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DS Automobiles’den sonbahar fırsatları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – DS Automobiles; DS 7 CROSSBACK ve şarj edilebilir hibrit DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 modelleri için Kasım ayına özel kampanyasını duyurdu.

Ekim ayı itibariyle Türk tüketicisinin beğenisine sunulan şarj edilebilir hibrit DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 modeli, 500.000 TL’lik kredi tutarı için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajıyla satışa sunulurken; DS 7 CROSSBACK modeline ise 350.000 TL’lik kredi tutarı için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajıyla sahip olunuyor.

Evlerimizde kalmaya devam ettiğimiz bu süreçte DS danışmanınızla görüntülü görüşme talebinde bulunabilir, kredi başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz. Tercih eden DS misafirleri, tüm bu dijital çözümlere ek olarak, otomobillerini evlerinde de teslim alabilir. Bunun için dsautomobiles.com.tr web sitesinin ziyaret edilmesi yeterli.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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