Doğuş Otomotiv dijital dönüşüm yolunda ilerliyor

CARMEDYA.COM – Doğuş Otomotiv, temellerini 2017 yılında attığı ‘Dijital Dönüşüm Süreci’nde hızla ilerliyor.

Dijital Dönüşüm Departmanı’nın kuruluşuyla başlayan bu yolculukta Doğuş Otomotiv, Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka (ML – AI) kullanımını yaygınlaştırarak, veriye dayalı analitik, değişimleri hızlı algılayıp adapte olan ve yeni dijital iş modellerini geliştirip uygulayan bir organizasyon olmayı hedefliyor.

Sürecin kurum içinde tek bir çatı altında yürütülmesi amacıyla hayata geçirilen departman öncelikle 2018 yılı başında şirket içinden geniş bir katılım ve danışmanlık firması desteğiyle dijitalleşme kavramının, Doğuş Otomotiv açısından tanımını ve kapsamını belirledi.

Dönüşüm, 2019 yılında proje bazlı yazılım geliştirme yerine, değer odaklı, esnek, şeffaf, takım çalışmasının ön planda olduğu ‘Agile Yazılım’ geliştirmeye geçişle birlikte hız kazandı. Aynı yıl, ‘Çevik Organizasyon’ yapısına geçiş sürecinin de startı verildi; lider ve öncü rolü için farklı departman ve markalardan 20 Business Owner belirlendi ve Çevik Organizasyon konusunda 2’si İcra Kurulu Toplantısı olmak üzere, birçok toplantı ve workshoplar gerçekleştirildi, birçok dijital proje de tamamlandı.

2019 yılında hız kazanan Dijital Dönüşüm çalışmalarını, şirket geneline yaymayı amaçlayan Doğuş Otomotiv, 2020 yılına Business Owner’larını yetki ve donanım açısından daha da güçlendirerek başladı. Çalışanların dijital yetkinliklerini artırmaya yönelik program kapsamında eğitimler ve seminerler, veri analitiği çalışmaları, çevik proje yönetimi çalışmaları devam ettirildi.

Çalışanların yüzde 90’ı dijitalleşmeye hazır

Dijital dönüşüm sürecinin her alanına çalışanlarını daha fazla dahil etmeyi hedefleyen Doğuş Otomotiv konuyla ilgili şirketiçi bir anket de düzenledi. Çalışanlarının yüzde 89,7’sinin kendisini ‘dijitalleşmeye hazır’ hissettiği sonucunun çıktığı ankette, çalışanların neredeyse tamamına yakının da (yüzde 94,4) ‘dijitalleşmeyi bir fırsat’ olarak gördüğü belirlendi. Ankete katılan çalışanlar, Dijital Dönüşüm, Temel Dijital Farkındalık, Veri Analitiği ve Müşteri Deneyimi dijital yetkinliklerinin, işlerini yaparken kendilerine yardımcı olacağını ve işlerini daha iyi yapmalarını sağlayacağını düşündüklerini ifade ettiler. Ayrıca, çalışanların yüzde 53.1’i gerekli eğitim sağlanırsa kendilerini dijitalleşmeye daha yakın hissedeceklerini de belirttiler.

Microsoft AI Academy ile eğitim programı

Doğuş Otomotiv, dijital dönüşümün getirdiği yeniliklere tüm çalışanlarının uyum sağlamasını ve dijital dünyanın araçlarını kullanabilmeleri amacıyla gelişim programlarına odaklandı.

Bunun ilk adımı da 2020‘nin hemen başında, Microsoft AI Academy yapılan iş birliğiyle atıldı. “Veri Analitiği, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi” konularında birçok online ve interaktif eğitimin yer aldığı AI Academy, uzaktan çalışma dönemi geçişle birlikte online ortama taşınarak hız kesmeden devam etti. Katılımcılar, satış sonrası hizmetler, araç, lojistik ve yedek parça ile finans alanlarında projelerini tamamladı ve AI Academy sertifikaları aldı.

Şirketin eğitim birimi GO çatısı altında kurulan GO-DGTL Akademi, tüm çalışanların dahil olduğu “Temel Dijital Farkındalık” eğitimleri ve “Müşteri Deneyimi, UX/UI, Veri Analitiği, Robotik Süreçler ve Yapay Zeka” gibi datanın stratejik süreçlerde kullanılabilmesine yönelik detayların aktarıldığı bu gibi özel programları önümüzdeki dönemde de hayata geçirmeyi planlıyor.

Workshoplarla dijital farkındalık

2020 yılının geride kalan döneminde eğitim programları kapsamında bir de seminer düzenleyen Doğuş Otomotiv, Eylül ayındaki bu etkinlikte, dijital dönüşümde yetkinlikleri ele aldı. İlgili şirket yöneticilerinin yanı sıra konusunda uzman öğretim görevlileri, danışmanların katıldığı seminerde, 300’ü aşkın Doğuş Otomotiv çalışanı, pandemi sonrasında hızlanan dijital süreçler ve buna uyum sağlamak adına bireysel ve kurumsal gelişim için gereken yetkinliklerle ilgili bilgiler aldı. Seminerlere 2020 yılının önümüzde kalan günlerinden bir yenisi daha eklenecek.

Projeler ve takibine önem verildi

2020’de çevik organizasyon çalışmalarına hız veren ve artan Business Owner – Product Owner iş birliği ile yıl sonuna kadar Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), ERP, Web-Mobil, Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka gibi kategoriler altında yaklaşık 60 projenin hayata geçirilmesini hedefleyen Doğuş Otomotiv, bu dijital projelerin takibi ve şeffaflığının artırılması amacıyla da Power BI raporlama aracını oluşturdu.

Amaç projelerin hayat geçirilmesi

Şirket içinde çevik dönüşümün öncüsü olarak belirlenen Business Owner’lar, tüm projeleri alt kategorilere bölerek, küçük proje parçaları içinde önceliklendiriyorlar. “Sprint Toplantıları”nda da iş birimleri, Business Owner’lar ve yazılım ekipleri bir araya gelerek üretilen işlerin hayata geçirilmesinin takibini sağlıyorlar.