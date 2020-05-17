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Jeep’den sıfır faiz kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Jeep, Mayıs ayında faizleri sıfırlarken, ödemeleri 3 ay erteliyor.

Ay sonuna dek geçerli olacak kampanya kapsamında, Compass modellerine özel 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor. Üstelik Jeep’in sunduğu ayrıcalıklı kampanyada, kredi ödemeleri tam 3 ay sonra başlıyor.

Kredi kampanyasını tercih etmeyenler ise, 10 bin TL nakit indirim kampanyasından yararlanabiliyor.

Jeep Compass Limited modelleri, Apple CarPlay Destekli 8,4” UConnect Multimedya Sistemi, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Park Yardım Sistemi, geri görüş kamerası, elektrikli bagaj kapağı gibi teknolojik özellikler ve 18″ alaşımlı jantlarıyla satışa sunuluyor.

Jeep Compass’ta ayrıca buz çözme özellikli dış dikiz aynaları, pasif giriş / anahtarsız çalıştırma, 40/20/40 bagaja açılan katlanabilir arka koltuk, kaldırılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir bagaj tabanı ve ön yolcu koltuğu altında saklama gözü gibi fark yaratan özellikler yer alıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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