli versiyon Milano Elettrica, yüksek gücü, torku ve elektrikli motorun sunduklarıyla sportif sürüş sağlayacak. Elektrikli Milano’nun 156 veya 240 HP olmak üzere iki farklı güce sahip versiyonu bulunacak. Yüksek enerji yoğunluğuna sahip 54 kWs batarya, 156 HP’lik versiyonda WLTP ölçümlerine göre ortalama 410 kilometre ve şehir içerisinde 590 kilometre menzil sunacak. 100 kW DC hızlı şarj istasyonlarında batarya yüzde 10 kapasiteden yüzde 80 kapasiteye 30 dakikadan daha kısa sürede şarj edilebilecek.

Bununla birlikte Milano, şarj ihtiyacı duymadan hibrit versiyonla da elektrikli mobilite imkanı sunacak. Milano’nun bu Ibrida versiyonu önden çekişli veya premium segmentten bir ilk olacak şekilde önümüzdeki dönemde Q4 dört tekerlekten çekişli olarak tercih edilebilecek. Milano Ibrida 136 beygir gücünde 48-V Hibrit VGT (Değişken Geometrili Turbo) mimarisine sahip. 3 silindirli 1.2 litrelik turbo motor, 48 volt batarya ve 21 kW elektrik motoru içeren elektrikli sistemle kombine edilmiş. Model 6 ileri çift kavramalı vites kutusuyla gelecek. Milano Ibrida, şehir içinde sürüş zamanının yüzde 50’sinden fazlasını elektrikli modda gerçekleştirerek çevreci bir sürüş deneyimi sunacak. Milano, yalnızca park manevraları sırasında veya şehir içi düşük hızlarda değil aynı zamanda 150 km/s hıza kadar elektrikli sürüş sunmasıyla da dikkat çekiyor.

Lansmana özel versiyon: Milano Speciale

Ibrida (136 HP) ve Elettrica (156 HP) versiyonları ile tercih edilebilen Milano Speciale, bu motor seçenekleri için ürün gamının zirvesini oluşturuyor. Lansman versiyonuyla sınırlı olan Milano Speciale, sportiflik, teknoloji ve konforu, ürün gamında sunulan en iyi özelliklerle birleştiriyor.

Speciale’nin dış tasarımda Progresso logosu, ikonik Arese kırmızısı detaylara sahip mat spor kaplamalar ve 18 inç Petali jantlar öne çıkıyor. Kabin içindeise Spiga vinil ve kumaş kabin, deri direksiyon ve masaj fonksiyonlu elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu gibi sportif ve ayrıcalıklı özellikler yer alıyor. Ayrıca havalandırma ızgaralarını, merkezi tüneli ve ikonik Teleskop tasarımının altını çizen 8 farklı ambiyans aydınlatması da bulunuyor. Milano Speciale’nin zengin donanımında seviye 2 otonom sürüş, bağlantılı navigasyon, 180 derece açıya sahip arka kamera, eller serbest elektrikli bagaj kapağı ve anahtarsız giriş sistemi de sunuluyor. Milano Elettrica Speciale her durumda en iyi şarj performansı için 11 kW’lık üç fazlı yerleşik şarj cihazı (onboard charger) ile donatılmış.