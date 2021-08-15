Pirelli’den elektrikli veya hibrit otomobillere özel lastik

CARMEDYA.COM – Pirelli, özellikle elektrikli veya hibrit otomobiller ve SUV’lar için geliştirdiği ilk yüksek taşıma kapasiteli lastiğini tanıttı.

Bataryalı yeni araçların ağırlığını desteklemek için üretilen bu lastik, elektrikli otomobiller gibi daha ağır araçlar için ideal bir seçenek sunuyor. Lastiğin tasarımında düşük dönme direncinin yanı sıra üstün sürüş konforu sağlanmasına da odaklanıldı.

Yeni lastiğin yanağında yetkinliklerinin bir göstergesi olarak yüksek taşıma kapasitesi anlamına gelen HL işareti bulunuyor. Standart bir lastiğe göre yüzde 20, aynı ebatlı ekstra taşıma kapasiteli XL lastiğe göre yüzde 6-9 daha fazla ağırlığı destekleyebiliyor.

Yeni Pirelli HL lastiklerin kullanılacağı ilk otomobil Lucid Air olacak. Bu model için önde HL 245/35R21 99 Y XL, arkada ise HL 265/ 35R21 103 Y XL boyutlu Pirelli P ZERO lastikler sunulacak. Bu lastikler, ABD’de üretilen ve yıl sonuna doğru satışa sunulacak olan yeni lüks elektrikli sedan için özel olarak tasarlandı. Pirelli’nin ‘Mükemmel Uyum’ stratejisi doğrultusunda bu P ZERO lastikler, Lucid Air için talep edilen performans standartlarını tamamıyla yerine getirmek amacıyla otomobil üreticisiyle iş birliği içinde geliştirildi. Amerikalı üreticiye özel tasarımın göstergesi olarak bu lastiklerin yanağında ‘LM1’ işareti yer alacak.

Pirelli Ar-Ge ve Cyber’den Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Pierangelo Misani şu açıklamada bulundu: “Pirelli olarak en ileri teknik çözümleri aramayı daima işimizin merkezinde konumlandırıyoruz. Sürdürülebilir mobilitenin tüm yeni biçimlerine odaklanmamız bizi, otomobil üreticilerinin lastiklerden giderek daha özelleştirilmiş performans gerektiren yeni elektrikli ve hibrit araçları için gelecekteki olası taleplerini öngörebilen teknolojilere yönlendiriyor.”

Lucid Motors Üründen Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Mühendis Eric Bach, “Lucid Air, verimlilik ve performans açısından çığır açan bir teknolojiyi temsil ediyor. Yeni Pirelli HL lastikler de bu kriterleri yerine getirmemizin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor” diye konuştu.

Özel olarak geliştirilen bu P ZERO lastiklerde Pirelli Elect ve PNCS teknolojileri de sunuluyor. Pirelli Elect, menzili artırmak amacıyla düşük dönme direnci ve maksimum konfor için daha az gürültü sağlıyor. Ayrıca, elektrikli şanzımanın anlık tork taleplerine yanıt veren tutuş için geliştirilen özel bir hamur ve batarya paketinin ağırlığını destekleyebilen bir yapı içeriyor. İç konforu daha da artırmak amacıyla lastiğin içine yerleştirilen özel bir ses emici malzemeden yararlanan PNCS teknolojisi ise normalde aracın içine iletilecek hava titreşimlerini azaltmaya yardımcı oluyor. Bu sistemin faydaları aracın hem içinde hem dışında hissedilebiliyor.