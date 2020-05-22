Yenilenen Ford Kuga Türkiye yollarında

CARMEDYA.COM – Tepeden tırnağa yenilenen Ford Kuga, Türkiye’de satışa sunuldu.

Style, Titanium ve daha sportif karakterli ST Line versiyonlarına sahip olan Yeni Kuga, 1.5 litre EcoBoost benzinli, manuelin yanı sıra yeni sekiz vitesli otomatik şanzımanla da kombine edilebilen 1.5 litre EcoBlue dizel, Akıllı 4×4 Çekiş Sistemi ile sunulan 2.0lt Ecoblue dizel ve 2.5 litre PHEV benzinli motorla zengin bir güç ve aktarma organı çeşitliliği sunuyor.

Yeni Kuga, 150 mm ileri-geri hareket eden kızaklı arka koltuk tasarımıyla geniş 2. sıra diz mesafesini ve esnek bagaj hacmi kullanımı imkanını birlikte sunuyor. Geniş ve ferah iç mekân özelliklerini; kablosuz şarj özelliği, 8 inçlik renkli dokunmatik ekranıyla SYNC bilgi-eğlence sistemi, premium B&O ses sistemi ve farklı sürüş modları ile tasarımı değişen 12,3 inç büyüklüğünde Dijital Gösterge Paneli gibi gelişmiş konfor donanımları tamamlıyor. Euro NCAP tarafından en yüksek derecelendirme olan 5 Yıldız ile değerlendirilen Kuga; Dur & Kalk ve Trafik Levhası Tanıma Sistemine sahip Adaptif Hız Kontrol ve Şerit Hizalama Asistanı, Ford Dinamik LED Ön Far Sistemi, Göz Hizası Gösterge Paneli ve Yeni Aktif Park Asistanı gibi gelişmiş teknolojilerle güvenlik sunuyor.

Özgür Yücetürk – Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı

“Kuga’ya olan talebi göz önüne alarak, hızlıca müşterilerimizle buluşturuyoruz”

Kuga’nın Ford’un Avrupa’da en çok satan SUV modeli olması ve her kesime hitap eden özellikleriyle büyük beğeni topladığını belirten Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, şunları söyledi;“Geleceğin SUV’si olarak konumlandırdığımız yeni Ford Kuga Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de çok beğenilen bir model ve büyük talep görüyor. Müşterilerimizin bu talebini değerlendirerek biz de Yeni Kuga’yı Türkiye’deki müşterilerimizle hızlıca buluşturmak üzere harekete geçtik. Şu an sınırlı sayıda olmak üzere ön satışa başlıyoruz. Yeni Kuga için alınan ön siparişler, Haziran sonu itibarıyla sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Bununla birlikte, çok yakında Yeni Kuga modelimizi ‘Ford Dijital Stüdyo’ hizmetimizle müşterilerimize dijital ortamda sunacağız. Müşterilerimiz, ‘Ford Dijital Stüdyo’ aracılığıyla seçili Ford modellerini bilgisayarından, telefonundan ya da tabletinden inceleyip, kendisine özel satış danışmanına istediği soruyu sorabiliyor. Bu hizmete erişmek için online randevu almaları yeterli. Yeni Kuga’nın dikkat çekici tasarımını, ileri teknolojileri ve sınıf lideri 2.sıra diz mesafesini müşterilerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz”

Yeni Kuga, önceki nesil ile kıyaslandığında eşdeğer güç ve aktarma seçeneğine oranla 80 kg’a kadar ağırlık avantajı sağlayan Ford’un yeni esnek önden çekişli platformu üzerine yükseliyor.

Sadece aerodinamik performansı iyileştirmekle ve önemli bir ağırlık avantajı sunmakla kalmayan yeni platform aynı zamanda yeni Kuga’nın üstün güvenlik seviyesine de katkı sağlıyor. Yeni Kuga’nın çarpışma güvenliğinde önemli bir paya sahip olan yeni platform, gelişmiş sürüş dinamiklerini de beraberinde getiriyor. Yüzde 10 daha fazla burulma dayanıklılığı sağlarken daha fazla yaşam alanı yaratıp aynı zamanda etkileyici ve dinamik bir tasarım sunuyor.

Otomobil, arkaya doğru uzanan ön farlar, daha uzun motor kaputu, daha eğimli arka cam, genişleyen omuz ve daha alçak tavan çizgisi ile uzun dingil mesafesine sahip akıcı hatlarıyla dinamik bir görünüme sahip.

Yeni motor seçenekleri

6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri ile sunulacak olan Ford’un 1.5 litre EcoBlue dizel motoru 120 PS güç ve 300 Nm tork üretiyor ve fabrika verilerine göre 4,2- 4,5* lt/100 km yakıt tüketimi ile 109 – 119* gr/km emisyon değerleri sunuyor. EcoBlue dizel motor; yanmayı daha verimli hale getiren ve emisyonları azaltan su ve hava soğutma sistemi, entegre emme manifoldu, daha hassas gaz tepkileri için düşük ataletli turbo besleme, yüksek basınçlı enjeksiyon sistemi de dahil olmak üzere tüm güncel, gelişmiş ve yenilikçi motor teknolojilerini bünyesinde barındırıyor.

1.5 litre EcoBoost motor ise 120 PS güç ve 240 Nm tork üretiyor ve 5,6* lt/100 km yakıt tüketimi ile 127*gr/km emisyon değerine imza atıyor. Ford’un endüstride bir ilk olan üç silindirli motorunda silindir kapatma özelliği yüksek güç gereksiniminin olmadığı durumlarda üç silindirden birini kapatarak devre dışı bırakıyor. Silindir kapatma veya devreye alma süresi sadece 14 milisaniye sürüyor ve kabin içinde hissedilmiyor. EcoBoost motor; silindir kapatma özelliğinin yanı sıra gelişmiş turbo besleme, yüksek basınçlı direkt enjeksiyon, iki adet bağımsız değişken zamanlamalı eksantrik mili, emisyonları azaltan benzinli partikül filtresi, düşük devirde yüksek tork üreten düşük sürtünmeli üç silindirli motor mimarisi, gaz tepkilerini hızlandıran entegre egzoz manifoldu ve ağırlık avantajı sağlayan tamamı alüminyum yapı olmak üzere en güncel motor teknolojileriyle yüksek verimlilik seviyesi sunuyor.

*NEDC değerleri

Üç donanım ve 11 renk seçeneği

Style, Titanium ve ST-Line olmak üzere her bir donanım seviyesine bağlı olarak uygulanan özel tasarım detayları yeni Kuga’nın karakterini değiştiriyor. 17 inçlik jantlara sahip Style donanım seviyesi daha yalın bir görünüme sahipken, 18 inçlik jantlara sahip Titanium donanım seviyesinde ilave teknoloji, konfor ve tasarım detayları devreye giriyor. ST-Line versiyonu ise; 19 inçlik jantlar, renkli fren kaliperleri, daha sportif bir ön tampon tasarımı, arka tampona entegre difüzör ve tam boy spoyler ile LED gündüz farlarıyla Ford’un performans DNA’sından izler taşıyor.

Yeni Kuga; Buz Beyazı, Blazer Mavi, Pasifik Mavi, Aytozu Gri, Akik Siyah, Kurşun Gri, Manyetik Gri, Kumsal Gri, Bronz Turuncu, Mercan Kırmızı ve Platin Beyaz olmak üzere 11 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor.

Yeni sürüş modları

Yeni Kuga’da ayrıca ilk kez seçilebilir sürüş modu teknolojisi sunuluyor. Sistem gaz tepkisi, direksiyon sertliği ve çekiş kontrolü dışında otomatik modeller için vites değiştirme zamanlamasına müdahale ederek Kuga’nın sürüş karakterini uyarlıyor. Normal, Spor ve Eko sürüş modları dışında sunulan Kaygan Zemin sürüş modu sürücüye kar ve buz gibi daha az tutuş özelliğine sahip yüzeylerde daha fazla sürüş güvenliği sağlıyor. Derin Kar/Kum sürüş modu ise yumuşak ve gevşek zeminlerde aracın tutuşunu arttırmaya yardımcı oluyor.

Daha geniş ve daha uzun

Yeni Kuga, yerini aldığı nesil ile kıyaslandığında 44 mm daha geniş, 89 mm daha uzun ve 20 mm daha fazla dingil mesafesine sahip. Yeni boyutlar önceki nesil ile kıyaslandığında 6 mm daha alçak olan tavan yüksekliğine karşın ön ve arka koltuk yolcularına daha fazla omuz mesafesi ve baş mesafesi sunuyor.

Kızaklı arka koltuk tasarımı

Yanlarda oturan arka koltuk yolcularına ilk kez ısıtmalı koltuklar sunulurken kızaklı arka koltuklar ileri-geri hareket edebiliyor. Koltukların geriye çekilmesiyle Kuga 1.035 mm ile sınıfının en iyi 2. sıra diz mesafesini sunarken koltuklar ileriye kaydırıldığında 67 litre ek bagaj hacmini kullanıma sunuyor ve 650 litrelik bir değere ulaşıyor.

Geniş bagaj aynı zamanda gelişmiş fonksiyonellik çözümleriyle de dikkat çekiyor. Arka koltuklar 60/40 oranında katlanarak düz bir yükleme zemini oluşturuyor.

Yeni Kuga’nın iç mekânı, kullanıcının hayatını kolaylaştıran yenilikçi çözümlerle donatılıyor. Kablosuz şarj gibi gelişmiş bağlanabilirlik çözümleri kabin içindeki kablo karmaşasını ortadan kaldırıyor. Kullanıcı akıllı telefonunu Bluetooth üzerinden Ford’un SYNC iletişim ve bilgi-eğlence sistemine bağlayarak aynı zamanda kablosuz şarj özelliğinden yararlanabiliyor ve 8 inçlik dokunmatik ekrana sahip SYNC ile sisteme bağlı akıllı telefonun ve aracının bazı özelliklerini da kumanda edebiliyor. Sistem ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto™ özelliklerini de destekliyor.

Yeni bir 12,3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli, kesintisiz iç tasarım için kavisli üst kenarı kullanan serbest biçimli teknolojiyle sektörde bir ilk olmasıyla öne çıkıyor. Serbest biçimli panel, ekranın içine yerleştirilmiş özel bir devreyle tasarımcıların geleneksel dikdörtgen tasarımın ötesinde şekiller kullanmasına imkan tanıyor. 24 bit gerçek renkli dijital gösterge paneli ayrıntılı, yüksek çözünürlüklü, daha gerçekçi görüntüler ve simgeler üreterek daha parlak, gözlerde daha az yorucu ve okunması kolay bir yapı sunuyor. Bununla birlikte farklı sürüş modları ile farklı tasarıma sahip oluyor. Özel olarak geliştirilen 10 hoparlörlü 575 Watt gücündeki yeni B&O Ses Sistemi hoparlörlerin konumu ve akustik optimizasyonu ile araç içerisindeki her bir yolcuya benzersiz bir ses deneyimi yaşatıyor.

Ford’un Akıllı Bagaj Kapağı teknolojisi kullanıcının elleri doluyken arka tamponun altına yapacağı basit bir ayak hareketiyle bagaj kapağını konforlu bir şekilde açma imkânı sunuyor. Ford mühendisleri yerinden çıkarılan bagaj örtüsünü göz önünden kaldıracak bir çözüm de geliştirdi. Bir çekme kayışı ile pratik şekilde yerinden sökülebilen bagaj örtüsü esnek bagaj zemininin altına gizlenebiliyor.

Plug-in hibrit modeli

Önümüzdeki dönemde Şarj Edilebilir (Plug-in) hibrit versiyonunun da Türkiye’de sunulması planlanan Yeni Ford Kuga’nın ilk etapta 1.5 litre EcoBoost benzinli manuel şanzımanlı versiyonu ve sekiz ileri otomatik şanzımanla kombine edilebilen 1.5 litre EcoBlue dizel versiyonları Türkiye’de satışa sunulacak.

Yeni Kuga, 269 bin 300 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatıyla Haziran ayı itibarıyla Ford Yetkili Satıcıları’nda müşterilerini bekliyor.