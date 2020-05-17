Buradasınız
Home > Güncel > Mercedes-Benz Mayıs ayı kamyon fırsatları

Mercedes-Benz Mayıs ayı kamyon fırsatları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 2018 model kargo ve hafif inşaat kamyonlarında Mayıs ayına özel + kasko ve servis sözleşmesi kampanyası sunuyor.

Aksaray’da üretilen Mercedes-Benz 2018 model yılı kargo/hafif inşaat kamyon modelleri için Mayıs ayında geçerli olacak kampanya, araç + kasko ve servis sözleşmesini kapsıyor. Bu kampanya çerçevesinde kurumsal müşteriler için 450 bin TL kredi tutarı, 36 ay vade, yüzde 0,42 faiz oranı ile yeni bir Mercedes-Benz kamyon sahibi olunabiliyor.

Detaylar için HYPERLINK “http://www.mbfh.com.tr” www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    ABD’nin Çevreci Taksileri Türkiye’den

    Ferrari’den Kış Turu

    Yukarı