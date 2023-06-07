Peugeot Panoramik i-Cockpit ilk kez Yeni 3008’de kullanılacak

CARMEDYA.COM – Peugeot’daki değişimin bir sonraki adımı olan Peugeot Panoramik i-Cockpit, ilk olarak yenilenen 3008’de yer alacak.

Bir sonraki 3008’de kullanılacak olan yeni nesil Peugeot i-Cockpit, ön konsolun üzerinde havada süzülüyor gibi duran 21 inçlik yüksek çözünürlüklü kavisli panoramik ekrana, yeni bir kompakt direksiyona ve i-Toggles düğmelere sahip olacak.

10 yıllık başarılı bir geçmişe sahip Peugeot i-Cockpit hiç bu kadar keskin bir değişim yaşamamıştı. Bu değişim, Peugeot içindeki bir sonraki seviyeyi temsil ediyor. 10 yılı aşkın bir süredir üretilen ve yaklaşık 10 milyon adet satılan Peugeot i-Cockpit; dijital gösterge paneli, kablosuz bağlantı, sesli komutlar, 3D efektler ve kişiselleştirilebilir i-Toggles olmak üzere en güncel teknolojileri kullanıma sunuyor. Peugeot, bugün gelinen noktada sürüş deneyimini dönüştüren tamamen yeni bir i-Cockpit ile işleri bir sonraki seviyeye taşıyor.

Yükseltilmiş gösterge ekranı ve merkezi dokunmatik ekran

Peugeot ekipleri, yükseltilmiş gösterge ekranı ve merkezi dokunmatik ekran olmak üzere i-Cockpit’in üç temel öğesinden ikisini bir araya getirmeye karar verdi. Bu iki unsur, yeni tasarımda ön konsolun sol ucundan orta konsola uzanan 21 inçlik yüksek çözünürlüklü tek bir kavisli panelde birleşiyor. Yolcu bölmesinden görünmeyen bir arka destekle bağlanan bu panoramik ekran, ön konsolun üzerinde yüzüyormuş gibi görünüyor. Süzülme efekti, ekranın altındaki LED ambiyans aydınlatmayla vurgulanıyor. 21 inçlik panoramik ekran, optimum ergonomi sağlayacak şekilde konumlandırılıyor. Ayrıca sürücüye doğru hafifçe kavisli olmakla birlikte ön yolcu için sorunsuz bir erişim de sağlıyor.

Boyut ve kalitesiyle bu dijital ekran, Peugeot i-Cockpit’in iki temel işlevini birleştiriyor:

Panoramik ekranın sol tarafında, kompakt direksiyonun üzerindeki gösterge ekranı, sürüşle ilgili hız, güç, sürüş yardımcıları, enerji akışı gibi tüm bilgileri gösteriyor.

Panoramik ekranın sağ tarafında, ön konsolun ortasında bulunan dokunmatik ekrana hem sürücü hem de yolcu erişebiliyor. Bu ekran iklimlendirme, navigasyon, medya/bağlantı gibi işlevleri kontrol etmek için kullanılabiliyor.

Yeniden yorumlanan mimari ve ergonomi

Peugeot Panoramik i-Cockpit, yolcu bölmesinden görünmeyen sabitleme sistemiyle ön konsolun üstüne monte edilen panoramik ekranıyla yeni bir mimariye sahip. Bu düzen, dokunmatik ekrana erişilebilirliği ve 21 inçlik panoramik ekrandaki bilgilerin görünürlüğünü iyileştiriyor. Panelin ortasında i-Toggles yer alıyor. Bunlar, favori bir kişiyi aramak, sık kullanılan varış noktasına navigasyonu başlatmak, favori radyo istasyonu ayarlamak, klima için ideal sıcaklığı ayarlamak gibi favori 10 işleve hızlı erişim sağlamak üzere programlanabilen tamamen kişiselleştirilebilir dokunmatik düğmeler.

Orta konsoldaki depolama ve kablosuz akıllı telefon şarj alanı daha da genişliyor. Bu, otomatik şanzımanın vites seçicisinin ön konsola taşınmasıyla mümkün oluyor. Vites seçicisi artık direksiyonun sağında, stop/start düğmesinin hemen yanında yer alıyor. Vites seçimi yapmak ve motoru durdurmak veya çalıştırmak için son derece ergonomik bir yer.

Dokunmaya duyarlı kumandalara sahip yeni bir kompakt direksiyon

Kompakt direksiyon simidi her zaman Peugeot i-Cockpit’in temel bir unsuru oldu. Direksiyon daha fazla sürüş hissi ve konfor için kapsamlı bir şekilde elden geçirildi. Elbette kompakt olmaya devam ediyor ancak daha modern bir tasarıma sahip. Yeniden tasarlanan merkezi yastık daha küçük bir alan kaplıyor. Ayrıca ön paneldeki panoramik ekrana benzer, havada süzülme etkisi için direksiyon simidi, kollarından izole edilmiş durumda.

Yeni kompakt direksiyon simidi kumandaları daha fazla kullanıcı ergonomisi için “Dokunsal tıklama” özelliğine sahip. Sürücünün parmaklarını otomatik olarak algılıyorlar, ancak herhangi bir yanlış hareketten kaçınmak için sadece basıldığında etkinleşiyorlar. Peugeot Panoramik i-Cockpit, kompakt direksiyon simidinin arkasında iki yeni, ince ve zarif kumanda da sunuyor.

Kaliteli ve teknolojik bir kabin

21 inçlik havada süzülüyor gibi görünen panoramik ekran, yeni Peugeot Panoramik i-Cockpit’in görünümüne katkıda bulunan tek unsur değil. Ön konsol ve kapı panelleri boyunca uzanan ambiyans aydınlatması, dikkat çeken ama aynı zamanda teknolojik bir görünüm sergiliyor. Bu aydınlatma, zarif bir orijinal alüminyum kaplamaya yansıtılıyor ve 8 farklı renkte de kişiselleştirilebiliyor. Kumaşlar alüminyum süslemeyle birleşiyor.