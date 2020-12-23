Güncellenen Hyundai KONA yeni özellikleriyle satışa sunuldu

CARMEDYA.COM – Makyaj operasyonundan geçen Hyundai KONA, güncellenen motor seçenekleri ve donanım seviyeleri ile Türkiye’de satışa sunuldu.

Yenilenen özellikleri, güçlü motor seçenekleri ve daha şık tasarımıyla iddiasını yükselten model ile ilgili olarak Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “KONA, B-SUV segmentinde satışa sunulduğu ilk günden beri güzel bir çıkış yakaladı ve özellikle son iki yılda ülkemizin en sevilen modellerinden biri haline geldi. 2020 yılında da B-SUV segmentinde müşterilerimizin en çok tercih ettiği otomobil olarak zirveye oturdu. Yeni teknolojik özellikleri, kullanışlı yapısı ve şık tasarımıyla KONA’nın amacı B-SUV segmentinde 2021 yılında da liderliği korumak. Bunun için KONA’nın dinamik görüntüsüne ve performanslı olduğu kadar ekonomik olan yeni nesil hafif hibrit motorlarına güveniyoruz” dedi.

KONA, 2017 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana Hyundai adına Avrupa’da bir başarı öyküsü yazdı ve hızla büyüyen bir pazar payına ulaştı. Sadece üç yıl içinde Hyundai’nin Avrupa’daki en popüler kompakt SUV modellerinden biri haline gelerek bölgede 410 bin adetten fazla satıldı. Hyundai KONA, 2018 iF Tasarım Ödülü, 2018 Red Dot Ödülü ve 2018 IDEA tasarım ödülünü de kazandı.

Yeni görünüm ve teknolojik donanımlar

Hyundai KONA, makyajla birlikte yenilenen ön ve arkada tasarımında daha şık bir görünüme kavuşuyor.

Ön tasarım çizgisi, sportif detaylar ve dikkat çeken plastik eklentilerle vurgulanıyor. Üst kısımdaki uzatılmış motor kaputu, KONA’ya güçlü bir görünüm verirken aynı zamanda orta ızgaranın üzerinde keskin bir şekilde bitiyor.

Geliştirilmiş LED gündüz sürüş lambaları ise daha dar ve etkileyici bir görünüm sağlıyor. Aşağıya doğru uzanan tampon da plastik çamurluk parçalarına yumuşak bir şekilde bağlanıyor. KONA, boyutları itibariyle önceki versiyona göre 40 mm daha uzun ve daha geniş.

Hyundai KONA N Line

Güncellemeyle birlikte KONA model ailesi 2021 yılı ocak ayından itibaren ilk kez bir N Line versiyonuyla da satışa sunulacak. KONA N Line, markanın diğer N Line modelleri gibi sportif ön ve arka bölümü, gövde rengi kaplamaları ve özel elmas kesim jant tasarımıyla daha dinamik bir görünüme sahip olacak.

KONA N Line’ın ön tarafı, ön tamponun dinamik özellikleriyle karakterize ediliyor ve plastik çamurluk kaplamalarının gövde rengiyle bütünleştiriliyor. Modelin tampon altı parçası, N Line versiyonunda daha sportif bir görünüm için daha alçakta konumlandırılan bir difüzör ile değiştirilmiş. Daha büyük, daha geniş hava girişli bu arka tampon, dinamik tasarımıyla diğer kardeşlerinden farklı görünmesini sağlıyor. Ayrıca, sağ tarafa konumlandırılan çift çıkışlı son susturucu da sportif havayı devam ettiriyor. Arka köşelerde de daha iyi hava akışı için N tarzı kanatlara yer verilmiş. Bu arada Yeni KONA, 10 adet gövde rengi ve siyah iç mekan rengiyle geliyor.

Modern iç mekan

KONA’nın iç mekanı öncekinden daha sportif ve daha modern bir görünüm ifade edecek şekilde tasarlanmış. Bu görsel değişim, teknolojik donanımlarla sağlanırken aynı zamanda algılanan kalite düzeyi de artmış oluyor.

Yeni konsol alanı, yatay yerleşimi vurgulamak için gösterge panelinden ayrılmış. Gösterge paneli, daha teknolojik ve daha ferah bir atmosfer yaratmak için geniş ve havadar görünüm sunuyor. Müşteri talepleri doğrultusunda, elektrikli park freni donanım tablosundaki yerini alırken ayrıca yeni ortam ambiyans aydınlatma teknolojisi de orta bardak tutucuyu, yolcu ve sürücü yan ayak bölmesini aydınlatarak aracın sportif ve modern yaşam tarzı karakterini vurguluyor.

Hoparlörlerin etrafındaki yeni halkalar ve alüminyum kaplamalı hava delikleri de daha yüksek bir kalite ve zarafet seviyesi oluşturuyor. Bununla beraber, arka koltuktaki yolcular için konforu artıran USB bağlantı noktası da özellikle uzun süreli yolculuklarda mobil cihazların rahatlıkla şarj edilmesine olanak sağlıyor. İlk kez Yeni i20’de karşımıza çıkan 10,25 inçlik dijital bilgi ve eğlence ekranı, KONA’da da Elite donanım seviyesinde sunuluyor. Yüksek kaliteli bu ünite, bölünmüş ekran işlevi ve Bluetooth bağlantısı ile birlikte sunuluyor. KONA ayrıca, daha alt donanım seviyelerinde ise 8 inç bilgi ekranı sunuyor.

KONA, Eco, Comfort ve Sport olmak üzere 3 farklı sürüş moduna sahip. Bu özelliği sayesinde farklı sürüş keyifi sunarak kullanıcısına üstün bir deneyim yaşatmış oluyor. Seçilen sürüş modu aynı zamanda 10.25 inçlik supervision gösterge bilgi ekranı ile entegre oluyor ve ekranın grafik temasını da değiştiriyor.

Model, konfor donanımlarının haricinde güvenlik ve sürüş destek özellikleriyle de dikkat çekiyor. Şerit ve Yol Takip Asistanı, Ön Çarpışma Önleme Yardımcısı gibi aktif güvenlik önlemleri, giriş seviyesi donanım paketleri de dahil olmak üzere araçta standart olarak sunuluyor.

Yenilenen motorlar ve yeni süspansiyon sistemi

Hyundai KONA, üç yeni motor seçeneği ile geliyor. KONA’daki 136 beygirlik 1.6 litrelik dizel motor, yeni eklenen 48V hafif hibrit teknolojisi sayesinde bir önceki modele oranla yaklaşık yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlıyor. Yenilenen dizel motoru ile KONA, performansı kadar verimli yakıt tüketimiyle de öne çıkıyor.

1.6 litrelik benzinli motor ise ürettiği 198 beygir güç ile KONA’yı sınıfının en güçlü otomobili yapıyor. Model, turbo beslemeli bu motoru sayesinde 0’dan 100 kilometre hıza 7.7 saniyede çıkıyor.

Daha ekonomik bir motor seçeneği isteyen kullanıcılar ise artık 7 ileri DCT şanzımanla gelen 1.0 litrelik benzinli motoru tercih edebiliyor. 120 beygir güç üreten Turbo beslemeli bu motor, 100 km’de yalnızca 5.3 litre yakıt tüketerek dizel motora bir alternatif sunmuş oluyor.

KONA, selefine kıyasla daha yumuşak bir sürüş için bir dizi yürüyen aksam güncellemesine de tabi tutulmuş. Süspansiyon, KONA’nın sportif karakterini bozmadan, sürüş konforunu iyileştirmek için yeniden ayarlanmış. Yayların ve amortisörlerin yanında, daha iyi sürüş konforu ve daha iyi ses izolasyonu için stabilizatör çubukları değiştirilmiş.

Dört farklı donanım seviyesi

Hyundai KONA, Style, Smart, Elite ve N Line olmak üzere üzere dört farklı donanım seviyesine sahip. KONA 1.0 litre T-GDI ve 7DCT şanzıman kombinasyonu sadece Style donanım seviyesi ile sunulurken daha yüksek konfor için Smart, Elite ve N Line donanım seviyelerini seçmek gerekiyor.

KONA’nın 1.0 litre turbo benzinli motor seçeneği 281 bin TL’den başlıyor. En yüksek donanım seviyesi olan 1.6 litre dizel 48 MHEV Elite ise 358 bin TL’lik bir etikete sahip.