Shell’den filolara ön ödemesiz ve blokesiz akaryakıt ikmali

CARMEDYA.COM – Shell Filo Çözümleri, sektörde bir ilki hayata geçirerek, filo yönetimini kolaylaştıracak yeni ödeme yöntemini hizmete sunuyor.

Uygulama sayesinde, firmaların kredi kartı ile ön ödemesiz hizmet almasını mümkün kılacak. Yeni uygulama kapsamında, firmalar kredi kartı ödeme yöntemi ile kredi kartlarını web sitesi üzerinden tanımlayarak şirket araçlarının yakıt alımlarını yönetebilecek. Bu sistem sayesinde, DBS ya da teminat mektubu gerekmeden kredi kartlarında yakıt blokesi olmadan Shell Taşıt Tanıma Sistemi üzerinden yakıt ikmali mümkün olacak.

Sektörde ilk kez filolar için ön ödemesiz ve blokesiz akaryakıt ikmali sağlayan sistem sayesinde, Shell Taşıt Tanıma Sistemi kullanan markalar kredi kartlarının limitini akaryakıt için ayırmak zorunda kalmayacak.

Mehmet Ünal / Shell & Turcas Filo Çözümleri Direktörü

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Shell & Turcas Filo Çözümleri Direktörü Mehmet Ünal, “Türkiye’de alanında ilk ve lider olan Shell Taşıt Tanıma Sistemi, her geçen gün daha da büyüyen, yenilenerek gelişen hizmetleri ve avantajları ile şirketlerin güvenilir “iş ortağı” olmaya devam ediyor. Shell olarak, faaliyetlerimizin her aşamasında, müşterilerimize mümkün olan en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak hayata geçirdiğimiz avantajlı paketler ve filo yönetimini kolaylaştıracak kredi kartı ile ön ödemesiz, yakıt blokesiz akaryakıt ikmali de bunun bir göstergesi” diye konuştu.