Karsan e-ATAK Avrupa pazarının ikinci kez lideri oldu !

CARMEDYA.COM – Karsan e-ATAK, 2021 yılında Avrupa’da elektrikli midibüs segmentinde elde ettiği pazar liderliğini, 2022 yılında da tekrarlamayı başardı.

Karsan e-ATAK, Wim Chatrou – CME Solutions raporuna göre, 2022 yılını 113 adet trafik tescili tamamlayarak Avrupa’da sınıfının en çok satılan aracı oldu. Böylece, 2021’de yüzde 30 pay ile elektrikli midibüs pazarının lideri olan e-ATAK, 2022 yılında da pazar payını yüzde 40’a yükselterek ikinci kez üst üste Avrupa’da segment lideri oldu.

Karsan CEO’su Okan Baş

Yüzde 100 elektrikli e-ATAK modelinin Avrupa’daki birçok ülkede en çok tercih edilen elektrikli midibüslerden olduğunu söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Elektrikli e-ATAK modelimizi Fransa’dan Romanya’ya, İtalya’dan İspanya’ya, Portekiz’den Yunanistan’a kadar birçok Avrupa pazarına satıyoruz. Markamız için önemli pazarlardan olan Lüksemburg da ülkenin en büyük elektrikli otobüs filosu e-ATAK’lardan oluşuyor. Şehirdeki toplu taşıma kullanımına yüksek öncelik veren Lüksemburg, e-ATAK modelimizi şehirler arası taşımada da kullanmasıyla dikkat çekiyor” dedi. Elektrikli e-ATAK modelinin 2019 yılında tanıtıldığını ifade eden Okan Baş, “Araç, pazara sunulduğu ilk yılından itibaren önemli satış başarılarına ulaştı. Avrupa’da iki yıl üst üste elde ettiğimiz e-ATAK segment liderliğimiz ile birlikte, Karsan markamıza olan ilginin her geçen gün artıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Elektrikli modeliyle üst üste iki yıldır pazar lideri olan e-ATAK modelimizin otonom versiyonu da bulunuyor. Amerika ve Avrupa’nın gerçek yol koşullarına hazır ilk seviye 4 otonom elektrikli otobüsü “Karsan Otonom e-ATAK”, Norveç’in Stavanger şehrinde toplu taşıma hizmeti verirken, ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Michigan State University’de de (MSU) öğrenci ve öğretim görevlilerini taşıyor. Otonom e-ATAK hem Avrupa’da hem de Amerika’da sıradan bir rotada yolcu taşıyan ilk otonom araç olması anlamında da önemli başarıya imza attı” diye konuştu.

300 kilometre menzili var

Gücünü kendini kanıtlamış 220 kWh kapasiteli BMW bataryalarından alan Karsan e-ATAK’ın 300 kilometrelik menzili sınıfının lideri. 8,3 metrelik boyu, 230 kW güce sahip elektrikli motoru ile e-ATAK alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor.