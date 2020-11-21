DS Automobiles’den sonbahar fırsatları

CARMEDYA.COM – DS Automobiles; DS 7 CROSSBACK ve şarj edilebilir hibrit DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 modelleri için Kasım ayına özel kampanyasını duyurdu.

Ekim ayı itibariyle Türk tüketicisinin beğenisine sunulan şarj edilebilir hibrit DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 modeli, 500.000 TL’lik kredi tutarı için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajıyla satışa sunulurken; DS 7 CROSSBACK modeline ise 350.000 TL’lik kredi tutarı için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajıyla sahip olunuyor.

Evlerimizde kalmaya devam ettiğimiz bu süreçte DS danışmanınızla görüntülü görüşme talebinde bulunabilir, kredi başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz. Tercih eden DS misafirleri, tüm bu dijital çözümlere ek olarak, otomobillerini evlerinde de teslim alabilir. Bunun için dsautomobiles.com.tr web sitesinin ziyaret edilmesi yeterli.