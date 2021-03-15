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Toyota’dan yepyeni bir elektrikli SUV

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Toyota, 19 Nisan’da başlayacak 2021 Şangay Otomobil Fuarı’nda tamamen elektrikli yeni SUV modelinin ön gösterimini gerçekleştirecek.

İlk olarak geçtiğimiz aylarda Avrupa’da düzenlenen Kenshiki forumunda iletişimi yapılan elektrikli SUV, Toyota’nın çok yönlü ve farklı ürün tiplerine kolayca adapte edilebilen yeni e-TNGA platformu üzerine inşa edilecek.

Toyota’nın e-TNGA mimarisinde temel unsurlar sabit kalırken diğer unsurlar ise ihtiyaca göre değiştirilebiliyor. Bu yaklaşım sayesinde araç uzunluğu, genişliği, aks aralığı ve yüksekliği ayarlanabiliyor.

e-TNGA araç tipine ve kullanım profillerine göre önden çekişli, arkadan itişli, dört çeker sürüşlü olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda farklı batarya boyutları ve elektrik motoru kapasiteleri de bu platforma adapte edilebiliyor.

Toyota’nın çok yönlü ve esnek e-TNGA teknolojisi sürüş ve tasarım konusunda önemli gelişmeler elde etmeyi mümkün kılıyor.

Yeni elektrikli SUV aracın sergileneceği 2021 Şangay Otomobil Fuarı, 19 ve 20 Nisan’daki basın günleriyle başlayacak ve 28 Nisan’a kadar devam edecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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