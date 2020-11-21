Citroen’den kasım kampanyası

CARMEDYA.COM – Citroen Türkiye, yıl sonuna özel fırsatlar sunduğu kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında Citroen modellerine 120.000 TL kredi veya 20.000 TL nakit alım indirimi veya yüzde 0 faiz oranı gibi çok çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olmak mümkün.

C5 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 120.000 TL kredi için 30 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği veya nakit alımlarda geçerli 20.000 TL indirim ile satışa sunuluyor. Kasım ayına özel fırsat araçlarından C5 Aircross Live 1.2 Puretech 130 EAT8 303.000 TL, C5 Aircross Shine 1.6 Puretech 180 EAT8 ise 383.500 TL, C5 Aircross Shine BlueHDİ 1.5 EAT8 399.500’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca seçili modellerde geçerli 5000 TL takas desteği de mevcut.

Berlingo’ya 100.000 TL için 25 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile veya 60.000 TL için 18 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 4000 TL nakit alım indirimi sağlanıyor.

BlueHDi motorlarla donatılmış Citroen hafif ticari modellerinden Berlingo Van 150.500 TL, Jumper ise 194.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.