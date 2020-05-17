Mercedes-Benz Mayıs ayı kamyon fırsatları

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 2018 model kargo ve hafif inşaat kamyonlarında Mayıs ayına özel + kasko ve servis sözleşmesi kampanyası sunuyor.

Aksaray’da üretilen Mercedes-Benz 2018 model yılı kargo/hafif inşaat kamyon modelleri için Mayıs ayında geçerli olacak kampanya, araç + kasko ve servis sözleşmesini kapsıyor. Bu kampanya çerçevesinde kurumsal müşteriler için 450 bin TL kredi tutarı, 36 ay vade, yüzde 0,42 faiz oranı ile yeni bir Mercedes-Benz kamyon sahibi olunabiliyor.

Detaylar için HYPERLINK “http://www.mbfh.com.tr” www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.