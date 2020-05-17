Mercedes-Benz’ten Mayıs kampanyaları

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Mayıs ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Mercedes-Benz Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Mayıs ayına özel finansman seçenekleri sunuyor.

Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA, GLA, C-Serisi (Sedan Hariç) ve E-Serisi modellerinde 36 aya varan vade ile %1,17 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Mercedes-Benz C-Serisi Sedan modellerinde ise Mayıs ayına özel yüzde 0,39 faizli ve 12 ay vadeli 185 bin TL kredi imkanı sunuluyor.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise 80 bin TL’ye 36 aya kadar yüzde 1,17 faiz oranından faydalanılabiliyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla Mayıs ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle bir Vito’ya sahibi olunabiliyor. Vito’ya sahip olmak isteyenler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150 bin TL kredi için, 48 ay vade ve yüzde 0,95 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Far ve yağmur sensörü, rüzgar savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 150 bin TL kredi için, 48 ay vade ve yüzde 0,95 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Diğer yandan Used1 İkinci el araç alımlarında avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko’ya özel, yüzde 0,99 faiz oranı ve 1860 TL’den başlayan aylık ödemelerle ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Detaylar için www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.