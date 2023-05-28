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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’ye Kadın Dostu Markalar’dan Farkındalık Ödülü

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından düzenlenen 2023 Farkındalık Ödülleri’nde “Geleceğe Kadın Eli” projesi ile “Kadın Girişimci ve Kadın Gücünün Desteklenmesi” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şirket adına ödül, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kurumsal ve İş Planlama Müdürü Şebnem Erkazancı’ya takdim edildi.

Temiz tarımın öneminin de altını çizen “Geleceğe Kadın Eli” projesiyle, çevreye duyarlı, insana saygılı iyi bir kurumsal vatandaş olma yolculuğunda daha fazla rol almayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, toplumda kadın gücünün farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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